Incidentul desprins parcă din Vestul Sălbatic a avut loc 20 septembrie în comuna Șirnam, sud-vestul județului Prahova, O mașină a fost blocată în trafic și vandalizată de mai multe persoane pe DJ 101G.

Șoferul mașinii atacate a relatat că în jurul orei 22.00 se îndrepta spre Tinosu împreună cu 3 prieteni, când au fost depășiți de o altă mașină care a început să facă manevre agresive.

La intrarea într-o pădure, drumul a fost blocat, iar mai mulți indivizi au coborât din mașină cu țevi de fier și au alergat spre victimă.

Aceasta a încercat să fugă, dar a rămas blocat cu mașina într-un șanț. Atacatorii s-au răzbunat pe mașină, vandalizând-o.

Am dat cu spatele 50 metri și am intrat în șanț, încercând să întorc și să scap. Când am văzut că mașina a rămas suspendată, am fugit ca să nu fim loviți. S-au răzbunat pe mașină, pe care au vandalizat-o. Apoi am sunat la Poliție.

IPJ Prahova a transmis că „pe 20 septembrie., persoanele bănuite ar fi circulat cu un autoturism pe Drumul Județean 101G, iar ulterior, după ce au coborât din acesta, ar fi lovit cu mai multe obiecte contondente un alt autoturism, provocând avarii”.

Prejudiciul cauzat este estimat la aproximativ 11.000 de lei.

Cinci persoane au fost conduse la poliție pentru audieri. Acestea sunt vizate de un dosar penal pentru distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz.

