Marile companii americane se pregătesc pentru o victorie a democraților

În anticiparea unei victorii democratice, alte companii, inclusiv Kalshi și Paramount Skydance, și-au schimbat strategiile. Potrivit investigației Wall Street Journal, aceste firme angajează foști consilieri ai Partidului Democrat pentru a-și proteja interesele și a îmbunătăți relațiile politice.

De exemplu, Paramount se confruntă cu obstacole juridice în procesul de fuziune cu Warner Bros., având drept principal adversar statul California, un bastion al democraților. Proprietarul companiei, David Ellison, fiul magnatului Larry Ellison, a fost un susținător important al lui Trump.

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Companiile se tem ca vor fi vizate de anchete parlamentare

Dacă democrații vor obține controlul asupra uneia dintre camerele Congresului, aceștia ar putea lansa investigații privind legăturile financiare dintre marile corporații și administrația Trump.

Publicația americană explică faptul că multe companii, temându-se de aceste anchete, își formează echipe interne specializate pentru a face față presiunilor politice. De la accederea sa la Casa Albă, Trump ar fi obținut aproximativ 2 miliarde de dolari, în mare parte din tranzacții cu criptomonede și mișcări bursiere controversate, potrivit aceleași surse.

Alegerile din noiembrie ar putea răsturna balanța puterii pentru Trump și republicani

Alegerile din noiembrie vor decide componența integrală a Camerei Reprezentanților și o treime din Senat, precum și legislaturile și guvernatorii din jumătate dintre statele americane. Totuși, situația economică tensionată complică și mai mult tabloul politic. Mai mult, scăderea masivă în popularitate a președintelui american și starea sa de sănătate alimentează aceste deplasări de interese spre democrați.

Infografic făcut cu ajutorul AI

Prețurile la benzină au crescut cu 27% față de 2023, iar costul motorinei, esențial pentru transporturi, este cu 51% mai mare, conform Asociației de Transport din SUA.

Datoria națională a Statelor Unite a atins în această săptămână un nou record, depășind pentru prima dată 40 de trilioane de dolari, conform datelor furnizate de Departamentul Trezoreriei SUA. În doar cinci luni, suma a crescut cu un trilion de dolari, ceea ce echivalează cu câștigurile unui muncitor american mediu în 615 milioane de ani, relatează Euronews.

În plus, războiul comercial cu Canada, principalul partener economic al SUA, și incertitudinile privind o posibilă confruntare prelungită cu Iranul adaugă un strat suplimentar de instabilitate.

Așa cum subliniază WSJ, aceste mișcări reflectă o realitate clară: mediul de afaceri american începe să parieze pe un nou câștigător în peisajul politic al Statelor Unite.