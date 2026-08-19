România, lider detașat în UE la inflație în iulie. Ce rată a fost înregistrată și cât este media europeană

Suedia, cea mai mică inflație din UE

În contrast, cele mai scăzute rate anuale ale inflației au fost raportate în Suedia (0,3%), Cehia (1,3%) și în Danemarca și Ungaria (ambele cu 1,6%).

Deși România continuă să fie liderul inflației în UE, datele arată o scădere treptată a acestui indicator. După un vârf de 9,7% în luna mai 2026, inflația a scăzut la 9,2% în iunie și a atins 8,2% în iulie. Cu un an în urmă, în aceeași lună, inflația era de 6,6%.

Sursă foto: Eurostat

Ce domenii au contribuit la ridicarea inflației în UE

La nivelul zonei euro, inflația anuală s-a situat la 2,9% în iulie 2026, o creștere ușoară față de 2,8% în luna precedentă. Anul trecut, în aceeași perioadă, rata inflației era de 2,0%. În Uniunea Europeană, rata inflației a fost de 3,0% în luna iulie, comparativ cu 2,9% în iunie și 2,4% în iulie 2025.

Principalele domenii care au contribuit la inflația în zona euro includ serviciile, care au adăugat 1,55 puncte procentuale la rata totală, urmate de energie (+0,94 puncte procentuale), bunurile industriale neenergetice (+0,23 puncte procentuale) și alimente, alcool și tutun (+0,23 puncte procentuale).

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