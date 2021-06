Marcel Ciolacu, despre Liviu Dragnea: „Nu mi-e frică de el. Reprezintă trecutul”

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, are un mesaj pentru Liviu Dragnea, cel care încearcă în aceste zile să obțină eliberarea din închisoare: timpul său în partid a trecut.

Marți seara, la Kanal D, Ciolacu a făcut o comparație între atmosfera din partid din aceste zile și cea din epoca fostului președinte PSD.

„Partidul nu are nevoie de un tătic”

„Am avut o întâlnire, la Sâmbăta, cu toți colegii mei și constatam relaxarea din interiorul partidului, noi fiind în opoziție, practic. Eu am impus în partid să mi se vorbească pe numele mic, Marcel. De critici, vă dau numărul lui Mihai Tudose să vă spună de câte ori m-a criticat. Sau Sorin Grindeanu, sau Gabi Firea. Acest partid nu are nevoie de încă un tătic și un om care să le știe pe toate. CEX-ul (n.red Comitetul Executiv intern) se transformase în pluton de execuție. Eu nu am exclus pe nimeni”, a explicat președintele PSD.

„Nu vreau să rămân președintele PSD până la moarte”

Întrebat dacă îi este frică de Liviu Dragnea, Ciolacu a fost ferm: ”Categoric, nu!”.

A dezvoltat subiectul, spunând că, o dată cu eliberarea din închisoare, nu crede că Liviu Dragnea nu va mai dori să activeze în PSD.

„Am avut o relație foarte complexă, și de șef… Am avut o perioadă în care ne sfătuiam foarte mult și comunicam. Am ieșit și am spus că toată strategia prin care a condus partidul nu a dus la rezultatele pe care le așteptam. Am avut discuții și despre partid, și despre viața noastră. Apoi, a urmat o perioadă în care nu s-a mai putut comunica cu Liviu Dragnea, cu toate riscurile excluderii. Nu am fost exclus, am fost schimbat și din Guvern, și din partid. Nu am de ce să-mi fie frică. Țelul meu în viață nu e să rămân președintele PSD până la moarte. Nici țelul lui Liviu Dragnea nu este să preia partidul”, a spus Marcel Ciolacu.

„Liviu Dragnea reprezintă trecutul atât pentru mine, cât și pentru partid”, a fost concluzia trasă de liderul PSD vizavi de subiectul dezbătut.

Foto: Hepta

