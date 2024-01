„Lăsaţi-mă, exact cum am făcut în 6 luni, anul trecut, şi am reuşit să ţin un echilibru macroeconomic, să-l ţin în continuare. Asta nu înseamnă că nu am nevoie de informaţie şi nu-i voi cere fiecărui ministru să îmi detalieze variantele şi în momentul în care trebuie să punem în aplicare o soluţie, să o luăm pe cea corectă, dar trebuie să ne hotărâm odată ce dorim. Dorim să avem un sistem de impozitare care nu mai există, impozitarea unică, sau poate dorim să revenim la acea impozitare unică, dar care este unică, fără excepţie?”, a spus premierul, aflat în Baia Mare, potrivit news.ro.

El a susținut că România trebuie să decidă dacă vrea un mediu concurenţial corect pentru toată lumea, fără excepţii fiscale, „cum este în toată Europa”.

Deși liderul PSD dorește impozitarea progresivă de mai mulți ani, el nu a avansat niciun termen și a spus doar că decizia trebuie luată în urma unor dezbateri ample. „Trebuie să hotărâm împreună acest lucru. Acest lucru nu trebuie să-l hotărască niciun partid politic, niciun guvern anume, acest lucru trebuie dezbătut frumos, transparent cu mediul de afaceri, cu sistemul bugetar, cu sindicate, cu toată lumea la masă”, a mai spus Marcel Ciolacu.

Ministrul Boloș nu agreează impozitarea progresivă

Liberalii insistă să păstreze cota unică de impozitare. Ministrul PNL de Finanțe, Marcel Boloş, a declarat și la începutul acestui an că România „culege roadele cotei unice”, iar 2024 nu este un moment potrivit pentru a discuta despre impozitul progresiv, dorit de PSD.

„Mă puneţi să intru în chestiuni de doctrină, cota unică versus cota de impozitare progresivă. Cred că cu toţii culegem roadele cotei unice şi nu trebuie să o comentăm, că ne bucurăm de ea. 10% impozit pe venit unde aţi văzut şi să rezistăm cu un deficit bugetar de 5,7%, mă rog, cât o să fie cifra finală”, a spus Marcel Boloș luni, 8 ianuarie, într-o conferință de presă.

El a adăugat că tema impozitării progresive vs cota unică poate fi discutată pentru viitoarea reformă fiscală, dar nu vrea să fie implicat în discuții politice dintre cele două partide de coaliție.

„Dacă mă întrebaţi, ca profesor de finanţe, nu vreau să intru în aceste discuţii. Atât vă spun, cu toţii ne-am bucurat de efectul benefic al cotei unice. Şi suntem în continuare beneficiarii acestei cote unice”, a spus ministrul de Finanțe pe 8 ianuarie.

