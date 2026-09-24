Papa Leon, foarte îngrijorat de apocalipsa AI: „Este în joc chiar viitorul umanității”

Vaticanul și Papa Leon lansează un avertisment dur privind riscurile apocaliptice ale inteligenței artificiale și armelor autonome.

Vaticanul a început să tragă semnale de alarmă cu privire la riscurile majore ale inteligenței artificiale cu mult înainte ca giganții din tehnologia americană să aducă această problemă pe agenda Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite. Tema a devenit o prioritate absolută pentru Papa Leon, care a plasat gestionarea etică a noilor tehnologii în centrul pontificatului său, potrivit Reuters.

Suveranul Pontif a reiterat avertismentele referitoare la evoluția rapidă a inteligenței artificiale în cadrul unei întrevederi desfășurate la Vatican, urmând să abordeze din nou subiectul într-un discurs oficial programat la sediul UNESCO din Paris. Biserica Catolică subliniază că demersurile sale nu sunt recente, ci reprezintă o preocupare constantă pentru siguranța globală.

Reprezentanții Vaticanului atrag atenția că puterea transformatoare a noilor sisteme tehnologice poate genera schimbări sociale profunde și extrem de greu de anticipat. Deși tehnologia poate aduce beneficii incontestabile umanității, ea introduce concomitent pericole majore la adresa securității și a păcii internaționale. Liderii Bisericii le cer conducătorilor politici din întreaga lume să guverneze cu înțelepciune și să stabilească de urgență un cadru normativ unitar.

Avertismentele repetate ale Papei Leon vin în contextul în care tot mai mulți directori ai marilor companii din domeniul tehnologic au cerut temperarea ritmului de dezvoltare a sistemelor avansate. Suveranul Pontif a subliniat că tehnologia scapă de sub control atunci când este utilizată pentru a răspândi dezinformarea, pentru a alimenta conflictele sau pentru a dezvolta arme complet autonome.

Ierarhii Vaticanului au comparat riscurile generate de inteligența artificială cu amenințarea armelor nucleare, subliniind însă că algoritmii sunt mult mai greu de monitorizat și de controlat. Dacă armamentul convențional sau nuclear este depozitat în facilități fizice ce pot fi verificate, manipularea conținutului generat de tehnologie în spațiul public are capacitatea de a distruge invizibil coeziunea socială.

Preocuparea Sfântului Scaun pentru acest domeniu a debutat încă din anul 2019, când au fost organizate primele conferințe dedicate pericolelor tehnologice. Ulterior, Vaticanul a colaborat cu giganți din industrie și cu organizații internaționale pentru a promova un cod etic care să prevină înlocuirea masivă a oamenilor la locurile de muncă și utilizarea algoritmilor exclusiv pentru profit.