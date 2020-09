„Am sufletul împăcat, pentru că mi-am dedicat întreaga viață și carieră județului Vrancea, care este casa noastră. Am luptat și am muncit cu toată forța și determinarea pentru un trai mai bun pentru vrânceni și sunt mândru de tot ce am reușit să construiesc în Vrancea în ultimii ani”, a scris Marian Oprișan pe Facebook.

„Îmi doresc ca proiectele de dezvoltare pe care le-am început să fie duse la bun sfârșit, pentru binele dumneavoastră. Sunt convins că timpul va arăta justa valoare a oamenilor și a realizărilor fiecăruia”, a adăugat el.

Dragii mei vrânceni,Vă mulțumesc din suflet, tuturor! Mulțumesc și mă înclin cu recunoștință în fața celor care ați… Publicată de Marian Oprișan pe Luni, 28 septembrie 2020

Noul președinte al Consiliului Județean Vrancea va fi Cătălin Toma, cel care, după numărarea a 98% dintre voturi, a adunat 41,54% din voturi, în timp ce Marian Oprişan a strâns 37,9%.

Contactat de Libertatea, Toma a explicat că, după ce rezultatele vor fi definitive, prioritatea lui este ca Vrancea să aibă „un spital județean la standarde civilizate”.

