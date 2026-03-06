Maserati vândut cu doar 17.000 de euro, cât un Logan

Modelul vândut este un Maserati Ghibli S Nerissimo Edition din 2017, scos la licitație pe platforma Cars & Bids în februarie 2026.

Conform publicației ItalPassion, bolidul de lux, care are la bord aproximativ 115.400 de kilometri și se află în statul american Virginia, a fost adjudecat după 17 runde de licitație.

Motor V6 biturbo și 410 cai putere

Sub capotă se află un motor V6 biturbo de 3,0 litri, dezvoltat în colaborare cu Ferrari, care produce 410 CP, un cuplu de 550 Nm și este asociat cu o cutie automată cu opt trepte și tracțiune spate.

La momentul lansării, constructorul italian Maserati încerca să concureze cu berlinele premium germane, păstrând în același timp un caracter mecanic distinct. Rezultatul a fost un model apreciat pentru sunetul și personalitatea sa, considerate de mulți mai exotice decât ale rivalilor clasici din segment.

Ediția specială Nerissimo

Exemplarul vândut nu este unul obișnuit. Este vorba despre ediția specială Nerissimo, produsă în doar 450 de unități pentru Statele Unite și Canada.

Modelul se remarcă prin jante Urano de 20 de inchi, finisaj negru lucios, etriere roșii, elemente exterioare negre și interior negru cu cusături roșii.

De asemenea, mașina este echipată cu un sistem audio premium Harman Kardon. Proprietarul anterior a adăugat câteva elemente estetice suplimentare, precum accente aurii, un spoiler spate din fibră de carbon și faruri ușor fumurii. Modificările au fost doar vizuale, fără intervenții mecanice.

De la 80.000 de euro la doar 17.000

Documentația de service menționează înlocuirea bujiilor, a discurilor de frână față, schimburi de ulei și mai multe reparații la geamuri.

De asemenea, au fost efectuate recent intervenții precum schimbarea pneurilor, repararea compresorului de aer condiționat și lucrări la frânele Brembo. O parte dintre aceste operațiuni au fost realizate fără factură, ceea ce a generat comentarii sceptice în timpul licitației.

În 2017, această berlină italiană avea un preț de pornire de aproximativ 80.000 de euro, iar cu dotări suplimentare putea depăși 100.000 de euro. Scăderea drastică a valorii este explicată prin mai mulți factori: deprecierea accentuată a berlinelor premium în ultimii ani, vânzările dificile ale mărcii Maserati pe piața americană și kilometrajul relativ ridicat al vehiculului.

Chiar și așa, pentru noul proprietar rămâne o achiziție spectaculoasă: o berlină italiană de peste 400 de cai putere, capabilă să accelereze de la 0 la 100 km/h în aproximativ cinci secunde, cu un design și un sunet pe care puține mașini moderne din această categorie de preț îl pot egala.

