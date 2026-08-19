„Da, mă voi întâlni cu el”, a răspuns preşedintele american, întrebat pe această temă în timp ce le arăta câtorva jurnalişti şantierele de la Casa Albă.

Președintele SUA susține că Phenianul are 57 de arme nucleare

Potrivit unor observatori, o nouă întâlnire Trump – Kim ar putea avea loc în noiembrie, în marja summitului APEC (Cooperarea Economică Asia-Pacific) programat în China.

Donald Trump a afirmat, totodată, că regimul de la Phenian dispune de „57 de arme nucleare”, oferind o estimare oficială neobişnuită prin precizia sa.

„Asta nu ar fi trebuit să se întâmple niciodată. (…) Dacă aş fi fost preşedinte, nu aş fi permis asta”, a adăugat liderul republican de la Casa Albă, uitând probabil de primul său mandat de președinte, din perioada 2017 – 2021, când summiturile sale cu Kim s-au încheiat fără rezultate.

Donald Trump insistă că se înțelege „foarte bine” cu Kim Jong-un

Trump a reiterat că se înţelege „foarte bine” cu dictatorul nord-coreean.

Încă din primul său mandat la Casa Albă, Donald Trump se laudă că are o relaţie „foarte bună” cu Kim Jong-un, al cărui regim este considerat de serviciile de informaţii americane o ameninţare majoră la adresa Statelor Unite.

Această presupusă relaţie a revenit în prim-plan atunci când preşedintele american, spre surprinderea generală, a decis duminică să scurteze exerciţiile militare comune cu Coreea de Sud sub pretextul că ar transmite „un semnal total nepotrivit şi ostil” către Phenian.

Donald Trump şi Kim Jong-un s-au întâlnit de trei ori în timpul primului mandat al preşedintelui american. Înaintea lui, niciun şef de stat american nu s-a întâlnit vreodată cu un dictator nord-coreean.

Sora dictatorului nord-coreean spune că gestul lui Trump în privința Coreei de Sud este „complet lipsit de interes”

Pe de altă parte, sora lui Kim Jong-un, Kim Yo Jong, care deține o poziție privilegiată în cadrul regimului de la Phenian, a declarat miercuri că știe nimic despre eventuale contacte între fratele său şi Donald Trump.

Ea a adăugat, de asemenea, că decizia lui Donald Trump de a scurta exerciţiile militare pe care Statele Unite le-au iniţiat împreună cu Seulul „nu merită niciun comentariu”.

„În ceea ce priveşte reducerea amplorii exerciţiilor militare comune iniţiate de Statele Unite şi Coreea de Sud, anunţată de preşedintele american, nu considerăm că aceasta merită să fie comentată şi o considerăm complet lipsită de interes”, a declarat Kim Yo Jong.

Trump a susținut luni că a primit un răspuns de la Kim după ce a scurtat exerciţiile militare ale SUA cu Coreea de Sud şi a calificat Coreea de Nord drept „neameninţătoare şi respectuoasă”.

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