În jurul orei 10.00, Marius Manole a mers la Palatul Cotroceni, cu decorația în mână, pentru a o returna. El a explicat din nou gestul, făcut „ca urmare a deciziilor dumnealui (n.r. – președintele Klaus Iohannis”) din ultimele luni”.

„Mie mi se pare că este un moment extrem de periculos pentru România, am mai fost în acest moment, acum chiar e periculos. Mi s-a reproșat că aceasta medalie e dată de Romania. Nu! Nu cred că au fost întrebați românii dacă Marius Manole merită o astfel de distincție. A fost o decizie venită de la guvern. Președinția este o instituție care nu mă mai reprezintă de mult timp. Nu văd de ce nu aș face acest gest”, a declarat actorul, luni, după ce a predat medalia.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Actorul Marius Manole a scris duminică, 21 noiembrie, pe Facebook, că îi va returna luni dimineață președintelui Klaus Iohannis Ordinul de Cavaler pentru Artele Spectacolului primit acum 5 ani. „Președintele României pentru mine este un trădător”, a scris actorul în vârstă de 43 de ani.

„L-am votat pe preşedinte şi ţin minte noaptea în care a fost ales. Ce mare bucurie era pe străzi că în sfârşit PSD-ul nu mai putea face rău acestei ţări. Urma să avem un preşedinte care ţine cu ţara. Ghinion. Nu l-am avut”, a scris Marius Manole, duminică, pe Facebook.

El a adăugat că, acum, PSD intră în Guvern „pe uşa din faţă, pe covorul roşu”.

„Am stat în Piaţa Victoriei în frig, în ploaie pentru a apăra Justiţia şi democraţia. Când a plecat Dragnea iarăşi am crezut ca am învins. Ghinion, propriul nostru preşedinte urma să ne facă cel mai mare rău. Omul în care am crezut, pentru care am luptat. Acum PSD intră în Guvern pe uşa din faţă, pe covorul roşu”, a mai spus actorul.

Citeşte şi:

Virusul care ucide peste 1.800 de românce în fiecare an

Modelul de dezvoltare bazat pe capitalul străin și-a atins limitele, spune unul dintre liderii BNR în noua sa carte

LIVETEXT Consultări la Cotroceni. Iohannis, delegațiilor PNL, PSD, UDMR: „E bine că am ajuns în faza asta”. Nicolae Ciucă, așteptat să fie primul premier în „rotativa” cu PSD

PARTENERI - GSP.RO Anamaria Prodan a cumpărat două televiziuni din România! Primele declarații

Playtech.ro BOMBĂ! Valeriu Gheorghiță, anunț ȘOC despre noua tulpină covid. Ce riscă și persoanele VACCINATE

Observatornews.ro ”Ar fi luptat până la ultima suflare”. Model găsit mort și fără răni pe corp. Trei bărbați i-au abandonat cadavrul în fața unui spital din SUA

HOROSCOP Horoscop 22 noiembrie 2021. Leii sunt invitați să se ocupe de ceea ce îi face să se simtă vii și să se bucure de viață

Știrileprotv.ro Cum să plătești tariful corect la RCA, deși prețurile au explodat. Deși toți șoferii pot face asta, puțini cunosc procedura, care este extrem de simplă

Telekomsport Handbalista româncă celebră, bătută şi violată: "M-a chemat în cameră şi...". Cine e agresorul: primele informaţii

PUBLICITATE ELLE și Arcane te invită la CONCURS SPECIAL