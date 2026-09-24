Asia Express a reușit să demonstreze an de an că a devenit una dintre cele mai urmărite emisiuni din România, Antena 1 fiind lider de audiență ori de câte ori a difuzat celebrul show.

Indiferent cu cine s-a intersectat pe același tronson orar, Asia Express a câștigat lupta cu PRO TV și cu alte posturi de televiziune, iar vedetele își doresc să apară în emisiunea de la Antena 1.

Printre celebritățile care au participat de-a lungul timpului în celebrul show, fie că s-a numit Asia Express sau America Express, se regăsesc Sorin Bontea, Bianca Drăgușanu, Cătălin Scărlătescu, Dorian Popa, Mirela Vaida, Dan Alexa, Raluka, Gabi Torje, Anda Adam, Liviu Vârciu, Lora, CRBL sau Ruby.

După cum deja s-a aflat în mediul online în anii trecuți, vedetele care apar în emisiunea de la Antena 1 primesc mii de euro pentru fiecare săptămână petrecută pe tărâmul asiatic. Însă nu doar celebritățile se pot umple de bani!

Din câte se pare, și cameramanii primesc sume destul de mari pentru a filma la Asia Express. Asta deoarece sunt aproape nonstop lângă concurenți și trebuie să facă probele aproape cot la cot cu aceștia.

Potrivit jurnaliștilor de la Cancan, un cameraman care semnează contractul cu Asia Express poate primi de la Antena 1 nu mai puțin de 8.000 de euro pentru fiecare sezon al show-ului filmat pe tărâmul asiatic.

Sursa citată mai notează că în acest an, PRO TV a încercat să angajeze, pentru „Burlacii: Foc în Paradis”, emisiune filmată în Turcia, câțiva cameramani care lucrează pentru emisiunile de la Antena 1. Însă, chiar dacă sumele oferite au fost mai mari, „transferul” din echipa coordonată de Mona Segall în cea din Pache Protopopescu nu a avut loc.

Sumele oferite de PRO TV pentru cameramanii pe care îi dorea de la Antena 1 ar fi fost cu 30% mai mari decât salariile pe care aceștia le primesc pentru Asia Express 2026. Astfel, dacă alegeau să schimbe tabăra, angajații ar fi putut câștiga pentru un sezon la „Burlacii: Foc în Paradis” peste 10.000 de euro!