Motivul rechemării în service, inițiată în august 2024 sub codul 23M5, este legat de funcționarea sistemului de recirculare a gazelor de eșapament.

Această componentă, care se ajustează în funcție de temperatura ambientală, nu respectă normele Uniunii Europene. Experții o consideră o „instalație de oprire ilegală” și solicită eliminarea sa.

Unii șoferi, conform Anwalt.de, evită actualizarea software-ului, temându-se de posibile probleme la motor. Totuși, KBA insistă asupra conformării. În lipsa actualizării, autoritățile pot decide interzicerea utilizării vehiculului.

Un avocat citat de sursa menționată recomandă verificarea opțiunilor legale, subliniind că, în anumite cazuri, proprietarii pot solicita despăgubiri de la producător.

Camioneta Volkswagen Amarok. Foto: Shutterstock

Volkswagen Amarok, lansat în 2010 și produs inițial în Argentina, a devenit rapid un vehicul emblematic.

Potrivit sursei citate, odată cu mutarea producției europene la Hanovra și introducerea motoarelor moderne V6 TDI de 3.0 litri în 2016, acest pickup a trecut de la statutul de vehicul utilitar la cel de automobil de lifestyle. În Europa, Amarok a rămas mult timp fără rival în segmentul său.

