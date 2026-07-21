„Un demers început în mandatul meu de prim-ministru a fost dus astăzi la bun sfârșit la Roma: Episcopia Ortodoxă Română a Italiei este recunoscută oficial de Statul Italian.

Decizia istorică adoptată astăzi de Senatul Italiei încheie un proces diplomatic început în urma discuțiilor pe care le-am avut cu premierul italian, Giorgia Meloni. (…)”, a scris politicianul.

Ce verificăm

Când a început demersul de recunoaștere a Episcopia Ortodoxă Română a Italiei?

Verificare

Pe site-ul Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei scrie că demersurile oficiale pentru ca statul italian să recunoască episcopia au început în 2009:

„În data de 7 octombrie 2009, Oficiul Juridic al Episcopiei noastre a depus la Prefectura Romei documentaţia necesară începerii procedurii de Recunoaştere Juridică a Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei. O realizare deosebită în acest sens a fost recunoașterea juridică în anul 2011 a Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei de către Președintele și Parlamentul Italiei. În prezent, sunt în derulare procedurile juridice pentru obținerea Intesei cu Statul Italian.”

Potrivit secțiunii „Istoric” pe site-ul episcopiei, prima parohie ortodoxă română în Italia a fost înființată în 1940 și a funcționat aproximativ un an. Ulterior, a fost redeschisă în 1975 la Milano.

La începutul acestui an, Camera Deputaților din Parlamentul Italiei a aprobat proiectul de recunoaștere a episcopiei, iar pe 1 iulie Senatul a votat favorabil.

Concluzie

Declarația lui Marcel Ciolacu este falsă. Demersurile oficiale pentru recunoașterea Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei de către statul în care funcționează instituția religioasă au început în 2009.

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