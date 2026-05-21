Mark Rutte spune că apărarea NATO funcționează

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că acest succes reflectă pregătirea Alianței după invazia Rusiei în Ucraina.

„Era vorba de o dronă ucraineană, dar aceasta nu s-ar fi aflat acolo dacă nu ar fi fost agresiunea Rusiei.

Ceea ce contează este că apărarea aeriană a NATO s-a dovedit din nou eficientă și vom continua să ne îmbunătățim capacitatea de a face față oricărei amenințări la adresa teritoriului nostru sau a poporului nostru”, a explicat Rutte, potrivit Tvrinfo.ro.

Ce spune comandantului suprem al NATO despre intervenția din Estonia

Alexus Grynkewich, comandantul suprem al Forțelor Aliate din Europa, a subliniat importanța delegării autorității la nivel tactic în astfel de situații.

„Exact așa ar trebui să funcționeze sistemul nostru de apărare. Autoritatea este delegată până la cel mai de jos nivel tactic, astfel încât să putem apăra fiecare centimetru din teritoriul Alianței atunci când are loc o astfel de incursiune.

Sunt extrem de mândru, încă evaluăm situația, dar, la prima vedere, se pare că totul a funcționat”, a afirmat Grynkewich.

Cum a mulțumit Lituania pentru intervenția pilotului român Pavelescu Costel-Alexandru

Lituania, gazda misiunii Carpathian Vipers, a ales să mulțumească României într-un mod inedit. Un clip viral, cu fundal sonor pe melodia Alexandrei Căpitănescu de la Eurovision, a fost distribuit pe rețelele de socializare.

Acesta reprezintă un mesaj de apreciere pentru Forțele Aeriene Române, care protejează spațiul aerian al țărilor baltice.

Mark Rutte laudă România pentru doborârea dronei din Estonia

Piloții români participă la a patra misiune de poliție aeriană în țările baltice, ultimele trei fiind desfășurate cu avioanele F-16. Carpathian Vipers, unitatea responsabilă, a preluat misiunea pe 1 aprilie.

„Au fost avioanele F-16 românești care au reușit să doboare o dronă deasupra spațiului aerian estonian. Așadar, cred că puteți fi mândri de acest lucru”, a subliniat Mark Rutte.

Oficialii NATO negă acuzațiile Rusiei

În urma acuzațiilor Rusiei, care susține că Letonia permite Ucrainei să folosească spațiul aerian pentru lansarea dronelor către teritoriul rus, oficialii NATO au răspuns ferm.

„Afirmația Rusiei este absolut ridicolă, absolut ridicolă. Iar Rusia știe asta”, a declarat Mark Rutte.

Comandantul Grynkewich a adăugat: „Dacă am permite dronelor să traverseze spațiul aerian al țărilor baltice pentru a ajunge în Rusia, nu le-am doborî”.

Un pilot român a doborât o dronă ucraineană în Estonia

Un incident aerian în spațiul Estoniei a atras atenția NATO, după ce o dronă militară, cel mai probabil ucraineană, a fost doborâtă de un pilot român aflat în misiune de poliție aeriană. Drona intrase pe teritoriul estonian în contextul intensificării războiului electronic desfășurat de Rusia, care include bruiajul semnalului GPS în zonele de graniță.

Colonelul Cristian Popovici, șeful Direcției Relații Publice din Ministerul Apărării, a explicat că două aeronave F-16 din Detașamentul „Carpathian Vipers” au fost ridicate de la sol în urma unei alerte transmise de Centrul de Operațiune Aeriene Combinate NATO de la Uedem.

„După identificarea țintei și parcurgerea procedurilor de siguranță și autorizare, unul dintre avioane a lansat o rachetă aer-aer care a distrus drona”, a precizat oficialul.

Cine este pilotul român care a doborât drona în Estonia

Pilotul român care a reușit această misiune este căpitan-comandorul Pavelescu Costel-Alexandru, aflat în serviciu în cadrul unei operațiuni NATO desfășurate în Lituania.

Ministrul apărării, Radu Miruță, a confirmat succesul printr-o postare oficială, subliniind că pilotul „a reușit să încadreze, să angajeze și să pună la pământ o dronă intrată în spațiul aerian al Estoniei”.

De asemenea, ministrul apărării din Estonia, Hanno Pevkur, a transmis felicitări României pentru eficiența militarului român, conform aceleiași surse. Incidentul nu este singular, drone ucrainene care vizează ținte rusești fiind deviate frecvent în spațiul aerian al statelor baltice și Finlandei, din cauza interferențelor GPS provocate de Moscova.