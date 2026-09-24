Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate (ANMCS) a suspendat acreditarea pentru trei unități sanitare din țară în ultimele 12 luni. Printre ele se numără un institut național din București, afectat de probleme grave de infrastructură. Reprezentanții ANMCS explică pentru Libertatea consecințele acestei decizii și dau asigurări că serviciile medicale rămân gratuite pentru pacienți.

Lista celor 3 unități sanitare cu acreditare suspendată

Trei spitale din România au intrat în regim special de monitorizare de către Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate (ANMCS), după ce instituția le-a suspendat acreditarea din cauza unor abateri de la standardele de siguranță și calitate.

Cea mai recentă decizie a fost luată pentru Institutul Național de Neurologie și Boli Neurovasculare „Vlad Voiculescu” (INNBN) București, a cărui acreditare a fost suspendată pe o perioadă de maximum 6 luni prin Ordinul nr. 114 din 13 august 2026.

Institutul Național de Neurologie și Boli Neurovasculare „Vlad Voiculescu” București – suspendat prin Ordinul ANMCS nr. 114 din 13.08.2026 ;

– suspendat prin Ordinul ANMCS nr. 114 din ; Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu – suspendat prin Ordinul ANMCS nr. 64 din 30.04.2026 ;

– suspendat prin Ordinul ANMCS nr. 64 din ; Societatea Isis Medical Center SRL Constanța – suspendată prin Ordinul ANMCS nr. 195 din 23.10.2025.

Condiții improprii identificate de DSP la Institutul de Neurologie

Măsura luată împotriva Institutului de Neurologie din București a survenit în urma unor inspecții realizate de Direcția de Sănătate Publică (DSP) București. Raportul transmis către ANMCS conține o listă lungă de nereguli:

Saloane supraaglomerate: Depășirea capacității maxime de cazare și nerespectarea spațiului util sanitar;

Depășirea capacității maxime de cazare și nerespectarea spațiului util sanitar; Igienă și infrastructură fizică: Pereți deteriorați, infiltrații, igienizare deficitară pe secții, precum și mobilier, vestiare și grupuri sanitare într-o stare avansată de uzură;

Pereți deteriorați, infiltrații, igienizare deficitară pe secții, precum și mobilier, vestiare și grupuri sanitare într-o stare avansată de uzură; Utilități și microclimat: Probleme grave la rețeaua de apă caldă și temperaturi neconforme cauzate de lipsa sistemelor de umbrire a ferestrelor;

Probleme grave la rețeaua de apă caldă și temperaturi neconforme cauzate de lipsa sistemelor de umbrire a ferestrelor; Deșeuri medicale: Neconformități în spațiile destinate depozitării temporare a deșeurilor medicale.

ANMCS: „Suspendarea este o măsură benefică pentru spital și pacienți”

Conform explicațiilor oficiale furnizate de ANMCS, măsura suspendării nu este menită să blocheze activitatea spitalului, ci să determine deblocarea resurselor financiare și administrative.

„Suspendarea acreditării de către ANMCS reprezintă o măsură benefică pentru spital și pentru siguranța pacienților, având rolul de a determina conducerea unității sanitare să remedieze neconformitățile structurale și operaționale și de a sensibiliza autoritatea tutelară în susținerea eforturilor de conformare a unității sanitare la planul de măsuri, inclusiv prin alocarea de fonduri suplimentare”, declară președintele ANMCS, secretar de stat Venera-Luminița Copăescu.

Pentru remedierea deficiențelor, conducerea spitalului a înregistrat un plan de măsuri la ANMCS cu termene eșalonate până la 28 februarie 2027. Acesta include lucrări de reabilitare din fonduri europene sau din bugetul de stat, reparații de echipamente, igienizări și suspendarea temporară a 37 de paturi pentru reducerea presiunii pe infrastructură.

Ce se întâmplă cu pacienții: serviciile rămân gratuite și decontate

Afectează această decizie accesul populației la îngrijiri medicale? ANMCS dă asigurări ferme că tratamentele rămân acoperite de stat:

„Pe perioada suspendării acreditării, dreptul pacienților la servicii medicale decontate, tratamente gratuite sau compensate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) nu este afectat, întrucât spitalul își menține Autorizația Sanitară de Funcționare eliberată de DSP și implicit contractul cu Casa de Asigurări de Sănătate”, precizează reprezentanții ANMCS.

Riscul maxim: retragerea definitivă a acreditării

Regimul de monitorizare impus de ANMCS oferă spitalului un răgaz limitat. În cazul în care problemele nu sunt rezolvate la expirarea termenului acordat, legea prevede sancțiuni drastice:

„Unităților sanitare care nu mai îndeplinesc cerințele pe baza cărora s-a acordat acreditarea, prin neremedierea, la data expirării termenului de suspendare a acreditării, a neconformităților cuprinse în planul de măsuri, li se retrage acreditarea în conformitate cu art. 7 alin (2) din Ordinul nr. 432/2019”, subliniază instituția.

De ce își pierd spitalele din România acreditarea?

Motivele recurente care duc la suspendarea acreditărilor la nivel național indică vulnerabilități sistemice în rețeaua sanitară. Potrivit ANMCS, printre cauzele principale se numără:

Nerespectarea obligațiilor prevăzute în procesul de monitorizare;

Neconformități cu cerințele privind siguranța pacienților, care generează sau pot genera situații de pericol pentru pacienți, personal, vizitatori sau mediu;

Apariția unor evenimente adverse grave asociate asistenței medicale, neidentificate și/sau neraportate de către unitatea sanitară.

Din cauza lipsei echipamentelor medicale de la Institutul Național de Neurologie din București,, unii pacienţi au fost redirecţionaţi către alte unităţi medicale din Capitală, a precizat medicul Alexandru Dimancea, care a vorbit recent despre lipsa materialelor esențiale pentru tratarea AVC-urilor ischemice și a anevrismelor cerebrale.