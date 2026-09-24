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Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate (ANMCS) a suspendat acreditarea pentru trei unități sanitare din țară în ultimele 12 luni. Printre ele se numără un institut național din București, afectat de probleme grave de infrastructură. Reprezentanții ANMCS explică pentru Libertatea consecințele acestei decizii și dau asigurări că serviciile medicale rămân gratuite pentru pacienți.
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Trei spitale din România au intrat în regim special de monitorizare de către Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate (ANMCS), după ce instituția le-a suspendat acreditarea din cauza unor abateri de la standardele de siguranță și calitate.
Cea mai recentă decizie a fost luată pentru Institutul Național de Neurologie și Boli Neurovasculare „Vlad Voiculescu” (INNBN) București, a cărui acreditare a fost suspendată pe o perioadă de maximum 6 luni prin Ordinul nr. 114 din 13 august 2026.
Măsura luată împotriva Institutului de Neurologie din București a survenit în urma unor inspecții realizate de Direcția de Sănătate Publică (DSP) București. Raportul transmis către ANMCS conține o listă lungă de nereguli:
Conform explicațiilor oficiale furnizate de ANMCS, măsura suspendării nu este menită să blocheze activitatea spitalului, ci să determine deblocarea resurselor financiare și administrative.
„Suspendarea acreditării de către ANMCS reprezintă o măsură benefică pentru spital și pentru siguranța pacienților, având rolul de a determina conducerea unității sanitare să remedieze neconformitățile structurale și operaționale și de a sensibiliza autoritatea tutelară în susținerea eforturilor de conformare a unității sanitare la planul de măsuri, inclusiv prin alocarea de fonduri suplimentare”, declară președintele ANMCS, secretar de stat Venera-Luminița Copăescu.
Pentru remedierea deficiențelor, conducerea spitalului a înregistrat un plan de măsuri la ANMCS cu termene eșalonate până la 28 februarie 2027. Acesta include lucrări de reabilitare din fonduri europene sau din bugetul de stat, reparații de echipamente, igienizări și suspendarea temporară a 37 de paturi pentru reducerea presiunii pe infrastructură.
Afectează această decizie accesul populației la îngrijiri medicale? ANMCS dă asigurări ferme că tratamentele rămân acoperite de stat:
„Pe perioada suspendării acreditării, dreptul pacienților la servicii medicale decontate, tratamente gratuite sau compensate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) nu este afectat, întrucât spitalul își menține Autorizația Sanitară de Funcționare eliberată de DSP și implicit contractul cu Casa de Asigurări de Sănătate”, precizează reprezentanții ANMCS.
Regimul de monitorizare impus de ANMCS oferă spitalului un răgaz limitat. În cazul în care problemele nu sunt rezolvate la expirarea termenului acordat, legea prevede sancțiuni drastice:
„Unităților sanitare care nu mai îndeplinesc cerințele pe baza cărora s-a acordat acreditarea, prin neremedierea, la data expirării termenului de suspendare a acreditării, a neconformităților cuprinse în planul de măsuri, li se retrage acreditarea în conformitate cu art. 7 alin (2) din Ordinul nr. 432/2019”, subliniază instituția.
Motivele recurente care duc la suspendarea acreditărilor la nivel național indică vulnerabilități sistemice în rețeaua sanitară. Potrivit ANMCS, printre cauzele principale se numără:
Din cauza lipsei echipamentelor medicale de la Institutul Național de Neurologie din București,, unii pacienţi au fost redirecţionaţi către alte unităţi medicale din Capitală, a precizat medicul Alexandru Dimancea, care a vorbit recent despre lipsa materialelor esențiale pentru tratarea AVC-urilor ischemice și a anevrismelor cerebrale.
Peste jumătate din spitalele evaluate în 2024 de Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate au fost încadrate în categoria a II-a, adică acreditate cu recomandări, iar restul au fost acreditate „cu încredere redusă” sau „cu rezerve”.