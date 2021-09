Grupul francez ENGIE, care furnizează gaze naturale în principal în jumătatea sudică a României, a început să transmită clienților notificări privind creșterea prețurilor la gaze cu 42%, în vreme ce grupul german E.ON – care alimentează îndeosebi jumătatea nordică a țării – trimite clienților notificări privind scumpiri de 46%.

Cele două companii sunt principalii furnizori pentru populație, după achiziția de la stat a fostelor Distrigaz-uri.

Potrivit Economedia.ro, un client din București a semnat în ianuarie un contract cu Engie, iar prețul facturat al gazului era de 0,123 lei/kWh, preț care ar fi trebuit să rămână neschimbat pe tot parcursul anului.

În luna mai, acesta a primit o notificare pentru o creștere a prețului la 0,155 lei/kWh, în vreme ce la începutul lunii septembrie a primit o nouă notificare, în care era anunțat că prețul de la 1 noiembrie va fi de 0,175 lei/kWh.

În total, scumpirea față de ianuarie este de 42%.

Furnizorul menționează în document că, potrivit prevederilor contractului de furnizare, ajustarea prețului este posibilă în cazul în care intervin schimbări semnificative ale condițiilor de piață.

De asemenea, Engie menționează că, în cazul în care nu este de acord cu oferta, atunci se poate muta la alt furnizor în 21 de zile, conform sursei citate.

Aceeași situație și la E.ON

În cazul E.ON, compania germană a trimis clienților care beneficiază de oferta Standard Gaz o notificare în care îi informează că vor avea parte de noi prețuri începând cu data de 1 octombrie 2021, conform Economica.net.

Noul preț este de 0,1844 lei/kWh de la 1 octombrie și de 0,1975 lei/kWh de la 1 ianuarie 2022.

Scumpirea de la 1 octombrie este de 46%, potrivit sursei citate.

E.ON justifică majorarea tot prin evoluția pieței.

„Dată fiind evoluția crescătoare a prețurilor de achiziție a gazelor naturale pe piața de energie din România, menținerea prețurilor de furnizare din contractul E.On Standard Gas, comunicate și în notificarea trimisă în legătură cu acesta, nu mai poate fi susținută”, se arată în notificare.

Libertatea a solicitat poziția celor două companii. Nici ENGIE, nici E.ON nu au răspuns până la momentul scrierii acestui articol.

Ce pot face românii afectați

Clienții pot să ceară oferte și de la alți furnizori. Cei care vor să treacă la altă companie o pot face în 21 de zile de la data notificării, gratuit.

Lista tuturor furnizorilor de gaze se găsește pe site-ul Autorității Naționale de Reglementare în Energie (ANRE).

Aceeași poveste și la curent electric

Aceeași situație privind schimbarea prețurilor în timpul derulării contractelor există și în domeniul energiei electrice.

Furnizorii au argumentat la acel moment cu scumpirile de pe bursa de energie, cauzate în special de prețul certificatelor de carbon.

Virgil Popescu, ministrul energiei, a criticat anterior această practică.

Există o tendinţă speculativă a preţului la anumiţi furnizori. Am discutat şi cu ANRE şi ei vor începe împreună cu Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor nişte controale către furnizorii de gaze, către toţi furnizorii de gaze care au încheiat contracte cu preţ ferm pe un an, ofertă fermă în urmă cu câteva luni, şi acum notifică clienţii că vor să schimbe preţul. Acest lucru nu se poate. Virgil Popescu, ministrul energiei:

„ANPC poate să verifice şi poate intra foarte bine pe oferte înşelătoare, nu poţi să minţi oamenii, iar ANRE poate să intre şi să amendeze cu până la 5% din cifra de afaceri pentru că nu putem accepta ca odată ce ai făcut o ofertă fermă pe un an să te trezeşti că o schimbi că aşa ţi se pare ţie, mai ales că toţi furnizorii de-a lungul timpului, chiar dacă într-un an să zicem, au făcut pierdere, această pierdere a fost recuperată în următorii cinci ani tot prin tarife”, spunea Virgil Popescu, în data de 28 august, la Realitatea Plus, conform Bursa.ro.

Statul compensează parțial scumpirile

Autoritățile au anunțat un plan pentru compensarea facturilor la energie și gaze.

Pentru energie electrică va exista o reducere de 18 bani pe kWh, dacă consumul lunar este situat între 30 și 200 kWh, în vreme ce la gaze, reducerea este de 25%, dacă consumul se află între anumite plaje.

Ordonanța în cauză va fi adoptată, cel mai probabil, săptămâna viitoare.

