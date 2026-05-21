Mark Rutte spune că apărarea NATO funcționează

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că acest succes reflectă pregătirea Alianței după invazia Rusiei în Ucraina.

„Era vorba de o dronă ucraineană, dar aceasta nu s-ar fi aflat acolo dacă nu ar fi fost agresiunea Rusiei.

Ceea ce contează este că apărarea aeriană a NATO s-a dovedit din nou eficientă și vom continua să ne îmbunătățim capacitatea de a face față oricărei amenințări la adresa teritoriului nostru sau a poporului nostru”, a explicat Rutte, potrivit Tvrinfo.ro.

Ce spune comandantului suprem al NATO despre intervenția din Estonia

Alexus Grynkewich, comandantul suprem al Forțelor Aliate din Europa, a subliniat importanța delegării autorității la nivel tactic în astfel de situații.

„Exact așa ar trebui să funcționeze sistemul nostru de apărare. Autoritatea este delegată până la cel mai de jos nivel tactic, astfel încât să putem apăra fiecare centimetru din teritoriul Alianței atunci când are loc o astfel de incursiune.

Sunt extrem de mândru, încă evaluăm situația, dar, la prima vedere, se pare că totul a funcționat”, a afirmat Grynkewich.

Cum a mulțumit Lituania pentru intervenția pilotului român Pavelescu Costel-Alexandru

Lituania, gazda misiunii Carpathian Vipers, a ales să mulțumească României într-un mod inedit. Un clip viral, cu fundal sonor pe melodia Alexandrei Căpitănescu de la Eurovision, a fost distribuit pe rețelele de socializare.

Acesta reprezintă un mesaj de apreciere pentru Forțele Aeriene Române, care protejează spațiul aerian al țărilor baltice.

Mark Rutte laudă România pentru doborârea dronei din Estonia

Piloții români participă la a patra misiune de poliție aeriană în țările baltice, ultimele trei fiind desfășurate cu avioanele F-16. Carpathian Vipers, unitatea responsabilă, a preluat misiunea pe 1 aprilie.

„Au fost avioanele F-16 românești care au reușit să doboare o dronă deasupra spațiului aerian estonian. Așadar, cred că puteți fi mândri de acest lucru”, a subliniat Mark Rutte.

Oficialii NATO negă acuzațiile Rusiei

În urma acuzațiilor Rusiei, care susține că Letonia permite Ucrainei să folosească spațiul aerian pentru lansarea dronelor către teritoriul rus, oficialii NATO au răspuns ferm.

„Afirmația Rusiei este absolut ridicolă, absolut ridicolă. Iar Rusia știe asta”, a declarat Mark Rutte.

Comandantul Grynkewich a adăugat: „Dacă am permite dronelor să traverseze spațiul aerian al țărilor baltice pentru a ajunge în Rusia, nu le-am doborî”.

Un pilot român a doborât o dronă ucraineană în Estonia

Un incident aerian în spațiul Estoniei a atras atenția NATO, după ce o dronă militară, cel mai probabil ucraineană, a fost doborâtă de un pilot român aflat în misiune de poliție aeriană. Drona intrase pe teritoriul estonian în contextul intensificării războiului electronic desfășurat de Rusia, care include bruiajul semnalului GPS în zonele de graniță.

Colonelul Cristian Popovici, șeful Direcției Relații Publice din Ministerul Apărării, a explicat că două aeronave F-16 din Detașamentul „Carpathian Vipers” au fost ridicate de la sol în urma unei alerte transmise de Centrul de Operațiune Aeriene Combinate NATO de la Uedem.

„După identificarea țintei și parcurgerea procedurilor de siguranță și autorizare, unul dintre avioane a lansat o rachetă aer-aer care a distrus drona”, a precizat oficialul.

Cine este pilotul român care a doborât drona în Estonia

Pilotul român care a reușit această misiune este căpitan-comandorul Pavelescu Costel-Alexandru, aflat în serviciu în cadrul unei operațiuni NATO desfășurate în Lituania.

Ministrul apărării, Radu Miruță, a confirmat succesul printr-o postare oficială, subliniind că pilotul „a reușit să încadreze, să angajeze și să pună la pământ o dronă intrată în spațiul aerian al Estoniei”.

De asemenea, ministrul apărării din Estonia, Hanno Pevkur, a transmis felicitări României pentru eficiența militarului român, conform aceleiași surse. Incidentul nu este singular, drone ucrainene care vizează ținte rusești fiind deviate frecvent în spațiul aerian al statelor baltice și Finlandei, din cauza interferențelor GPS provocate de Moscova.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
 2 comentarii
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentarii (2)
Avatar comentarii

UITUCUL 21.05.2026, 11:41

Pilot roman a doborat in...Estonia? La noi nu doboara nimic nimeni! Hehehe...

Avatar comentarii

Elenuca 21.05.2026, 14:14

Daca e disputa asta a Estoniei cu Rusia privind dronele ( ca iata ,chiar puteau fi ucrainene ,nimeni inca nu a confirmat originea !) atunci sunt trimisi pilotii romani ,ca sa aiba de ce sa reclame rusii peste tot !In ce l priveste pe Rutte ,cand era premier olandez s a pretat la intrigi cu Austria ca sa blocheze ani de zile aderarea la Schengen a Romaniei si Bulgariei ,si daca va fi ceva riscant ,costisitor sau din cale afara de periculos ,putem conta ca se si gandeste automat la cele 2 tari ,pe care le a persecutat si inainte . Iata ca cere donatii pentru Ucraina de 0,25% PIB ,asta dupa ce a marsat cu Trump sa creasca achizitiile de tehnica militara la 5% din PIB ,mai vine un consiliu si cere zele ceva ...la noi se gandeste intai Rutte !

Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Lovitură de teatru! E breaking news-ul momentului, care schimbă tot. Ce mutare fulger în politică! Ce au făcut Nicușor Dan și Sorin Grindeanu în urmă cu puțin timp
Viva.ro
Lovitură de teatru! E breaking news-ul momentului, care schimbă tot. Ce mutare fulger în politică! Ce au făcut Nicușor Dan și Sorin Grindeanu în urmă cu puțin timp
Încălțată cu un pantof de-un fel și altul de alt fel, în fustă mini, prea scurtă, și cu un decolteu care a lăsat aproape totul la vedere, vedeta i-a lăsat mască pe trecători! Așa a ieșit pe stradă!
Unica.ro
Încălțată cu un pantof de-un fel și altul de alt fel, în fustă mini, prea scurtă, și cu un decolteu care a lăsat aproape totul la vedere, vedeta i-a lăsat mască pe trecători! Așa a ieșit pe stradă!
Îl recunoști? Marele actor a fost surprins așa pe stradă, iar transformarea sa i-a șocat pe fani. Nimeni nu se aștepta să apară îmbrăcat așa în public
Elle.ro
Îl recunoști? Marele actor a fost surprins așa pe stradă, iar transformarea sa i-a șocat pe fani. Nimeni nu se aștepta să apară îmbrăcat așa în public
gsp
Ramona Olaru, vedeta Antenei, antrenament neobișnuit » Antrenorul a rămas surprins: „Dă bine?”
GSP.RO
Ramona Olaru, vedeta Antenei, antrenament neobișnuit » Antrenorul a rămas surprins: „Dă bine?”
Triplul campion al României face Uber, în străinătate: „Câștig mai mulți bani decât în fotbal”
GSP.RO
Triplul campion al României face Uber, în străinătate: „Câștig mai mulți bani decât în fotbal”
Parteneri
Imagini virale! Supervedeta, surprinsă fără sutien pe balcon! Fotografii “hot”, tandrețe și dolce far niente alături de soțul ei
Libertateapentrufemei.ro
Imagini virale! Supervedeta, surprinsă fără sutien pe balcon! Fotografii “hot”, tandrețe și dolce far niente alături de soțul ei
Abia acum s-a aflat! Fosta iubită a lui Dan Bittman, Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai lui, este singura persoană din România care...
Avantaje.ro
Abia acum s-a aflat! Fosta iubită a lui Dan Bittman, Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai lui, este singura persoană din România care...
Ramona Olaru, pictorial incendiar după ce fostul iubit s-a afișat cu o altă femeie: „Lovitură sub centură! România 1 - Grecia 0”
Tvmania.ro
Ramona Olaru, pictorial incendiar după ce fostul iubit s-a afișat cu o altă femeie: „Lovitură sub centură! România 1 - Grecia 0”

Alte știri

Jurnalistul Dan Tăpălagă se retrage două luni din fruntea ziarului G4Media: Ce zice despre relația cu noul parton
Știri România 21 mai
Jurnalistul Dan Tăpălagă se retrage două luni din fruntea ziarului G4Media: Ce zice despre relația cu noul parton
Cum funcționează „CG Post și Rugăciune” grupul online unde susținătorii lui Călin Georgescu sunt mobilizați pentru „războiul divin” și proteste
Știri România 21 mai
Cum funcționează „CG Post și Rugăciune” grupul online unde susținătorii lui Călin Georgescu sunt mobilizați pentru „războiul divin” și proteste
Parteneri
Pactul din umbră de la Beijing. Detaliul din vizita lui Trump în China care a alertat democrațiile occidentale
Adevarul.ro
Pactul din umbră de la Beijing. Detaliul din vizita lui Trump în China care a alertat democrațiile occidentale
„Eu nu văd sărăcia!”. Gigi Becali, declarații controversate după consultările cu Nicușor Dan de la Palatul Cotroceni
Fanatik.ro
„Eu nu văd sărăcia!”. Gigi Becali, declarații controversate după consultările cu Nicușor Dan de la Palatul Cotroceni
Parteneri
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
Elle.ro
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Unica.ro
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Viva.ro
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public

Monden

Dumbo a decis ce face cu 12.000 de euro după „Desafio: Aventura”: „Consider că meritam”
Exclusiv
Stiri Mondene 21 mai
Dumbo a decis ce face cu 12.000 de euro după „Desafio: Aventura”: „Consider că meritam”
Heidi Klum, apariție îndrăzneață la Cannes alături de soțul ei, Tom Kaulitz. Gestul ei a atras imediat atenția paparazzilor
Stiri Mondene 21 mai
Heidi Klum, apariție îndrăzneață la Cannes alături de soțul ei, Tom Kaulitz. Gestul ei a atras imediat atenția paparazzilor
Parteneri
Mădălina Ghenea, Andreea Esca și Ana Bodea au făcut spectacol la Cannes 2026, dar o singură rochie a blocat festivalul! S-a aflat prețul ireal
TVMania.ro
Mădălina Ghenea, Andreea Esca și Ana Bodea au făcut spectacol la Cannes 2026, dar o singură rochie a blocat festivalul! S-a aflat prețul ireal
EXCLUSIV. Femeie, spulberată cu maşina de "Mişu Sicilianu". După accident a făcut un gest inconştient
ObservatorNews.ro
EXCLUSIV. Femeie, spulberată cu maşina de "Mişu Sicilianu". După accident a făcut un gest inconştient
Ultima oră! Despărțire șocantă în showbizul românesc, după 23 de ani. După Andreea și Cabral, și ea a anunțat acum: “Am stat până când am simțit eu că nu mai pot face nimic…”
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Despărțire șocantă în showbizul românesc, după 23 de ani. După Andreea și Cabral, și ea a anunțat acum: “Am stat până când am simțit eu că nu mai pot face nimic…”
Parteneri
Fostul jucător de la Rapid, despre România: „O țară groaznică, sunt toți țigani, șmecheri”
GSP.ro
Fostul jucător de la Rapid, despre România: „O țară groaznică, sunt toți țigani, șmecheri”
Un fost fotbalist român este judecat în Anglia, după ce a înjunghiat un jurnalist la ordinul Iranului!
GSP.ro
Un fost fotbalist român este judecat în Anglia, după ce a înjunghiat un jurnalist la ordinul Iranului!
Parteneri
Becali aruncă bomba despre negocierile pentru Guvern
Mediafax.ro
Becali aruncă bomba despre negocierile pentru Guvern
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
StirileKanalD.ro
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
S-a aflat abia acum! Cine a venit la înmormântarea Alisiei, tânăra ucisă fără milă în Bihor! Tatăl vitreg al fetei în vârstă de 18 ani a spus totul: „Nu i-am interzis să vorbească cu el”
Wowbiz.ro
S-a aflat abia acum! Cine a venit la înmormântarea Alisiei, tânăra ucisă fără milă în Bihor! Tatăl vitreg al fetei în vârstă de 18 ani a spus totul: „Nu i-am interzis să vorbească cu el”
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Advertorial
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Parteneri
Cazul morții medicului Cristian Staicu ia o turnură neașteptată. Ce au descoperit anchetatorii
Wowbiz.ro
Cazul morții medicului Cristian Staicu ia o turnură neașteptată. Ce au descoperit anchetatorii
Doliu în lumea muzicii din România. S-a stins un artist cunoscut. Avea 44 de ani...
Redactia.ro
Doliu în lumea muzicii din România. S-a stins un artist cunoscut. Avea 44 de ani...
BREAKING NEWS Un lift din Ministerul Transporturilor s-a prăbușit în gol mai multe etaje. Șapte persoane se aflau în interior
KanalD.ro
BREAKING NEWS Un lift din Ministerul Transporturilor s-a prăbușit în gol mai multe etaje. Șapte persoane se aflau în interior

Politic

Bolojan dă o lovitură majoră „băieților deștepți” din energie: ANRE schimbă regulile și introduce noi garanții uriașe de racordare la rețea
Politică 21 mai
Bolojan dă o lovitură majoră „băieților deștepți” din energie: ANRE schimbă regulile și introduce noi garanții uriașe de racordare la rețea
România primește aproape 17 miliarde de euro prin programul SAFE pentru apărare și infrastructură rutieră strategică. Cum vor fi cheltuiți banii?
Politică 21 mai
România primește aproape 17 miliarde de euro prin programul SAFE pentru apărare și infrastructură rutieră strategică. Cum vor fi cheltuiți banii?
Parteneri
Lidl extinde sistemul de bariere la accesul în parcare, la rețeaua de supermarketuri din Iași
ZiaruldeIasi.ro
Lidl extinde sistemul de bariere la accesul în parcare, la rețeaua de supermarketuri din Iași
Florin Prunea, mărturie șocantă din perioada în care juca la Craiova: ”Număr de șmecher. Furia șoselelor”
Fanatik.ro
Florin Prunea, mărturie șocantă din perioada în care juca la Craiova: ”Număr de șmecher. Furia șoselelor”
Trump spune că noua sală de bal de la Casa Albă va fi rezistentă la drone și rachete: Toate acestea au fost plătite de mine. E un cadou pentru SUA (Foto&Video)
Spotmedia.ro
Trump spune că noua sală de bal de la Casa Albă va fi rezistentă la drone și rachete: Toate acestea au fost plătite de mine. E un cadou pentru SUA (Foto&Video)