Combustibilul din SUA a ajuns la cel mai mare preț din ultimii patru ani

Aceasta reprezintă o creştere de 7 cenţi (n.red. – echivalentul a peste 3 lei) faţă de ziua precedentă şi cea mai mare creştere zilnică înregistrată în ultima lună.

De la sfârşitul lunii februarie, moment marcat de escaladarea tensiunilor dintre SUA şi Iran, preţul benzinei a crescut cu 1,19 dolari pe galon, adică peste 40%.

Scumpirea este alimentată de preţurile ridicate ale petrolului şi de perturbările din Strâmtoarea Ormuz, un canal esenţial prin care tranzitează circa 20% din aprovizionarea globală cu petrol şi gaze.

Analiştii avertizează că tendinţa de creştere a preţurilor ar putea continua, mai ales dacă preţul petrolului brut se menţine la un nivel ridicat.

„A fost o situaţie anormală, în care multe dintre scumpirile din aprilie nu s-au reflectat încă în preţurile de la pompă”, a explicat consultantul energetic Tom Kloza. Acesta a subliniat că marjele comercianţilor de combustibil s-au redus semnificativ, aceştia fiind nevoiţi să absoarbă o mare parte din creşterile de costuri. Kloza a avertizat că alte majorări ar putea fi inevitabile pentru a evita pierderile financiare.

În plus, problemele tehnice din rafinării au contribuit la creşterea preţurilor. În luna aprilie, opririle neplanificate au dus la o pierdere a producţiei de aproximativ 150.000 de barili pe zi, la care se adaugă 670.000 de barili pe zi opriţi pentru mentenanţă, potrivit Rystad Energy.

Printre rafinăriile afectate se numără unităţi operate de Phillips 66, Marathon Petroleum şi BP, inclusiv o rafinărie din Indiana unde o pană de curent a cauzat opriri temporare.

Regiuni precum Midwest ar putea fi cele mai afectate, având deja o ofertă limitată de combustibil. Potrivit Reuters, situaţia ar putea deveni şi mai tensionată, dacă problemele actuale nu vor fi soluţionate în timp util.

În unele state americane, un galon de combustibil depășește 6 dolari. Foto: Shutterstock

Donald Trump promitea că va scădea prețurile la combustibil

În cadrul campaniei sale electorale din 2024, Donald Trump și-a axat o mare parte din programul economic pe promisiunea de a reduce cu 50% prețurile la energie și electricitate în termen de 12 până la 18 luni de la preluarea mandatului. El a susținut în repetate rânduri că, odată cu scăderea costurilor energiei, „prețul tuturor produselor” (inclusiv al alimentelor și al biletelor de avion) ar urma să scadă în mod natural.

El a promis să elimine reglementările care încurajau sau impuneau trecerea la vehiculele electrice, susținând că „libertatea de alegere a consumatorilor” și concentrarea asupra motoarelor cu ardere internă ar menține cererea de combustibil la un nivel stabil și prețurile scăzute.

Trump a considerat că, prin inundarea pieței cu petrol și gaze produse în Statele Unite, prețul mondial al țițeiului ar scădea semnificativ. El a menționat în mod specific obiectivul de a reduce prețul benzinei sub 2,00 dolari pe galon prin creșterea semnificativă a producției zilnice pe baril. Cu toate acestea, la un an și jumătate mai târziu, prețul unui galon de combustibil în SUA a ajuns să coste peste 4 dolari.

