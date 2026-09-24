Mașină de lux căutată în Cehia, descoperită la vama Rădăuți Prut. Explicația dată de șoferul ceh polițiștilor de frontieră

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Un cetățean ceh, în vârstă de 41 de ani, a încercat să părăsească România pe 23 septembrie, în jurul orei 19.15, la volanul unei mașini de lux fabricate în 2023 și înmatriculate în Cehia.
Incidentul a avut loc la Punctul de Trecere a Frontierei Rădăuți Prut, iar autoturismul, evaluat la 622.000 de lei, era căutat pentru confiscare de autoritățile cehe, conform unui comunicat al Poliției de Frontieră Române.
Polițiștii de frontieră au efectuat verificări suplimentare după ce au suspectat nereguli legate de situația juridică a vehiculului. În urma controlului, aceștia au descoperit că mașina figura în bazele de date internaționale ca fiind sustrasă.
În cadrul verificărilor, bărbatul a declarat că îi împrumutase proprietarului autoturismului o sumă importantă de bani și, întrucât nu a mai reușit să își recupereze banii, a luat autoturismul cu care s-a prezentat la control.
Vehiculul a fost confiscat, iar polițiștii de frontieră, sub coordonarea Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Iași, continuă cercetările pentru săvârșirea infracțiunii de tăinuire.