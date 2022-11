„M-a sărutat cu forța, aveam 13 ani”. Mărturiile fetelor care îl acuză de hărțuire pe fostul lider liberal Bogdan Pater. Ce mesaje le trimitea minorelor

„Tu ce părere ai să te săruți cu o fată de 15 ani?”, îl întreabă o minoră pe care Pater o abordase pe internet. Liberalul răspunde: „Nu am o părere, dacă e simpatică, de ce nu?”.

După acuzațiile aduse deja în spațiul public de mai multe fete, Bogdan Pater și-a dat demisia din PNL și din orice altă funcție deținută, au comunicat reprezentanți ai partidului.

Într-un răspuns pentru Libertatea, IPJ Bihor a precizat că, în prezent, nu există nicio plângere înregistrată pe numele lui Bogdan Pater, motiv pentru care poliția nu se poate autosesiza în cazul fetelor care acuză că au fost racolate de politician când erau minore.

„Se întâmpla prin 2013. A început să-mi scrie pe Facebook. Eu eram voluntară într-un alt club de voluntariat și mi-a scris, inițial, dacă nu-s interesată de Cercetași. I-am zis că nu m-am gândit niciodată, dar că putem vorbi despre chestia asta”, își începe povestea Mihaela*, o tânără care a contactat ziarul Libertatea și-l acuză pe Bogdan Pater de hărțuire sexuală în urmă cu zece ani.

„Eram pe bancă și a încercat să se apropie și mai mult de mine”

După mai multe presiuni ale bărbatului, tânăra – care avea atunci doar 13 ani – a acceptat să se întâlnească cu politicianul de 27 de ani, la vremea aceea, într-un loc public. I-a povestit fetei despre organizațiile din care făcea parte – Cercetașii României – dar și despre activitatea sa politică.

„La un moment dat, în plimbarea respectivă, a început să mă atingă. Eram pe o bancă și a încercat să se apropie și mai mult de mine. După care m-a sărutat forțat. L-am respins și i-am zis atunci că nu vreau să mai am de-a face cu el. A continuat să-mi mai scrie câteva luni după, pe Facebook”, povestește tânăra pentru Libertatea.

Mesaje trimise de Pater pe Facebook Messenger unei adolescente, în 2014

Zeci de tinere îl acuză pe fostul liberal Pater de hărțuire

Politicianul de 35 de ani a spus, pentru publicația locală Bihoreanul, că nu a avut niciodată intenții „imorale”.

Mihaela este una dintre zecile de tinere care-l acuză public pe Pater de racolare pe vremea când erau adolescente. Multe dintre ele au vorbit deja cu presa locală despre cum au fost hărțuite de Bogdan Pater, în perioada 2014-2017, pe când bărbatul era lider în cadrul organizației Cercetașii României, din Oradea, și se pregătea să devină liderul Tineretului Național Liberal Bihor.

Bogdan Pater a fost președinte TNL Bihor

„Într-o zi, mi-a scris că a ieșit de la duș și m-a întrebat dacă vreau să-l văd. Altă dată mi-a cerut poze. Și o dată mi-a cerut să îi trimit o poză fără bluză”, a povestit o tânără pentru publicația locală Bihon.ro. Politicianul avea atunci 27 de ani.

Bogdan Pater a fost demascat într-un flagrant delict organizat de „Justițiarul de Berceni”, proiect civic din București, când politicianul de 35 de ani își dăduse întâlnire, în toiul nopții, cu o fată despre care credea că are 15 ani.

La scurt timp după publicarea materialului, alte zeci de tinere au spus, la rândul lor, că au fost abordate de liberalul Bogdan Pater, pe vremea când erau minore.

Mesajele trimise de Pater unei fete de 13 ani

Mihaela a vrut ca povestea fetelor să se facă auzită la nivel național, fiind șocată că bărbatul a continuat să încerce să racoleze minore și la mai bine de zece ani, după ce chiar ea trecuse printr-o astfel de experiență. Își amintește mesajele pe care le primea de la Pater, când ea avea doar 13 ani.

Voia neapărat să ne mai vedem o dată la un vin și mi-a scris că-i pare rău dacă m-a speriat, dar el ar vrea să ne cunoaștem mai bine, pentru că e foarte interesat de tinerii care fac voluntariat. Ăsta era discursul lui, așa cum au povestit și alte fete. Tânără care a fost abordată online de Bogdan Pater:

„Mă mai întreba pe unde mă mai plimb, pe unde ies în oraș, dacă mă poate «răpi» la o discuție etc. La scurtă vreme, mi-am șters contul de Facebook. De aceea, nu mai am acum dovezi împotriva lui”, menționează Mihaela.

Bogdan Pater le aborda pe fete în online

Victimă: „Abia după 18 ani am înțeles”

În discuția cu reporterul Libertatea, tânăra, astăzi în vârstă de 23 de ani, a povestit că atunci când părinții ei au aflat despre întâlnirea cu politicianul Bogdan Pater, au învinovățit-o pentru că „a vorbit cu un băiat mai mare”.

„Ajunsesem și eu să mă învinovățesc foarte tare pentru ceea ce s-a întâmplat. Mai ales că și părinții mei spuneau că e vina mea, de ce am vorbit cu el? Un an mai târziu am început să fac terapie. Chiar dacă acel episod a fost unul dintre evenimentele care m-au condus către terapie, abia după vârsta de 18 ani am reușit să discut despre asta cu psihologul meu. Cu ajutorul lui, am înțeles că n-a fost vina mea și că, de fapt, am fost abuzată”.

Psihologii arată că victimele unor abuzuri în copilărie ajung să vorbească despre ce li s-a întâmplat abia după ce reușesc să înțeleagă că vina nu a fost a lor, că nu trebuie să le fie rușine sau teamă. Este unul dintre argumentele pentru care multe femei, așa cum s-a întâmplat și în cazul abuzurilor sexuale ale preotului Visarion Alexa, nu i-au adus acuzații publice preotului decât după foarte mulți ani.

De ce nu se duc victimele la poliție

Mihaela se simte descurajată în relația cu autoritățile, din lipsa unor dovezi concrete. Spune că la poliție nu se poate duce pentru că, „din punct de vedere legal, n-aș avea nicio șansă”.

Nu mai am mesajele de la el, din moment ce mi-am șters contul de Facebook, iar fapta s-a petrecut acum aproape 10 ani. Nu știu cum aș putea să dovedesc că m-a hărțuit. Și nu știu cine mă va crede. Mihaela, tânără care îl acuză pe Pater:

Cazul ei este similar cu multe alte situații în care victimele nu se adresează poliției, pentru că nu au încredere că cineva le va asculta.

Dezvăluirea abuzului vine la pachet cu riscul de a nu fi crezută, de a fi expusă public sau de a fi considerată responsabilă sau vinovată, după cum a explicat psihoterapeuta Silvia Guță, pentru Libertatea. „Intervin sentimentele de rușine, de vinovăție și de dezgust, suprapuse cu frica și dezamăgirea atunci când abuzul sexual este conștientizat”.

În schimb, explică tânăra, a rămas șocată să afle că politicianul încă încearcă să ademenească minore.

Atunci mi-am dat seama că cineva trebuie să vorbească împotriva lui. Sunt șocată că după 10 ani, el tot încearcă să racoleze minore. Mihaela, victimă:

Ce spune Poliția Bihor: nu putem face nimic

Într-un răspuns pentru Libertatea, IPJ Bihor a precizat că, în prezent, nu există nicio plângere înregistrată pe numele lui Bogdan Pater, iar în acest caz, poliția nu se poate autosesiza.

„Vorbim de infracțiuni pentru care este nevoie de plângere, se fac cercetări la plângere prealabilă. În plus, întâmplările descrise în presă ar fi avut loc în urmă cu 10 ani. Nicio victimă n-a vrut să depună plângere până acum, iar noi n-avem cum să le obligăm”, a declarat, pentru Libertatea, purtătorul de cuvânt al IPJ Bihor, Alina Fărcuța.

Avocat: „Faptele prescrise ar putea fi luate în considerare, dacă este acuzat într-un caz recent”

Avocatul Cristinel Buzatu a explicat, pentru Libertatea, că faptele liberalului Bogdan Pater se pot încadra, potrivit Codului Penal, la racolare de minori și hărțuire. În cazul hărțuirii, este nevoie de o plângere prealabilă pentru ca Poliția să intervină, în termen de trei luni de la săvârșirea faptelor. „Plângerea se poate depune și după ce fetele devin majore. Aici însă problema este că a intervenit prescripția faptelor, care este de 5 ani de la săvârșirea acestora, în ambele cazuri”, spune avocatul.

Ce ar putea să mai facă Poliția acum, fără o plângere? „Să deschidă un dosar în care să constate prescripția faptelor, căci au trecut mai mult de 5 ani, potrivit mărturiilor fetelor”, explică avocatul.

Chiar dacă faptele acestea s-au prescris, ele ar putea fi luate în vedere, în cele din urmă, numai în cazul în care Bogdan Pater ar fi acuzat de o faptă care s-a petrecut recent.

„În aplicarea pedepsei, se poate constata că există un istoric de fapte similare, că vorbim de un prădător care acționează de foarte mulți ani, cum pare că este cazul aici. Abia atunci ar fi relevante”, explică Cristinel Buzatu.

Pedepsele pentru racolare de minori și hărțuire

Pentru racolare de minori – atunci când un adult îi propune unui minor (care nu a împlinit vârsta de 16 ani), să se întâlnească, în scopul de a întreține raporturi sexuale, inclusiv prin metode la distanță (mesaje pe Facebook, în cazul lui Bogdan Pater, n.r.) -, fapta se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă, potrivit Codului Penal.

În cazul hărțuirii sexuale, fapta se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.

Dat afară din organizația Cercetașii României

Deși mesajele primite de tinere arată că Bogdan Pater a întreținut astfel de discuții vreme de opt ani, fostul liberal a fost suspendat din organizația Cercetașii României, în care era membru activ și mentor, abia în 2016.

A fost inițial suspendat, după ce mai multe membre ale organizației, fete cu vârste cuprinse între 13 și 18 ani, s-au plâns că bărbatul „le contactează în privat și are un comportament inadecvat”.

Cercetașii României este o organizație națională neguvernamentală, care desfășoară activități educative și de voluntariat cu copii de diferite vârste, începând de la 7 ani. În România, peste 5.000 de membri îşi desfăşoară activitatea în 75 de grupuri.

„În urma unei sesizări făcute de un cercetaș cu privire la comportamentul inadecvat a lui Bogdan Pater, Centrul Local Oradea a decis, ca măsură preventivă, să-i suspende acestuia dreptul de a participa la activitatea cu copiii și tinerii, până la clarificarea situației. În perioada imediat următoare, Bogdan Pater nu a mai participat la activități, nu și-a mai plătit cotizația, iar în anul 2016 a devenit membru inactiv al organizației”, a transmis organizația într-un comunicat oficial.

Deși mai mulți membri de la Cercetașii României au semnalat, de-a lungul timpului, comportamentul lui Pater, acesta fiind cunoscut de Consiliul Director, după cum scrie și publicația VICE într-un articol publicat azi, organizația a dat o poziție oficială abia anul acesta, după dezvăluirile apărute în presă despre Bogdan Pater.

Contactat de Libertatea, consiliul a refuzat să răspundă altor întrebări și ne-a trimis către comunicatul oficial.

„Sunt aproape 60 de fete din organizație care au fost abordate de Bogdan Pater. Fie prin mesaje pe Facebook, fie față în față, la diverse activități. Am strâns zeci de screenshoturi și mărturii de la ele. Aveam 14 ani când am mers la unul dintre liderii organizației pentru a-l denunța pe Bogdan Pater”, spune, într-un dialog cu Libertatea, tânărul David, și el membru al Cercetașilor.

„Toate cercetașele știau că Bogdan Pater este cel care trimite mesaje dubioase fetelor, inclusiv celor mai mici decât noi, de 13 ani. Și noi eram copii atunci, nu prea știam care e treaba cu hărțuirea, dar era clar un comportament nepotrivit pentru un bărbat cu mult mai mare. Era foarte insistent, invita fetele să bea un pahar de vin cu el, în condițiile în care aveau 13, 14, 15 ani”, adaugă tânărul.

Impresia mea este că s-a folosit de organizația Cercetașii României pentru a cunoaște și a aborda minore. Când a fost dat afară, s-a îndreptat către alte fete de liceu. David, membru al Cerccetașilor României:

„Mai mulți ani mi-a scris mesaje pe Facebook. Aveam 15 ani”

Asta spune și Ramona*, una dintre fostele cercetașe. Avea 15 ani când Pater a început să-i scrie pe Facebook și a insistat timp de mai bine de doi ani. „Dar eu nu i-am răspuns niciodată. Asta pentru că am fost avertizată în legătură cu el, de către alte colege. Ne avertizam între noi că Bogdan Pater este un dubios care trimite mesaje libidinoase tuturor fetelor din organizație sau multora dintre ele”, povestește fata, într-un dialog cu Libertatea.

„A mai încercat la un moment dat să pornească o discuție, în cadrul unei activități, dar nu i-am dat curs. Într-adevăr, abordarea lui era foarte libidinoasă, în sensul în care putea să-ți scrie doar «Bună, ce faci?» și să-ți dai seama că e greșit ce se întâmplă în mintea lui. Nici nu vreau să-mi imaginez ce s-ar fi întâmplat mai departe. Am fost cumva privilegiată, pentru că am fost avertizată de colegele mele”.

O altă fată din Oradea a povestit că Bogdan Pater a abordat-o din senin, pe Facebook. Nu se cunoșteau dinainte. Avea 15 ani și era la liceu.

Bogdan Pater insista să discute cu una dintre tinere, dându-i mesaje constante din 2014 până în 2016

„Interacțiunea mea cu el a fost destul de scurtă, dar cert este că a insistat cu mesaje. Eu eram minoră, eram la liceu, nu ne cunoșteam. A început să-mi scrie pe Facebook. Îl aveam la prieteni, știam de el, auzisem deja povești de la colegele mele de liceu, pe care le aborda invitându-le la el la un vin, ceai sau la o plimbare. I-am răspuns o singură dată la mesaje. Apoi, după ce a continuat să-mi scrie, i-am dat block. Deci, n-a ajuns foarte departe. Știam că nu-i OK ce face, că e dubios, el fiind mult mai mare. Era genul super insistent”, a povestit ea.

„Imediat îmi zici că nu-ți place sexul”

Mai multe screenshoturi din conversațiile pe care Pater le avea cu minorele, cele mai multe din Oradea, au intrat în posesia ziarului. Acestea arată modul prin care Pater le aborda și încerca să le ademenească.

„Grooming” este termenul care definește comportamentul lui Pater: un adult creează o relație strânsă cu un minor pentru a-i câștiga încrederea și a abuza de el.

Întrebat de una dintre adolescentele pe care le abordare: „Păi, tu ce părere ai să te săruți cu o fată de 15 ani?”, liberalul a răspuns: „Nu am o părere, dacă e simpatică, why not (trad. de ce nu)?”

Într-o altă conversație, Pater discută cu o fată de 15 ani, căreia îi spune „tocmai ce am ieșit de la duș și sunt indecent”. Fata îi scrie, printre altele, că nu este interesată de „băieți dezbrăcați”.

„Imediat îmi zici că nu-ți place sexul”, continuă Pater.

„Asta nu pot să zic, pentru că nu am practicat”, îi răspunde minora.

Pater continuă s-o chestioneze.

„Nu mă simt pregătită și nu văd OK ca o fată de 15 ani să fie «spartă», cum zic băieții din clasa mea”, îi mai scrie minora.

„Nu te lua după ei”, este replica politicianului, pe atunci în vârstă de 27 de ani.

Mara Mareș conduce Tineretul Național Liberal, însă nu a avut nimic de comentat în privința actelor de care este acuzat Bogdan Pater

Bogdan Pater și-a dat demisia din PNL. Partidul nu spune mai multe

Contactat de Libertatea, Bogdan Pater nu a răspuns la telefon și nici la mesaje, până la publicarea acestui material.

El a oferit, în schimb, un răspuns publicației Bihoreanul, în care a susținut că n-ar fi avut intenții „imorale” și că poartă des discuții cu tinerii prin prisma jobului.

Totuși, după materialele apărute în presă, Bogdan Pater și-a dat demisia din PNL și din orice altă funcție deținută, au comunicat reprezentanți ai partidului.

Tineretul liberal, condus de Mara Mareș, nu a transmis o altă poziție legată de Bogdan Pater. Contactată de ziar, Mareș nu a răspuns la telefon, însă a transmis prin mesaje pe WhatsApp că Pater și-a dat demisia din funcțiile pe care le deține. Nu a răspuns nici ea altor întrebări.

Fost consilier în Ministerul Educației

Bogdan Pater a fost în perioada 2014-2017 consilier în cadrul Consiliului Județean Bihor, unde se ocupa de „promovare turistică”, potrivit bihon.ro.

În 2017, a fost ales președinte al TNL Bihor, de unde a demisionat în prezent. Cu un an în urmă, în 2016, era suspendat din organizația Cercetașii României.

În perioada 2017-2020, Pater a fost consilier parlamentar în biroul senatorului liberal Cornel Popa.

Ulterior, Pater a fost și consilier al ministrului educației și cercetării Monica Anisie, în perioada 2019-2020. O poziția pe care tinerele care îl acuză pe Pater au găsit-o intimidantă și care le-a descurajat, spun ele, din a vorbi public despre comportamentul lui.

