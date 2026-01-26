Mario Berinde, un băiat de doar 15 ani din județul Timiș, a fost ucis de un copil de 13 ani, care a avut alți doi complici în vârstă de 15 ani. Iar revolta românilor a început în momentul în care s-a aflat că întreaga crimă a fost premeditată și că planul era făcut încă din luna decembrie.

Mai mult decât atât, unele surse din anchetă au precizat că băiatul de 13 ani care l-a omorât pe Mario Berinde ar fi consumat substanțe interzise înainte sau după crimă.

Ținând cont de tot ceea ce s-a întâmplat săptămâna trecută în comuna Cernei din județul Timiș, psihologul Cristina Sevrani, care este mamă de băieți, are un sfat pentru toți părinții.

Fotografia arată o masă din lemn pe care se află lumânări roșii și albe, unele cu capace aurii, și o figurină albă în formă de înger. În centru, o fotografie blurată a unui băiat și un bilet pe care scrie PREZENT.Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 10

Iată mai jos mesajul ei:

„Un mesaj către părinți. Pentru că prevenția începe acasă!

Cazurile în care copiii ajung să rănească alți copii nu apar dintr-odată. Nu sunt «accidente izolate»! Sunt, de cele mai multe ori, rezultatul unor nevoi emoționale ignorate, al unor limite inexistente și al unei absențe relaționale mascate de libertate excesivă. A-ți iubi copilul nu înseamnă doar să-l protejezi de pericolele din exterior. Înseamnă și să-l ajuți să-și recunoască propriile impulsuri, furii, frustrări și limite.

Ce e important să observăm ca părinți? Schimbările de comportament, izolarea bruscă, agresivitatea verbală, cruzimea față de alți copii sau animale, lipsa empatiei, umorul violent, fascinația pentru suferința altora. Acestea nu sunt «etape» de ignorat.

E important să-i știm și anturajul și dinamica de grup. Copiii nu acționează mereu singuri. Dorința de apartenență poate duce la acte pe care, individual, nu le-ar face. Întreabă nu doar cu cine stă copilul tău, ci și cum se simte el în acel grup.

Toleranța la frustrare trebuie și ea cunoscută. Un copil care nu a fost învățat să piardă, să fie refuzat sau să-și gestioneze furia va căuta descărcarea emoțională în moduri periculoase.

Accesul la conținut violent precum jocurile, clipurile, mesajele nu sunt neutre. Un copil expus constant la violență fără discuții explicative poate ajunge să o banalizeze.

Controlul nu înseamnă supraveghere rigidă. Înseamnă relație sănătoasă. Înseamnă prevenție.

A-ți «controla» copilul nu înseamnă să-l urmărești obsesiv, ci să existe: dialog real, nu doar întrebări formale, limite clare, explicate și consecvente, consecințe, nu amenințări, prezență emoțională, nu doar materială. Copiii care sunt ascultați în mod autentic vorbesc. Cei care nu sunt… acționează.

Întrebări simple care pot preveni mult sunt: «Ce te-a enervat azi cel mai tare?», «A fost cineva rănit în grupul vostru?», «Ce ai face dacă cineva ar fi umilit sau lovit?», «Ai avut vreodată gânduri care te-au speriat?». Nu îi «bagi idei în cap»! Le descoperi un spațiu sigur în care să le spună.

Care este responsabilitatea adultului? Un copil nu se autoreglează singur. Creierul emoțional este încă în formare. De aceea, responsabilitatea este a adultului să observe, să intervină, să ceară ajutor când simte că ceva scapă de sub control.

A merge la psiholog nu este un eșec parental! Este un act de maturitate. Un adevăr greu, dar necesar. Nu toți copiii violenți arată «problematic». Unii sunt tăcuți. Alții «cuminți». Diferența o face dacă există sau nu un adult care vede dincolo de aparențe.

Pentru că prevenția salvează vieți. Iar implicarea începe cu noi. Pentru că siguranța copiilor începe cu implicarea noastră”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Un șofer român de TIR a refuzat 3.600 de euro salariu în Italia: „Plus al treisprezecelea și al paisprezecelea, dar totuși nu este ceea ce caut eu”

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Anunțul Vioricăi Dăncilă zguduie tot! Nimeni nu se aștepta să audă așa cuvinte chiar de la ea: "Se roagă să..." Apoi, a făcut public un detaliu care a devenit clar subiectul zilei: "Eu nu mi-am plătit niciodată un..."
Viva.ro
Anunțul Vioricăi Dăncilă zguduie tot! Nimeni nu se aștepta să audă așa cuvinte chiar de la ea: "Se roagă să..." Apoi, a făcut public un detaliu care a devenit clar subiectul zilei: "Eu nu mi-am plătit niciodată un..."
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Unica.ro
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Dansul „nepotrivit” al Victoriei Beckham la nunta lui Brooklyn a fost eclipsat de un alt moment „stânjenitor”. Ce a dezvăluit un invitat
Elle.ro
Dansul „nepotrivit” al Victoriei Beckham la nunta lui Brooklyn a fost eclipsat de un alt moment „stânjenitor”. Ce a dezvăluit un invitat
gsp
Direct de pe aeroport, Sorana Cîrstea a dezvăluit ce au pus-o australienii să facă la meciul cu Naomi Osaka: „Prima dată în viață”
GSP.RO
Direct de pe aeroport, Sorana Cîrstea a dezvăluit ce au pus-o australienii să facă la meciul cu Naomi Osaka: „Prima dată în viață”
Un nume gigantic din sportul românesc, prins cu o faptă ruşinoasă
GSP.RO
Un nume gigantic din sportul românesc, prins cu o faptă ruşinoasă
Parteneri
Ea este cea mai fericită zodie în 2026! Dacă ești în zodia asta, felicitări! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie! Curg banii, iubirea și sănătatea
Libertateapentrufemei.ro
Ea este cea mai fericită zodie în 2026! Dacă ești în zodia asta, felicitări! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie! Curg banii, iubirea și sănătatea
WOW! Cum arată apartamentul lui Maurice Munteanu! Bizar sau adorabil? Canapeaua din living costă 8.000 de euro, iar masa e 4.000 de euro
Avantaje.ro
WOW! Cum arată apartamentul lui Maurice Munteanu! Bizar sau adorabil? Canapeaua din living costă 8.000 de euro, iar masa e 4.000 de euro
Cum arată casa din Târgoviște a lui Cătălin Zmărăndescu. Fostul sportiv spune că nu ar mai schimba liniștea de la țară pentru agitația Bucureștiului. Curte mare, animale, familie și un ritm de viață complet diferit
Tvmania.ro
Cum arată casa din Târgoviște a lui Cătălin Zmărăndescu. Fostul sportiv spune că nu ar mai schimba liniștea de la țară pentru agitația Bucureștiului. Curte mare, animale, familie și un ritm de viață complet diferit

Alte știri

Bucureştenii, ilfovenii, timişorenii şi clujenii sunt românii care au luat cele mai multe credite ipotecare în 2025
Știri România 11:24
Bucureştenii, ilfovenii, timişorenii şi clujenii sunt românii care au luat cele mai multe credite ipotecare în 2025
Crima din Timiș comisă de copii și dezbaterea despre reducerea vârstei de la care se poate răspunde penal. Ce spun parlamentarii care au puterea să schimbe legea
Analiză
Știri România 11:15
Crima din Timiș comisă de copii și dezbaterea despre reducerea vârstei de la care se poate răspunde penal. Ce spun parlamentarii care au puterea să schimbe legea
Parteneri
Viața de film a lui Jacques Moretti, patronul barului din Crans-Montana în care au murit 40 oameni. Un muncitor român, angajat la negru de corsican
Adevarul.ro
Viața de film a lui Jacques Moretti, patronul barului din Crans-Montana în care au murit 40 oameni. Un muncitor român, angajat la negru de corsican
Uppercut-uri pentru Daniel Pancu după 4-1 la FCSB: „Avem oferte pentru 4 titulari!”. Cine urmează după Emerllahu și Louis Munteanu? Exclusiv
Fanatik.ro
Uppercut-uri pentru Daniel Pancu după 4-1 la FCSB: „Avem oferte pentru 4 titulari!”. Cine urmează după Emerllahu și Louis Munteanu? Exclusiv
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Financiarul.ro
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Superliga.ro (P)
Toate calculele pentru playoff! Cine are cele mai mari șanse și de ce
Toate calculele pentru playoff! Cine are cele mai mari șanse și de ce
Lucruri de urmărit în etapa a 23-a din Superliga
Lucruri de urmărit în etapa a 23-a din Superliga
Parteneri
Raluka a dezvăluit PRIMELE IMAGINI cu partenerul ei, un bărbat cu 20 de ani mai în vârstă ca ea. Cum l-a surprins în vacanța pe care au petrecut-o împreună
Elle.ro
Raluka a dezvăluit PRIMELE IMAGINI cu partenerul ei, un bărbat cu 20 de ani mai în vârstă ca ea. Cum l-a surprins în vacanța pe care au petrecut-o împreună
„Ai tăiat degeaba banii gravidelor și pensionarilor... efectul în buget a fost aproape inexistent!” Marcel Ciolacu îl atacă pe Ilie Bolojan și spune motivul pentru care premierul ar fi ordonat o „scamatorie contabilă”
Unica.ro
„Ai tăiat degeaba banii gravidelor și pensionarilor... efectul în buget a fost aproape inexistent!” Marcel Ciolacu îl atacă pe Ilie Bolojan și spune motivul pentru care premierul ar fi ordonat o „scamatorie contabilă”
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la patru ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui
Viva.ro
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la patru ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui

Monden

Cum au fost surprinse Iulia Vântur și Loredana Groza în India. Fanii au reacționat: „Și Salman Khan unde e?”
Stiri Mondene 11:04
Cum au fost surprinse Iulia Vântur și Loredana Groza în India. Fanii au reacționat: „Și Salman Khan unde e?”
Câți bani ar fi primit Yasmin Awad după ce a fost trimisă acasă de la Survivor România 2026. A stat trei săptămâni în show-ul de la Antena 1
Stiri Mondene 10:50
Câți bani ar fi primit Yasmin Awad după ce a fost trimisă acasă de la Survivor România 2026. A stat trei săptămâni în show-ul de la Antena 1
Parteneri
VIDEO viral. Cum arăta Ramona Olaru atunci când a pășit pentru prima dată în platoul de la Neatza. Brunetă, fuste scurte și glume deocheate
TVMania.ro
VIDEO viral. Cum arăta Ramona Olaru atunci când a pășit pentru prima dată în platoul de la Neatza. Brunetă, fuste scurte și glume deocheate
Doctoriţă radiolog din Capitală, găsită moartă în casă. Femeia ar fi avut o pungă de plastic pe cap
ObservatorNews.ro
Doctoriţă radiolog din Capitală, găsită moartă în casă. Femeia ar fi avut o pungă de plastic pe cap
„Mi-e atât de bine...Nu mă mai întorc în România niciodată!”, spune vedeta noastră, mutată peste hotare. Are un soț tânăr, frumos și bogat: „N-aș fi crezut că mai există asemenea bărbați pe lume!”
Libertateapentrufemei.ro
„Mi-e atât de bine...Nu mă mai întorc în România niciodată!”, spune vedeta noastră, mutată peste hotare. Are un soț tânăr, frumos și bogat: „N-aș fi crezut că mai există asemenea bărbați pe lume!”
Parteneri
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
GSP.ro
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
Premierul Ilie Bolojan confirmă oficial informația Gazetei: cine va conduce sportul românesc
GSP.ro
Premierul Ilie Bolojan confirmă oficial informația Gazetei: cine va conduce sportul românesc
Parteneri
Țara de lângă România care se ferește de EURO. Decizia care intrigă Europa
Mediafax.ro
Țara de lângă România care se ferește de EURO. Decizia care intrigă Europa
Tatăl lui Mario, desfigurat de durere! Urlă și plânge și...
StirileKanalD.ro
Tatăl lui Mario, desfigurat de durere! Urlă și plânge și...
VIDEO Tatăl lui Mario, adus la capelă sub escortă. Ținut de forțele de ordine, bărbatul își strigă durerea: „Mario, unde ești? Mario, de ce m-ai lăsat…”
Wowbiz.ro
VIDEO Tatăl lui Mario, adus la capelă sub escortă. Ținut de forțele de ordine, bărbatul își strigă durerea: „Mario, unde ești? Mario, de ce m-ai lăsat…”
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Mario, adolescentul ucis în Cenei, și-a presimțit moartea?! Mesajele cutremurătoare pe care le-a postat pe internet înainte de tragedie: „Prietenul de azi, criminalul de mâine”
Wowbiz.ro
Mario, adolescentul ucis în Cenei, și-a presimțit moartea?! Mesajele cutremurătoare pe care le-a postat pe internet înainte de tragedie: „Prietenul de azi, criminalul de mâine”
Cine era doctorița radiolog găsită moartă în casă în București. Era de o frumusețe rară și ar fi avut pe cap o pungă de plastic legată cu un cordon
Redactia.ro
Cine era doctorița radiolog găsită moartă în casă în București. Era de o frumusețe rară și ar fi avut pe cap o pungă de plastic legată cu un cordon
Gestul neașteptat făcut de mama minorului de 13 ani chiar în ziua înmormântării lui Mario! Toți au rămas mască
KanalD.ro
Gestul neașteptat făcut de mama minorului de 13 ani chiar în ziua înmormântării lui Mario! Toți au rămas mască

Politic

Radu Miruță explică declarația controversată despre Nicolae Ceaușescu și patriotismul fostului dictator: „Puteam să nuanțez mai bine răspunsul”
Politică 09:15
Radu Miruță explică declarația controversată despre Nicolae Ceaușescu și patriotismul fostului dictator: „Puteam să nuanțez mai bine răspunsul”
AUR are sub 40% din electorat la începutul lui 2026. Partidul lui Ilie Bolojan a scăzut pe fondul taxelor și impozitelor impuse populației - sondaj CURS
Politică 08:44
AUR are sub 40% din electorat la începutul lui 2026. Partidul lui Ilie Bolojan a scăzut pe fondul taxelor și impozitelor impuse populației – sondaj CURS
Parteneri
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
ZiaruldeIasi.ro
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
Câți bani vrea să ia Ciprian Ciucu de la primăriile de sector. O luptă pe miliarde de lei pentru controlul bugetului Bucureștiului
Fanatik.ro
Câți bani vrea să ia Ciprian Ciucu de la primăriile de sector. O luptă pe miliarde de lei pentru controlul bugetului Bucureștiului
Bătaie de joc cu banii din PNRR – comuna din Cluj care nu are drumuri, dar și-a luat dronă de zeci de mii de euro
Spotmedia.ro
Bătaie de joc cu banii din PNRR – comuna din Cluj care nu are drumuri, dar și-a luat dronă de zeci de mii de euro