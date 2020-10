Prezenţa lui Mitică Dragomir pe listele PSD de consilieri municipali ai Capitalei este una „inoportună”, a declarat, vineri, preşedintele partidului, Marcel Ciolacu, citat de Agerpres.



„Am avut o discuţie separată cu preşedintele organizaţiei Sectorului 3, deoarece am luat act de declaraţiile publice ale domnului Mitică Dragomir. Am cerut organizaţiei Sectorului 3 să analizeze de urgenţă situaţia, astfel încât până la validare să am o decizie a organizaţiei dacă domnul Mitică Dragomir va fi sau nu validat ca şi consilier general al Capitalei. Eu mi-am expus punctul de vedere faţă de colegii mei, lucru normal, acum urmează decizia colegilor de la Sectorul 3, a declarat Ciolacu, la sediul PSD, la finalul unei şedinţe cu organizaţia PSD Bucureşti.

Nu aş dori să intru în detalii, nici cu trecutul domnului Dragomir, nici cu prezentul. Eu consider că este inoportună prezenţa domnului Mitică Dragomir pe lista de consilieri generali

Marcel Ciolacu, președinte PSD:

Firea a asistat la ședința în care s-a cerut blocarea lui Dragomir

Liderul PSD a precizat că discuția cu liderii partidului de la Sectorul 3 a avut loc de față președinta organizației PSD București, Gabriela Firea, cea care l-a cooptat pe Dragomir în echipa pentru Consiliul General, alături de multe alte VIP-uri din zona sportului, artelor și a politicii.

Întrebat dacă Gabriela Firea susține demersul, el a răspuns: „Eu vă spun discuţia mea cu preşedintele Sectorului 3, la care a asistat şi doamna Gabriela Firea”.

Marcel Ciolacu a precizat că, din punct de vedere tehnic, decizia referitoare la prezenţa lui Mitică Dragomir pe listă revine Sectorului 3.

Dumitru Dragoșir a anunțat, joi, că nu i-a în calcul renunțarea la mandatul de consilier. „Eu nu renunț. Eu sunt organ ales, m-a ales poporul”, a declarat acesta.

Un alt nume care se dorește a fi eliminat de pe lista PSD pentru Consiliul General este cel al fostului selecționer Anghel Iordănescu.

O serie de personalități au anunțat deja că nu vor accepta mandatul de consilier general. Între acestea, Petre Roman, fostul antrenor Cornel Dinu, fotbalistul Daniel Pancu și realizatorul Sorin Ilieșiu.

