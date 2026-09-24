Șefii aeroportului din Tulcea, care nu a avut niciun pasager două luni în 2025, și-au mărit salariile cu 120%

Conducerea Aeroportului „Delta Dunării” din Tulcea și-a majorat, în 2025, pachetul de remunerare cu aproximativ 120% față de anul anterior, ajungând la 122.544 de lei, potrivit Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP). În același an, aeroportul a înregistrat doar 8.173 de pasageri, ocupând ultimul loc pe țară, iar în lunile noiembrie și martie, traficul a fost zero, relatează DeFapt.ro.

Creșteri salariale, în ciuda traficului scăzut

Aeroportul, controlat de Consiliul Județean Tulcea, condus de Horia Constantinescu (PSD), a fost susținut financiar în 2025 cu subvenții de 11 milioane de lei. Cheltuielile de personal au crescut de la 4,75 milioane de lei în 2024 la 6,2 milioane de lei, deși numărul angajaților a fost doar cu șapte mai mare, ajungând la 60. De asemenea, numărul ședințelor Consiliului de Administrație a scăzut de la 12 în 2024 la 11 în 2025.

Directorul aeroportului, Stoian Vâlcu, fost vicepreședinte al organizației județene PSD Tulcea în 2019, nu are experiență în management aeroportuar, dar beneficiază de noul pachet salarial majorat. „Valoarea totală a pachetului de remunerare”, raportată de AMEPIP, a crescut semnificativ, în pofida performanțelor scăzute ale aeroportului.

Doar 18 pasageri din ianuarie până în mai

Deși modernizat pentru a putea deservi 400 de pasageri pe oră, aeroportul a înregistrat în 2025 doar 8.173 de pasageri. În februarie 2026, traficul a fost din nou zero, iar până în mai, doar 18 pasageri au tranzitat aeroportul, conform datelor Asociației Aeroporturilor din România. În anii anteriori, cifrele au fost și mai mici: 73 de pasageri în 2021, 360 în 2022 și 300 în 2023.

În 2022, fostul ministru PSD al Transporturilor, Sorin Grindeanu, a direcționat 180 de milioane de lei pentru modernizarea acestui aeroport. Cu toate acestea, rezultatele nu au justificat investiția, având în vedere lipsa cererii pentru zboruri din acest aeroport.

Situație similară la Craiova

Un caz comparabil este aeroportul din Craiova, care a înregistrat pierderi record de peste opt milioane de lei în 2025, conform datelor publice. Datoriile totale au ajuns la 92 de milioane de lei. Cu toate acestea, conform AMEPIP, conducerea aeroportului și-a crescut pachetul de remunerare de la 193.508 lei în 2024 la 1.607.836 de lei în 2025.