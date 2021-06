„Am coborât la aproximativ 14 metri și dintr-odată totul s-a întunecat”, povesteşte scafandrul în vârstă de 56 de ani, care spune că s-a întrebat dacă nu a fost prins de un rechin, dar nu simţea dinţii şi nicio durere mare.

„Atunci mi-am dat seama. O, Doamne, sunt în gura unei balene și încearcă să mă înghită. Asta e, voi muri”, rememorează Michael Packard.

Potrivit acestuia, a stat în gura balenei în jur de 30 de secunde înainte ca mamiferul marin să-l elibereze.

„Dintr-odată a ieșit la suprafață, a clătinat din cap şi m-a eliberat. Am fost aruncat în aer și am aterizat în apă. Nu-mi venea să cred că am ieșit de acolo şi pot povesti acest lucru”, a mărturisit scafandrul.

Michael Packard a fost scos din apă de un coleg cu care venise şi a fost dus la un spital din apropiere.

Biologul Jooke Robbins, directorul studiilor asupra balenei cu cocoașă de la Centrul de Studii de Coastă al Provincetown, a declarat că întâlnirea neobișnuită a fost cel mai probabil un accident.

„Nu vedem cu adevărat balene cu cocoașă care fac așa ceva în mod normal. Cred că a fost o surpriză pentru toți cei implicați”, a spus aceasta. Jooke Robbins susţine că balenele încearcă să adune rapid un volum mare de alimente în gură, iar când fac asta, nu văd neapărat totul.

În ciuda pledoariilor soției sale de a-și căuta un alt loc de muncă, mai sigur, Michael spune că nu intenționează să renunțe la o carieră de 40 de ani de scafandru profesionist. Incidentele în care balenele cu cocoaşă înghit oameni sunt rare, scrie BBC.

