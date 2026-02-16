Cuprins:
BYD Dolphin Surf are o autonomie de 220 de kilometri
Prin Dolphin Surf, gigantul auto chinez BYD a adus pe piața italiană un model apreciat, cu o lungime de 399 centimetri, o lățime de 172 centimetri și o înălțime de 159 centimetri. Vorbim despre o mașină omologată pentru patru persoane, disponibilă exclusiv în versiune complet electrică, scrie Report Motori.
Motorul poate livra până la 88 de cai putere, ceea ce permite atingerea unei viteze maxime de 150 km/h.
Autonomia este de aproximativ 220 de kilometri cu o singură încărcare, valoare considerată mai mult decât suficientă pentru utilizarea urbană.
BYD cucerește piața italiană cu citadina Dolphin Surf și datorită unei finanțări considerate excepționale. Astfel, oferta permite achiziționarea modelului cu un avans de 9.850 de euro. Urmează 35 de rate lunare de 79 de euro, înainte de rata finală de 9.252 de euro.
Dolphin Surf, Mașina Anului 2026 în România
BYD Dolphin Surf a câștigat titlul de Mașina Anului 2026 în România, marcând un debut impresionant pentru marca chineză pe piața locală. Conform unui comunicat de presă al Asociației Pasionaților de Automobile din România, remis la sfârșitul anului trecut pentru Libertatea, modelul electric a acumulat 134 de puncte, devansând Dacia Bigster și Renault 5.
Dacia Bigster s-a clasat pe locul doi cu 125 de puncte, urmată de Renault 5 cu 121 de puncte. Restul clasamentului a fost completat de Ford Puma Gen-E, KIA EV4, Citroen C3 Aircross și Fiat Grande Panda.
Câștigătorii „Mașina Anului” din edițiile anterioare
- 1999: Ford Focus
- 2000: Fiat Punto
- 2001: Ford Mondeo
- 2002: Nu s-a acordat
- 2003: Mazda 6
- 2004: Fiat Panda
- 2005: Mitsubishi Colt
- 2006: Honda Civic
- 2007: Opel Corsa
- 2008: Kia ceed
- 2009: Dacia Sandero
- 2010: Ford Fiesta
- 2011: Dacia Duster
- 2012: Kia Rio
- 2013: Dacia Logan
- 2014: Renault Captur
- 2015: Open Corsa
- 2016: Opel Astra
- 2017: Renault Mégane
- 2018: Dacia Duster
- 2019: Kia Ceed
- 2020: Peugeot 208
- 2021: Dacia Logan/ Sandero
- 2022: Kia EV6
- 2023: Renault Megane E-Tech
- 2024: MG4 Electric
- 2025: Dacia Duster
