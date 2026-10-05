Marcel Ciolacu denunță o „politică de gherilă” în România și cere deblocarea crizei: „PSD singur nu are numărul de voturi necesar”

Marcel Ciolacu critică dur actualul context politic din România, descriindu-l drept o „politică de gherilă”. Șeful Consiliului Județean Buzău susține că prelungirea crizei politice este inacceptabilă, iar formarea rapidă a unui nou guvern devine o prioritate. Fostul premier spune că „PSD nu are numărul necesar de voturi” și tocmai de acest motiv „sunt consultări cu toată lumea” la Palatul Cotroceni.

Într-o conferință de presă desfășurată luni, 5 octombrie 2026, Ciolacu a subliniat că actualele dispute dintre politicieni distrag atenția de la problemele reale ale țării.

„E un moment destul de dificil. Această criză s-a prelungit foarte mult. Am văzut că se face o politică de gherilă în România”, a spus liderul PSD, potrivit News.ro.

Pentru a ieși din impasul politic, social-democrații l-au propus pe Sorin Grindeanu pentru funcția de prim-ministru, nominalizare pe care Ciolacu o consideră „firească și corectă”.

Cu toate acestea, președintele CJ Buzău a recunoscut că PSD-ul nu deține majoritatea necesară pentru a forma singur un guvern, motiv pentru care partidul a inițiat discuții cu toate formațiunile politice.

„Partidul, cum e normal, a desemnat ca președintele partidului să fie persoana desemnată pentru a fi prim-ministru, ceea ce mi se pare foarte corect”, a adăugat el.

Deși nu a oferit detalii despre posibile alte variante pentru funcția de premier sau despre componența unei viitoare majorități, Ciolacu s-a declarat optimist, afirmând că „sper ca săptămâna aceasta o să avem Guvern”.