Mărturia unei mame care și-a pierdut fiica în mâinile lui Morel Bolea: „Polițistul nu mi-a primit plângerea și a zis să nu mai spun nimănui”

Trei femei au dezvăluit coșmarul pe care l-au trăit timp de peste zece ani în interiorul organizațiilor conduse de Morel Bolea – Eurodemos (proiecte civice) și Kasta Morrely (modă).

Acestea îl acuză pe Bolea că a abuzat sexual și psihic atât de ele, cât și de alte zeci de fete, inclusiv minore.

Victimele preferate de Bolea proveneau din familii destrămate, pentru ca acesta să pozeze mai ușor în rolul de tată.

El ținea discursuri interminabile în care le propovăduia adeptelor că părinții sunt invidioși pe succesul lor și că le țin captive în sărăcie. Singura lor șansă este să rupă legătura cu ei.

Mulți părinți și-au văzut copiii prinși în capcana construită de gurul de la Iași. Este și cazul Elenei*, care acum 20 de ani și-a pierdut fata în mâinile lui Morel Bolea.



Morel Bolea

„Nici nu mai îndrăznesc să mă uit la pozele ei. E uscată pe dinăuntru, ștearsă, nu mai are strălucire, s-a schimbat enorm”, suspină doamna Elena, vorbind despre fiica ei.



T*. avea 14 ani în anul 2000 când s-a alăturat colectivului Eurodemos. Inițial mama ei s-a bucurat, i se părea că e un mediu sănătos pentru o adolescentă.



Fata participa la concursuri de modă și organiza evenimente pentru Eurodemos. Mama ei povestește că cel puțin trei dintre colege veneau frecvent la ei acasă.



„Eu le-am crescut, erau precum copiii mei. Părinții lor erau plecați prin străinătate. Veneau la noi acasă, își făceau proiectele și temele. Le spălam hainele, le făceam de mâncare. Îmi erau dragi, parcă erau ale mele”.



Elena a crescut singură trei fete



Elena spune că a avut o situație dificilă în familie. A crescut singură trei fete, soțul fiind dependent de alcool și abandonând familia.



Femeia își aduce aminte că Morel Bolea îi spunea des că și el face parte din familie și că poate să fie ca un tată pentru fată.

Recomandări Ambasadorul american, Adrian Zuckerman, atac dur: „Revoluția din Decembrie 1989 nu s-a terminat. Mai există baroni roșii”. Reacția lui Marcel Ciolacu

Eu îi răspundeam că «am eu grijă de ea cum am avut până acum, aveți copilul dumneavoastră, vedeți-vă de el»”.



Primele suspiciuni: „Prea stăteau cu capul la el în poală”



Primul lucru ciudat pe care l-a observat Elena a fost că fetele sunt prea apropiate de mentorul lor. „Prea stăteau cu capul la el în poală, erau niște gesturi și niște afecțiuni nepotrivite pentru o relație copil – adult”, spune femeia.



Fata ei a plecat împreună cu o colegă în Italia la un concurs de modă. Doamna Elena nu reușea să le contacteze, iar mama colegei, care nu avea 18 ani, se speriase.



Așa că Elena s-a dus la Morel Bolea să-i ceară socoteală. Din acel moment, relația dintre cei doi s-a răcit.



T. începe să asculte mai mult de guru decât de mama sa



Ziua de naștere a lui T. se apropria. Împlinea 20 de ani și mama ei îi pregătise un cadou special. După ce a făcut economii și un credit la bancă, i-a cumpărat o mașină la mâna a doua pentru care a plătit 7.000 de euro. În anii 2000, nu erau chiar puțini bani.



T. a venit să vadă mașina împreună cu Morel Bolea și cu colegele de la fundație.



„Era genul ei de mașină, mai sport, mai pentru băieți”, își aduce aminte Elena.



Recomandări Reguli doar pentru unii. Petrecere de Crăciun fără măști și cu muzica dată la maximum în sediul PSD Giurgiu

„Fiică-mea când a văzut-o părea încântată. Dar când el a început să comenteze, că e zgâriată, că nu are nu știu ce, deodată și ea a zis că nu vrea mașina, că îi trebuie banii. Mi s-a făcut rău, era așa pasivă și tăioasă. I-am spus că e mașina ei și doar nu o să vând să-i dau banii lui Morel”.



„Am crezut că ajung la nebuni”, continuă doamna Elena. „Mi s-a făcut rău și am căzut pe asfalt. A venit un câine să mă lingă și să-i fie milă, iar fiică-mea nu se uita la mine și mă trata ca și cum nu existam”.



Fata mea nu era așa, noi două ne iubeam nespus, eram nedespărțite. Nu știu cum a putut să o transforme într-o perioadă atât de scurtă. Elena:

Una dintre fetele care au părăsit organizația l-a auzit pe Morel Bolea vorbind cu T. despre mama ei. „El spunea că maică-sa [doamna Elena] s-ar fi dat la el și era geloasă pe fată, că fata e cu el. Avea un stil foarte convingător de a spune lucrurile astea, apoi o făcea pe T. să confirme că într-adevăr asta e realitatea, iar ea se supunea”, explică sursa.



Morel Bolea

Ulterior, Elena a aflat că Morel Bolea voia să-și cumpere o mașină scumpă și de asta avea nevoie de bani.



În luna următoare, cele două au vorbit doar la telefon, iar discuțiile erau conflictuale. Elena simțea că fiica ei folosește discursul și cuvintele lui Morel Bolea.



Recomandări Bucureștiul este reluarea episodului italian „Triunghiul Morții”, când mafia gunoaielor a dus la explozia îmbolnăvirilor de cancer

Alungarea mamei



Femeia s-a dus la sediul organizațiilor să-și vadă fata. A intrat, dar Morel Bolea i-a spus că T. e plecată și a încercat să o dea afară. Însă Elena s-a așezat pe o canapea și a așteptat.



„Când T. a venit, fetele i-au zis «vezi că te așteaptă mă-ta». A venit la mine și mi-a zis: «Ce cauți, ce vrei?». «Am venit, totuși să te văd, poate e cazul să ne împăcăm, să vii acasă, parcă renunți la prea multe din cearta asta». Și atunci mi-a zis: «Știi ce, nu mă interesează, familia mea sunt ei»”.



Femeia era în stare de șoc și nu putea să se miște. Își amintește că T. se prefăcea că face curat, a luat mopul și i-a trecut cu el peste picioare, ca și cum mama ei nu ar fi fost acolo.



„Mi-a zis să ies, că nu avem ce vorbi. Am spus «totuși, te aștept». Am stat afară vreo 20 de minute, îmi curgeau lacrimile în barbă și nu aveam un șervețel. A ieșit și iar m-a luat la ceartă: «Niciodată nu am putut să mă bazez pe tine, nu am încredere în tine, n-ai făcut nimic pentru mine, tot timpul ai fost bolnavă, ești cocoșată, nu te uiți la tine cum arăți?!» Nici nu puteam să deschid gura. Eram toată plânsă”.

Unul dintre mail-urile trimise de Elena fiicei sale

Poliția nu vrea să primească plângerea mamei: „A zis să nu mai povestesc nimănui”



Femeia s-a dus traumatizată acasă. A încercat în lunile următoare să o sune, dar fata nu-i mai răspundea.

T. a rupt legătura și cu surorile, și cu restul familiei. Nici măcar la înmormântarea bunicii nu a venit.



După mulți ani, doamna Elena a renunțat să o mai contacteze. „Mai mult ne făceam rău, simțeam că nu are niciun rost”.



Vrea totuși să o țină la curent cu evenimentele importante din familie, așa că-i trimite e-mailuri și cărți poștale în care-i scrie că este oricând bine venită acasă.

A încercat să depună plângere la poliție. Dar „polițistul nu m-a lăsat să scriu declarația și a zis să nu mai povestesc nimănui”, spune femeia.

„Noi am fost lipite, nu aveam cordonul ombilical tăiat. Nu știu cum au reușit să mi-o răpească și să o spele la cap. Nu am nicio șansă să înving. Dar vreau ca părinții copiilor să știe ce se întâmplă. Să știe că de mici o să fie îndobitociți”.

Dacă știți detalii despre acest caz, vă rog să mă contactați la [email protected] sau pe Facebook.



*Pentru siguranța și integritatea lor, numele și inițialele acestor persoane au fost schimbate.



Acest material a fost realizat cu sprijinul Rise Project.



Citeşte şi:

Mărturia lui Morel Bolea, gurul de la Iași acuzat de abuzuri. „Toate întrebările astea sunt ciudate, sunt noutăți pentru mine”

Medic psihiatru, despre cazul Morel Bolea, acuzat că a abuzat fete și femei în centrele lui din Iași: „Oameni de acest tip folosesc tehnici de coerciție pe care le vezi în lagăre”

Avertisment MAE: Accesul românilor în Cehia, permis doar pentru motive întemeiate şi cu test COVID

PARTENERI - GSP.RO Colțescu a speriat UEFA! Ce vrea să facă forul internațional pentru a nu se ajunge la CEDO și ce a transmis în România!

PARTENERI - PLAYTECH Mihaela Rădulescu, apariție ȘOC la X Factor. Ce a îndrăznit să spună despre Ștefan Bănică Jr. deși e însurat

HOROSCOP Horoscop 19 decembrie 2020. Vărsătorii sunt principalii beneficiari ai schimbărilor din această perioadă

Știrileprotv.ro Închisoarea în care deținuții au mitraliere, festivaluri, cocaina se vinde pe tarabe și gardienii nu au curaj să intre

Telekomsport Îndrăgita prezentatoare TV a fost agresată sexual în scara blocului! Oroarea petrecută în timp ce atacatorul i-a pus cuţitul la gât. Primele informaţii