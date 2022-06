„Criza bagajelor” ia amploare. Haos pe aeroporturile din Marea Britanie

Heathrow se confruntă cu „o problemă continuă a sistemului de gestionare a bagajelor”, din cauza lipsei de personal. Până acum, cele mai mari probleme au fost semnalate în urmă cu două zile – sâmbătă – când un „covor” uriaș de bagaje abandonate aproape a blocat unul din terminale.

Luni, haosul s-a declanșat în jurul orei 11.00, din același motiv – personalul, subdimensionat, n-a făcut față volumului de bagaje generat de numărul mare de călători.

