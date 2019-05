„M-a impresionat foarte tare că erau mulți tineri veniți să voteze. Am plâns și am râs, mă bucur că am reușit să votez, chiar și după zece ore”, povestește Maria.

Femeia are 49 de ani și locuiește în Freiburg, Germania. Lucrează în domeniul medical și și-a părăsit familia din România în urmă cu șapte ani, „pentru mai bine”.

Secția din Freiburg, înființată la cererea unor români voluntari

Deși după o intervenție medicală, nu s-a gândit nicio clipă să nu participe la vot. A stat zece ore la coadă, refuzând să renunțe.

Ca ea, mulți alți români din Germania. După ore în șir de așteptare, oamenii și-au pierdut răbdarea și au început să huiduie și să strige „Hoții!”. La un moment dat, un membru al comisiei de vot a ieșit la balconul secției de votare și a încercat să le explice că deciziile „vin de la București” și că el, personal, nu poate face mai mult. Românii nervoși nu au vrut să-l asculte. „Vrem să votăm!”, au început ei să scandeze.

Ea povestește că a existat o mobilizare exemplară în rândul comunității de români stabiliți în Germania. Unii s-au oferit să-i ia cu mașinile lor pe cei care nu aveau posibilitatea de a parcurge zeci de kilometri până la secția de votare.

În Freiburg, secția a fost amenajată la solicitarea voluntarilor aflați în comisia de vot, astfel încât cei aflați în localitățile din zonă să nu fie nevoiți să meargă până în Stuttgart, la 200 de kilometri distanță, să voteze.

Voluntarii sunt români care nu au reușit să voteze la alegerile din 2014 din cauza cozilor uriașe care s-au format în fața secțiilor de vot, precizează Maria, și care au vrut ca de data asta să schimbe lucrurile ca experiența de atunci să nu se repete.

„Nu am văzut niciodată o asemenea unitate între români. Unii au cumpărat mâncare, alții apă, alții au început să dea telefoane pe la prietenii aflați la alte secții de votare, să întrebe dacă acolo e mai liber. Am văzut români mai uniți ca niciodată”.

„Când au auzit de ce stăm la coadă, germanii ne-au aplaudat”

Un moment care a impresionat-o pe româncă a fost cel în care un grup de germani care treceau prin zona secției de votare din Freiburg i-au întrebat de ce se stă la coadă în fața clădirii. Când au auzit motivul, germanii i-au felicitat și i-au aplaudat.

Maria spune își iubește țara, însă nu s-ar întoarce niciodată în România, pentru că „dacă Germania stă pe loc 100 de ani, România nu ar ajunge-o din urmă”.

Cozi uriașe au fost și în mai multe orașe din Italia, Germania și Marea Britanie. Un român din Amsterdam a povestit, în emisiunea Adrianei Nedelea, că a stat șase ore la coadă, iar organizarea „este greu de caracterizat”.

În acest timp, însă, ministrul Afacerilor Externe susține că românii de peste hotare au greșit pentru că nu s-au înregistrat din timp pentru acest scrutin.

