„Putem să aduce sectorul 5 după ce am făcut o serie de lucruri şi am terminat aproape 600 de blocuri, am terminat 700 de străzi, am făcut tot învăţământul şi parcurile arătau într-un alt fel. După ce am făcut aceste lucruri, astăzi cu experienţa mea de peste 15 ani, vă spun am o imagine exactă vis-a-vis de Sectorul 5, ceea ce trebuie de făcut”, a spus Marian Vanghelie, conform news.ro.

Apoi a continuat: „Putem să terminăm blocurile, să avem grijă de copii, de educaţia lor. După cum ştiţi, am fost ataşat de sistemul de învăţământ şi am o viziune privind ceea ce trebuie de făcut din prima zi în sectorul de învăţământ”.

Marian Vanghelie, fost primar al Sectorului 5 în perioada 2000-2016, va candida la alegerile locale din 27 septembrie.



Citeşte şi:

PSD și-a lansat candidaţii pentru Bucureşti. Ciolacu: „Singura echipă care va găsi soluțiile corecte va fi a PSD, nu echipa-hibrid însăilată la Vila Lac 1”

Nicușor Dan, atac la Firea: „Cum poți să ceri un nou mandat, când ai dus orașul acesta în faliment?”

Gabriela Firea și-a depus candidatura pentru un nou mandat de primar: „Suntem într-un război sanitar, care va aduce o criză economică”

PARTENERI - GSP.RO Ilie Dumitrescu s-a întâlnit cu Halep în aeroport și a rămas uimit. Ce făcea Simona: "Mi s-a părut..."

PARTENERI - PLAYTECH Cea mai TOXICĂ legumă din lume! Românii o folosesc extrem de mult. Atenție maximă!

HOROSCOP Horoscop 17 august 2020. Săgetătorii se opun, inutil, unor schimbări de care au ei nevoie, în primul rând