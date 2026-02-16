BYD Dolphin Surf are o autonomie de 220 de kilometri

Prin Dolphin Surf, gigantul auto chinez BYD a adus pe piața italiană un model apreciat, cu o lungime de 399 centimetri, o lățime de 172 centimetri și o înălțime de 159 centimetri. Vorbim despre o mașină omologată pentru patru persoane, disponibilă exclusiv în versiune complet electrică, scrie Report Motori.

Motorul poate livra până la 88 de cai putere, ceea ce permite atingerea unei viteze maxime de 150 km/h.

Autonomia este de aproximativ 220 de kilometri cu o singură încărcare, valoare considerată mai mult decât suficientă pentru utilizarea urbană.

BYD cucerește piața italiană cu citadina Dolphin Surf și datorită unei finanțări considerate excepționale. Astfel, oferta permite achiziționarea modelului cu un avans de 9.850 de euro. Urmează 35 de rate lunare de 79 de euro, înainte de rata finală de 9.252 de euro.

Dolphin Surf, Mașina Anului 2026 în România

BYD Dolphin Surf a câștigat titlul de Mașina Anului 2026 în România, marcând un debut impresionant pentru marca chineză pe piața locală. Conform unui comunicat de presă al Asociației Pasionaților de Automobile din România, remis la sfârșitul anului trecut pentru Libertatea, modelul electric a acumulat 134 de puncte, devansând Dacia Bigster și Renault 5.

Dacia Bigster s-a clasat pe locul doi cu 125 de puncte, urmată de Renault 5 cu 121 de puncte. Restul clasamentului a fost completat de Ford Puma Gen-E, KIA EV4, Citroen C3 Aircross și Fiat Grande Panda.

Câștigătorii „Mașina Anului” din edițiile anterioare

1999: Ford Focus

2000: Fiat Punto

2001: Ford Mondeo

2002: Nu s-a acordat

2003: Mazda 6

2004: Fiat Panda

2005: Mitsubishi Colt

2006: Honda Civic

2007: Opel Corsa

2008: Kia ceed

2009: Dacia Sandero

2010: Ford Fiesta

2011: Dacia Duster

2012: Kia Rio

2013: Dacia Logan

2014: Renault Captur

2015: Open Corsa

2016: Opel Astra

2017: Renault Mégane

2018: Dacia Duster

2019: Kia Ceed

2020: Peugeot 208

2021: Dacia Logan/ Sandero

2022: Kia EV6

2023: Renault Megane E-Tech

2024: MG4 Electric

2025: Dacia Duster

