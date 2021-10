„Nu cred că are importanță daca există întâlniri sau nu există întâlniri. Și azi dimineață am stat de vorbă telefonic cu primul ministru desemnat (n.red. – Nicolae Ciucă) și încercăm să găsim o soluție politică pentru a depăși această criză.

Eu am o comunicare cu primul ministru desemnat”, a declarat Marcel Ciolacu, la sosirea la sediul din Kiseleff al Partidului Social Democrat.

Acesta a precizat că este de datoria lui să comunice cu liderii politici, chiar dacă votează sau nu un viitor Guvern minoritar PNL – UDMR.

„Consider că sunt obligat ca lider de partid, indiferent dacă sunt la putere sau în opoziție, indiferent dacă voi vota sau nu un astfel de Guvern, trebuie să existe această comunicare. Nu am, în schimb, negocieri cu Partidul Național Liberal. Ca să fiu foarte bine înțeles”, a adăugat liderul Opoziției.

Totodată, Ciolacu a subliniat că PSD nu va susține un guvern minoritar, așa cum doresc liberalii.

În interiorul partidului (n.red. – PSD) există o opțiune clară de a nu susține un Guvern minoritar. Dumneavoastră credeți că domnul Florin Cîțu este decizional în ceea ce se se întâmplă în acest moment în România? Eu am altă părere. Marcel Ciolacu, președinte PSD:

Afirmațiile lui Ciolacu vin după ce marți seară, 26 octombrie, premierul desemnat Nicolae Ciucă și președintele PNL, Florin Cîțu, s-au întâlnit cu liderii social-democrați într-o discuție informală pentru a discuta despre susținerea guvernului minoritar PNL – UDMR, potrivit informațiilor Libertatea.

De altfel, surse social-democrate au afirmat că au cerut intrarea la guvernare, dar că s-au lovit de refuzul liberalilor. „Asta însemnând să intrăm cu miniștri asumat și transparent. Propunere care a fost refuzată de PNL”, au declarat, marți seară, după ședință, surse din PSD pentru Libertatea. Potrivit acelorași surse, în discuția care a durat mai puțin de o oră nu s-a discutat despre împărțirea ministerelor între PNL și PSD, iar negocierile nu au ajuns la nici un rezultat.

Negocierile au loc în contextul în care liberalii vor să formeze noul guvern, după ce, pe 21 octombrie, preşedintele Klaus Iohannis l-a desemnat pe actualul ministru interimar al apărării pentru funcţia de premier. Premierul desemnat Nicolae Ciucă are la dispoziție 10 zile să formeze un guvern, începând cu 21 octombrie.

