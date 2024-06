În aprilie 2021, Mario Iorgulescu a fost condamnat de Curtea de Apel Bucureşti la 3 ani de închisoare cu executare, pentru complicitate la lipsire de libertate în mod ilegal. Pe fond, Judecătoria Sectorului 3 îl achitase, motivând că la dosar nu sunt probe suficiente din care să rezulte vinovăția acestuia.

Iorgulescu: „Ţi-am spus eu că aşa o să se întâmple”

Luni, 6 iunie 2016. La ora 11.20, Dragoş V. suna la 112 şi cerea ajutorul. Spunea că se află într-un apartament de pe strada Orzari, în sectorul 3 al Capitalei, că „l-au chemat nişte băieţi acolo şi l-au bătut tare de tot”. După 20 de minute, o altă persoană apela 112, cerând ca poliţia şi salvarea să vină mai repede, pentru că „cel pentru care s-a solicitat tremură şi moare”.

La faţa locului a ajuns o ambulanţă SMURD şi un echipaj de la Secţia 10. Poliţiştii au notat în procesul-verbal că „persoana agresată prezintă o rană deschisă la arcada dreaptă, urme de sânge la nivelul mâinilor şi picioarelor şi ochii tumefiaţi” și că „nu poate da alte detalii, fiind în stare de şoc”.

Tânărul a fost dus la Spitalul Sf. Pantelimon din Capitală, iar câteva ore mai târziu, a dat primele declaraţii din anchetă. A spus că Mario Iorgulescu îl chemase în acel apartament, ca să-i înapoieze o datorie, de 500 de euro.

Recomandări După ce și-au ispășit pedepsele, condamnații din „Dosarul privatizărilor strategice” prosperă în afaceri. În ce firme sunt acționari și cu cine fac afaceri foștii miniștri Codruț Sereș și Zsolt Nagy

A urcat cu liftul până la etajul V, a intrat acolo, iar „Mario era în living. Am mers spre el, dar din spatele meu a venit Franco Pascu (Pascu Francisco-Gabriel – n.r.), care avea pe mână un box şi m-a dat lovit în arcada dreaptă”, le-a declarat tânărul anchetatorilor. „Am căzut pe o canapea şi am vrut să scot telefonul, ca să sun la poliţie, dar Franco mi l-a luat şi l-a spart, apoi a venit călare peste mine şi mi-a băgat două cuţite în piciorul stâng”.

Tânărul a numărat în acel apartament cinci bărbaţi: Franco Pascu, fratele lui, doi veri de-ai lor şi Mario Iorgulescu. Primii, potrivit relatărilor din presă, fac parte dintr-o familie de interlopi, cunoscută sub numele de „clanul Kalu”.

Dragoş V. spune că fraţii Pascu l-au bătut cu o coadă de mătură şi cu ciocanul de șniţele, iar Mario Iorgulescu „m-a lovit şi el, cred că a dat cu piciorul în mine, când eram căzut. Ţipa, zicându-mi «ţi-am spus eu că aşa o să se întâmple»”.

„Iorgulescu era prietenul meu”, adaugă tânărul, „chiar am dormit şi la el în casă. Înainte cu o zi de acest incident, am vorbit la telefon cu el, pentru că trebuia să-mi dea nişte bani şi eu aveam nevoie de ei. Ne-am certat, el mi-a spus că o să văd eu, şi am văzut. M-a chemat acolo, apoi nu a stat cu mâinile la ochi să nu vadă, ci a stat cu mâinile la cap”.

Recomandări Rezolvarea subiectelor la Română la Evaluarea Națională 2024, pe Libertatea. „Subiectele se încadrează în nivelul mediu de dificultate” – VIDEO

Victima, filmată în timp ce era bătută

Franco Pascu a filmat cu telefonul fragmente din bătaia ce a urmat, iar fişierele video au devenit probe în dosar. Într-o filmare de 11 secunde, victima stă în fund, pe gresie, are capul plecat şi ţine în mâini un prosop cu care se șterge de sânge, iar pe fundal se aud vocile agresorilor:

Vocea 1: Ridică-te în picioare!

Vocea 2: Îţi vine mă, să te pişi … (neinteligibil)? A?

Vocea 3: Ridică-te în picioare, bulangiule, că-ţi dau cu piciorul în cap! Ești prost? Ridică-te în picioare!

Victima: Şi, ce pot, nu vezi cum sunt, ce…?

Vocea 3: Vrei să fii mai frumos?

Potrivit anchetatorilor, pe înregistrare se aude şi vocea lui Mario Iorgulescu, care-i spune victimei: „Vrei, mă, să te ridici de acolo?”.

Bărbatul bătut a declarat în anchetă că, în timp ce se afla pe jos, unul dintre agresori i-a întrebat pe Franco şi pe Mario dacă nu vor să urineze pe el.

Când l-au văzut pe balcon, s-au speriat şi au fugit

Dragoş V. spune că se ruga de agresori să-l lase să plece şi le spunea că nu va anunţa poliţia, „dar Franco și Mario îmi ziceau să stau acolo, că vine tatăl lui Mario ca să vorbească cu mine. Nu ştiu de ce ar fi trebuit să vorbesc eu cu tatăl lui Mario, pentru că nu-l cunoşteam, dar din moment ce el n-a apărut, şi au mai apărut doi care m-au bătut, înseamnă că asta era aşa, ca să mă ţină acolo”.

Din cauza loviturilor primite cu ciocanul de şniţele, tânărul a rămas atunci fără doi dinţi din faţă. Într-o altă înregistrare făcută de Franco, se aude cum victima se roagă: „Caută și mie Mario ală, te rog io frumos, să-l pun la loc”. „Ce să …(neinteligibil) dintili? Caută-i dintili la fată!”, spune Franco Pascu. Altcineva îi spune victimei: „au spălat deja pe aici tot”, apoi îi întreabă pe alţii: „Ați găsit vreun dinte?”

A fost o pauză de respiro, apoi bătaia a reînceput. „Am cerut voie să merg să mă spăl”, povesteşte Dragoş V., „pentru că îmi curgea sânge pe faţă şi în gură. În baie, am pus maşina de spălat în uşă şi am început să bat în calorifer şi să fac gălăgie, ca să fiu auzit de vecini. Au spart uşa, au rupt-o cu tot cu toc şi-au intrat după mine”.

Conform anchetatorilor şi judecătorilor care l-au condamnat, Mario Iorgulescu a participat la spargerea uşii de la baie.

Victima a fost bătută, apoi dusă în sufragerie. „Nu mai ştiu decât că, la un moment dat, am ieşit pe balcon, pentru că am vrut să sar în balconul alăturat, dar nu era apropiat”, spune Dragoş V. „Când m-au văzut ieşit, au crezut că vreau să sar de la balcon, s-au speriat şi au fugit cu toţii. Atunci, am intrat, m-am aşezat pe canapea, am luat telefonul, care era spart şi abia se mai vedea, şi am sunat la poliţie”.

Victima a primit 50.000 de euro, dar ancheta a continuat

Poliţiştii s-au autosesizat şi au deschis dosar penal pentru lovire sau alte violenţe, dar şi pentru lipsire de libertate în mod ilegal. În cazul ultimei infracţiuni, nu contează dacă persoana vătămată depune sau nu vreo plângere la poliţie.

Imediat după ce a fost internat în spital, Dragoş V. a fost vizitat de tatăl lui Franco Pascu care, spune el, „mi-a zis că-mi dă bani, ca să-mi retrag plângerea. Mi-a explicat că ei sunt o familie mare şi, dacă nu-mi retrag plângerea, îi dă lu altu banii, ca să mă pitească”.

Poliţia monitoriza mişcările agresorilor, dar şi pe-ale apropiaţilor lor, și a descoperit că victimei i se ofereau 100.000 de euro, dar și că, a doua zi după agresiune, în zona parcului Herăstrău, tatăl lui Franco Pascu s-a întâlnit cu Gino Iorgulescu, tatăl lui Mario, şi „au discutat despre posibilitatea încheierii unei înţelegeri frauduloase cu persoana vătămată, în schimbul unei sume de bani”.

După o săptămână, tatăl lui Franco, în numele fiilor lui care erau inculpaţi, a încheiat un acord de mediere cu Dragoş V., în schimbul a 50.000 de euro. Dar ancheta a mers mai departe, pentru că înţelegerea n-avea niciun efect juridic în cazul infracţiunii de lipsire de libertate.

Achitare pe fond, închisoare în apel

Pe 6 septembrie 2016, Mario Iorgulescu a fost reţinut şi a stat în arest preventiv o lună. El a fost trimis în judecată pentru complicitate la lipsire de libertate în mod ilegal şi complicitate la lovire sau alte violenţe. În decembrie 2018, Judecătoria Sectorului 3 l-a achitat, pentru că „acţiunile sau inacţiunile (pasivitatea) inculpatului nu întrunesc condiţiile de tipicitate pentru considerarea lor ca participaţie la vreuna dintre fapte”.

Sentinţa a fost însă răsturnată de Curtea de Apel Bucureşti, care, în aprilie 2021, a hotărât că Iorgulescu jr trebuie să stea 3 ani la închisoare, pentru complicitate la lipsire de libertate în mod ilegal.

„Curtea apreciază că există probe suficiente din care rezultă vinovăția ambilor inculpați în comiterea faptei penale, care întrunește toate elementele constitutive ale infracțiunii de lipsire de libertate în mod ilegal, comisă de inculpatul Pascu Francisco-Gabriel în calitate de autor și de inculpatul Iorgulescu Gino Mario, în calitate de complice”, se arată în motivarea deciziei.

În cazul ambilor inculpaţi, Curtea de Apel Bucureşti a reţinut „gradul de pericol social ridicat al infracțiunii de lipsire de libertate în mod ilegal, prin modalitatea şi împrejurările concrete de comitere, și anume chemarea unei persoane într-un apartament, sub pretextul restituirii unei datorii, și supunerea acesteia la violențe intense, exercitate de către mai multe persoane, timp de aproximativ o oră, în care i s-a interzis să părăsească locația”.

Franco Pascu a fugit în Nicaragua, de unde a fost extrădat în ianuarie 2020. Mario Iorgulescu a fugit în Italia, imediat după accidentul mortal comis în noaptea de 7/8 septembrie 2019, iar până acum, autorităţile române nu au reuşit să-l aducă în ţară.

Franco şi Mario, împreună şi la revizuire

Potrivit Codului de Procedură Penală, cererea de revizuire în favoarea condamnatului se poate face oricând. Avocaţii lui Mario Iorgulescu au depus-o la Judecătoria Sectorului 3 luna trecută, pe 17 mai.

La primul termen, pe 11 iunie, instanţa a dispus „înaintarea prezentului dosar la dosarul nr. 14925/301/2024, în vederea unei eventuale reuniri”. În dosarul 14925/301/2024, acelaşi complet (C5 Penal) judecă cererea de revizuire formulată de Franco Pascu, care se află în penitenciar.

Ambele cauze au următorul termen în aceeaşi zi: pe 23 iulie, la ora 8.30.

Revizuirea hotărârilor judecătorești definitive poate fi cerută, potrivit Codului de Procedură Penală, atunci când:

● s-au descoperit fapte sau împrejurări ce nu au fost cunoscute la soluționarea cauzei;

● hotărârea s-a întemeiat pe declarația unui martor care a săvârșit infracțiunea de mărturie mincinoasă;

● un înscris care a servit ca temei al hotărârii a fost declarat fals în cursul judecății sau după pronunțarea hotărârii;

● unul dintre judecători, procurorul ori persoana care a efectuat acte de urmărire penală a comis o infracțiune în legătură cu cauza;

● când două sau mai multe hotărâri judecătorești definitive nu se pot concilia;

● hotărârea s-a întemeiat pe o prevedere legală care ulterior a fost declarată neconstituțională, ca urmare a admiterii unei excepții de neconstituționalitate ridicate în acea cauză.

Mario Iorgulescu, prin avocaţi, a sesizat CCR cu două excepţii de neconstituţionalitate, însă ambele au legătură cu dosarul accidentului, iar una i-a fost respinsă şi cealaltă nu a fost încă soluţionată, fiind în faza de raport.

Urmărește-ne pe Google News