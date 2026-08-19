Regula de bază: diferența dintre culorile martorilor de bord

Culoarea martorului este primul și cel mai important indiciu pentru un șofer. Ca regulă generală, culoarea roșie indică o urgență maximă și impune oprirea imediată a vehiculului, în condiții de siguranță. Pe de altă parte, culoarea galbenă (sau portocalie) semnalează o defecțiune care are nevoie de investigații, permițând continuarea deplasării până la cel mai apropiat service auto, dar cu prudență sporită, notează un articol al publicației elvețiene Blick, parte a Ringier Media International.

Martorul de ulei: situația care cere oprirea urgentă a motorului

Una dintre cele mai serioase avertizări este martorul roșu cu simbolul unei canistre de ulei. Acesta indică o presiune prea scăzută a lubrifiantului sau o problemă gravă la sistemul de ungere a motorului. Dacă se aprinde în timp ce conduci, trebuie să tragi pe dreapta cât mai repede și să oprești complet motorul.

Continuarea drumului, chiar dacă mașina pare să funcționeze normal în primele momente, riscă să provoace daune totale și ireversibile blocului motor. După oprire, poți verifica nivelul uleiului. Dacă martorul rămâne aprins la o nouă repornire, este obligatoriu să ceri asistență profesională și să tractezi vehiculul.

Avertizările roșii pentru frâne și supraîncălzire

Un alt martor roșu care necesită acțiune imediată este cel al sistemului de frânare (adesea marcat printr-un cerc cu un semn de exclamare în interior). Acesta poate indica un nivel periculos de scăzut al lichidului de frână sau o defecțiune a sistemului mecanic. Deoarece frânele sunt esențiale pentru siguranța ta, nu trebuie să continui drumul sub nicio formă, mai ales dacă pedala de frână se simte neobișnuit de moale sau eficiența frânării scade brusc.

Specialiștii recomandă șoferilor să oprească dacă martorii din bord pentru ulei și frâne se aprind. Sursa foto: Shutterstock.

La fel de critic este și martorul de temperatură a lichidului de răcire, care semnalează că motorul se supraîncălzește. Dacă îți continui deplasarea, riști distrugerea garniturii de chiulasă sau alte avarii costisitoare. Soluția este să oprești mașina într-un loc sigur și să lași motorul să se răcească treptat. Este esențial să nu deschizi capacul vasului de expansiune imediat după oprire, deoarece sistemul se află sub presiune mare, iar lichidul fierbinte te poate opări.

Pericolele invizibile: sistemul de airbag

Lumina de avertizare pentru airbag poate părea mai puțin urgentă, dar este vitală în eventualitatea unui accident. Aprinderea acestui martor sugerează o eroare în sistemul de reținere, ceea ce înseamnă că, la un impact major, airbagul ar putea să nu se declanșeze. Problema nu poate fi observată cu ochiul liber, motiv pentru care trebuie investigată curând la un service autorizat cu ajutorul testerelor de diagnoză.

Martorii galbeni: „Check Engine”, ABS și ESP

Luminile galbene nu necesită oprirea de urgență pe marginea drumului, dar prezența lor constantă cere un control tehnic. Cel mai cunoscut este martorul pentru motor, denumit popular „Check Engine”. Acesta poate indica o gamă largă de probleme, de la un senzor de oxigen defect, până la o avarie severă la managementul motorului sau la sistemul de evacuare a gazelor. Dacă acest martor galben clipește intermitent în loc să stea aprins fix, defecțiunea este adesea mai severă și necesită o vizită imediată la mecanic.

Martorii pentru ABS (sistemul de antiblocare a roților) și ESP (controlul electronic al stabilității) te avertizează că sistemele de asistență ale mașinii nu funcționează. Deși vehiculul va frâna în continuare, lipsa funcției de antiblocare poate prelungi distanța de oprire la frânarea de urgență. Totodată, lipsa ESP-ului face ca mașina să fie mult mai vulnerabilă la derapaje, un aspect extrem de periculos pe carosabil umed sau acoperit de zăpadă.

Presiunea anvelopelor și starea bateriei

Dacă martorul pentru presiunea în anvelope se aprinde, este indicat să verifici cauciucurile la prima stație de alimentare. O presiune incorectă afectează stabilitatea mașinii pe șosea și mărește consumul de carburant, iar alerta poate ascunde fie o pierdere lentă de aer, fie o pană iminentă.

Nu în ultimul rând, martorul roșu al bateriei sau al sistemului de încărcare semnalează o problemă la alternator sau la cureaua de accesorii. Fără remediere rapidă, componentele electrice ale mașinii vor consuma energia rămasă în baterie, iar motorul se va opri în scurt timp în mijlocul drumului.

Deși culorile oferă indicii foarte clare despre gravitatea problemei, este important de menționat că nu toți producătorii auto folosesc exact aceleași simboluri. Prin urmare, consultarea manualului de utilizare al vehiculului rămâne cel mai sigur pas pentru orice șofer pus în fața unui panou de bord iluminat neobișnuit. A ști cum să reacționezi te poate salva de facturi imense la reparații și îți poate proteja viața.