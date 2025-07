Maria Onicaș, din Ceanu Mare, județul Cluj, este o fetiță pentru care, de câteva luni, timpul îmbracă o cu totul altă dimensiune. Fiecare zi scursă înseamnă pentru micuța care are 5 ani o luptă acerbă pentru a nu ceda în fața îngrozitoarei boli care i-a „mușcat” din trup: leucemie acută limfoblastică. Însă pentru a face față atacurilor maladiei, copila trebuie să rămână internată timp de un an, sub supravegherea oncologilor, într-un spital din Roma. Asta înseamnă costuri ce se ridică a aproximativ 60.000 de euro, bani necesari unor proceduri medicale și investigații, dar și șederii în capitala Italiei, sumă care pentru părinții Mariei reprezintă o avere.

„Ne rugăm la Dumnezeu să nu se ajungă la transplantul cu celule stem”

„Suntem în a doua etapă a planului oncologic început în România. Mariei i se administrează acum un tratament ceva mai extins ca durată și mai puternic, pentru că medicii consideră că există riscuri crescute. Schema de tratament va dura în funcție de răspunsul organismului fetiței noastre. Ne rugăm la Dumnezeu ca boala să cedeze cu chimioterapie și să nu se ajungă la transplantul cu celule stem… Starea ei este bună, răspunde la tratament fapt care arată că măduva lucrează…”, ne-a spus Alina Onicaș (39 de ani), mama fetiței suferinde, alături de care este la Spitalul Bambino Gesu, din Roma.

Maria a fost transportată în Italia cu un avion privat

Maria – aflată în programul de susținere al Fundației Ringier România – este de ceva mai bine de o lună în Italia, unde a ajuns în regim de urgență cu o aeronavă închiriată (n.r. – peste 21.000 de euro) ale cărei costuri de transport au fost suportate împreună cu o altă familie ce și-a internat băiatul la același spital. Decizia de a folosi acest tip de transport a fost luată, spun părinții Mariei, la sugestia unor specialiști care au considerat că fetița lor ar fi fost extrem de expusă din punct de vedere medical dacă ar fi zburat cu o cursă normală. „Am ajuns aici (n.r. – în Italia, la Spitalul Bambino Gesu) cu mari eforturi, cu bani împrumutați, primiți ca donații și din propriile economii”, a adăugat mama copilei.

Înainte de a fi tratată în Italia, Maria a început o schemă de tratament oncologic gândită de medicii de la spitalul din Cluj.

Dureri de oase, vânătăi și febră, primele simptome ale bolii

Viața bietei copile a fost complet dată peste cap în momentul în care medicii de la Spitalul din Cluj au diagnosticat-o cu leucemie acută limfoblastică. Un verdict dur, extrem de dureros pentru părinții copilei, pe care micuța l-a primit în luna aprilie a acestui an, după ce a trecut prin mai multe investigații ale căror rezultate nu reușiseră să scoată la iveală motivul suferințelor ei.

Durerile de oase au fost asociate cu creșterea, episoadele nocturne de febră – cu viroze, iar vânătăile apărute pe corp – cu posibile lovituri având în vedere că micuța își împărțea timpul liber între înot, dansuri populare și prezentări de modă pentru copii. Abia când degetele de la o mână i-au amorțit aproape complet, simptome asociate cu dureri atroce, Maria a fost dusă iar la medic în regim de urgență pentru reevaluările care au arătat care este de fapt dimensiunea tragediei pe care acum o trăiește.

Maria, la spital, răsfoind cărți pentru copii

Pentru a putea privi spre viitor, pentru a putea fi tratată timp de cel puțin un an în Italia – vreme în care va rămâne internată în regim ambulatoriu la „Bambino Gesu” -, micuța are nevoie de 60.000 de euro, bani necesari unor proceduri medicale, investigații și medicamente ce nu pot fi decontate prin asigurare, dar și șederii ei și a părinților ei (n.r. – Alina și Daniel) în capitala Italiei.

„Vă implor să îi fiți alături Mariei, să ne ajutați să strângem acești bani de care depinde viața fetiței noastre. Suntem disperați…”

„Fetița noastră luptă din toate puterile cu boala, ea face tot ce e omenește posibil să trăiască… Maria e un copilaș curajos, este eroul nostru… Dar singuri nu vom putea face față, pentru că e vorba de bani, care orice am face nu ne ajung. Maria are nevoie de 60.000 de euro pentru a urma tratamentul ce se va întinde pe perioada unui an! Vă implor să îi fiți alături Mariei, să ne ajutați să strângem acești bani de care depinde viața fetiței noastre. Suntem disperați…”, este apelul pe care Alina, mama Mariei, îl face prin intermediul Fundației Ringier România .

Oameni cu suflet mare au organizat un turneu de minifotbal pentru Maria. Într-o zi, s-au strâns peste 20.000 de lei

Prietenii Mariei s-au mobilizat și, după ce au organizat alte câteva evenimente caritabile, au reușit să adune la un loc 16 echipe de amatori care au „încins” pe terenul sintetic din Călărași Gară un turneu de minifotbal sub egida „Împreună pentru Maria”. Din donații făcute la urna mobilă, din taxa de înscriere de minimum 500 de lei de echipă, dar și din vânzarea de delicatese culinare tradiționale gătite la ceaun de bucătari din zonă – porții pentru care fiecare donator a plătit cât a dorit -, s-au adunat peste 20.000 de lei, bani care au și ajuns în conturile Mariei.

În viitorul apropiat, aceeași oameni cu suflet mare pregătesc și alte acțiuni umanitare pentru pentru a strânge fondurile necesare copilei – aflată în programul de susținere al Fundației Ringier România -, iar cei interesați pot obține informații la telefoanele 0744.776.101 și 0741.116.740.

Cei care doresc să o ajute pe Maria o pot face donând 2 euro prin SMS la numărul 8828 cu textul «MARIA» sau folosind următorul cont al Fundației Ringier:

RO98 BACX 0000 0012 7457 7001 – LEI

Donează prin SMS, online, prin PayPal sau transfer sau redirecționează 3,5% din impozitul pe venit către Fundația Ringier. Detalii pe www.ajutacopiii.ro

