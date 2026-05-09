După ce în anul precedent a avut doar participări izolate la curse de Super Rally și viteză în coastă, Marco și-a luat angajamentul de a concura în toate cele opt etape ale sezonului actual.

El a ales exact competiția în care tatăl său a strălucit, câștigând trei titluri naționale consecutive.

Start Fulminant pe Transalpina

Debutul său ca pilot „cu normă întreagă” în Campionatul Național de Viteză în Coastă se dovedește a fi unul de succes.

În cadrul primei etape, desfășurată în acest weekend pe spectaculosul traseu de pe Transalpina (între Novaci și Rânca), Marco domină clasamentul debutanților.

La volanul unui Renault Clio, a stabilit cel mai bun timp la categoria debutanți, acoperind cei 5 kilometri ai traseului în 3 minute și 13,342 secunde.

Totodată, sâmbătă, la primele urcări, a reușit din nou cel mai bun timp în Grupa 5 și, mai mult, s-a clasat pe un onorant loc 15 la general, în ciuda faptului că se luptă cu piloți experimentați care pilotează bolizi mult mai puternici.

Marco Leu: „Am învățat enorm de la tata”

„Vreau să dau tot ce am mai bun și să știu că am făcut tot posibilul pentru a ajunge acolo sus. Am învățat enorm de la tata în toți acești ani, chiar dacă eu doar l-am susținut de pe margine. Mi-a transmis toate învățămintele sale și mă consider norocos din acest punct de vedere”, a mărturisit Marco Leu înaintea manșelor decisive.

Confruntarea finală va avea loc sâmbătă după-amiază, începând cu ora 14:00, când sunt programate cele două manșe oficiale de concurs.

