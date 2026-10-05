Mașina care costă 15.000 de dolari și arată ca un Lamborghini. Va fi vândută în China de coreenii de la Hyundai

Modelul electric Ioniq V de la Hyundai este disponibil în China la un preț promoțional de 99.900 de yuani, adică 14.820 de dolari, valabil pentru o perioadă limitată, și are o autonomie de până la 650 km pe standardul chinezesc CLTC, scrie CNEVPost.

Sedanul a fost asociat online cu modele Lamborghini ca design. Acesta a fost proiectat de echipa Hyundai din China, utilizează baterii CATL și tehnologia de asistență la conducere Momenta.

Beijing Hyundai, joint-venture-ul chinez al Hyundai Motor, a lansat modelul Ioniq V cu un preț de pornire competitiv și mai multe opțiuni de echipare pentru a concura pe piața sedanurilor electrice din China.

Prețuri promoționale

Sedanul de dimensiuni medii a fost pus în vânzare cu cinci variante la prețuri valabile pentru o perioadă limitată, cuprinse între 99.900 de yuani (14.820 de dolari) și 131.900 de yuani (19.670 dolari).

Prețurile de vânzare fără promoție variază între 16.392 dolari și 20.866 dolari, cu reduceri de lansare de 1.193 și 1.491 dolari, în funcție de variantă.

Modelul a fost disponibil pentru precomenzi la Salonul Auto de la Chengdu din august. Lansarea adaugă varianta de bază 540 Pro și varianta cu autonomie extinsă 650 Max.

Noua variantă de bază și reducerile valabile pentru o perioadă limitată aduc prețul de pornire al modelului Ioniq V cu 2.983 de dolari sub prețul de pornire din perioada de precomenzi.

Ioniq V este primul model de serie de când Hyundai a introdus marca separată Ioniq în China în acest an. Performanța sa va pune la încercare strategia reînnoită de electrificare a producătorului auto sud-coreean în această țară.

Interiorul modelului Huundai Ioniq V

Marcă nouă, dezvoltată special pentru China

Condus de centrul de design Hyundai din China, sedanul a fost dezvoltat pentru clienții chinezi și este destinat și altor piețe. Este versiunea de serie a conceptului Venus, prezentat la Salonul Auto de la Beijing în aprilie.

Ioniq V prezintă un design de tip fastback și uși fără rame. Are o lungime de 4.900 mm, o lățime de 1.890 mm și o înălțime de 1.470 mm, cu un ampatament de 2.900 mm.

Construit pe platforma E-GMP (Electric Global Modular Platform), modelul oferă versiuni cu un singur motor, cu puteri maxime de 140 kW (188 hp) și 168 kW, și suportă încărcarea rapidă la 800 de volți.

Autonomie promisă de 650 kilometri

CATL furnizează bateriile cu litiu-fier-fosfat (LFP), disponibile în capacități de 53,48 kWh și 66,85 kWh. Opțiunile de autonomie conform standardului CLTC sunt de 540 km și 650 km.

Caracteristicile tehnologice ale sedanului reflectă utilizarea tot mai intensă de către Hyundai a lanțului de aprovizionare din China. Habitaclul dispune de un ecran 4K de 27 de inci și de un cip Qualcomm Snapdragon 8295P, fiind disponibil și un afișaj head-up.

Sistemul de infotainment integrează modele de inteligență artificială, printre care Ernie Bot de la Baidu și Doubao de la ByteDance. Acesta suportă controlul vocal independent în 4 zone din față și din spate, dialog continuu și comenzi multiple.

Pentru asistența șoferului, Ioniq V oferă un sistem L2+ dezvoltat împreună cu Momenta, care include asistență la navigarea pe autostradă, asistență la navigarea urbană cu memorie și asistență la parcare.

Garanție pe viață

Beijing Hyundai oferă, de asemenea, o garanție pe viață pentru vehicul ca parte a beneficiilor de lansare, împreună cu înlocuirea bateriei în caz de degradare și despăgubiri pentru incendiile spontane ale bateriei, sub rezerva unor limite de timp și kilometraj, pentru a consolida încrederea cumpărătorilor.

Când Hyundai a introdus oficial marca Ioniq în China în luna aprilie, a prezentat planurile de a lansa pe piața locală 20 de modele de vehicule electrice cu baterie (BEV) și de vehicule electrice cu autonomie extinsă (EREV) în următorii 5 ani.