Dacia Sandero cucerește Serbia

Tot mai mulți șoferi din Serbia aleg să își vândă mașinile vechi sau să le dea la schimb, cu o diferență de preț, pentru a cumpăra o Dacia Sandero second-hand, atrași de consumul redus de combustibil, prețul accesibil și costurile mici de întreținere.

Pe piața auto din Serbia se conturează un trend clar: un număr tot mai mare de șoferi aleg să își vândă mașinile vechi sau să le ofere la schimb, cu o diferență de preț, pentru a cumpăra o Dacia Sandero second-hand.

Motivul acestei orientări este dat de combinația dintre prețul accesibil, consumul redus de combustibil și costurile relativ scăzute de întreținere, factori care îi determină pe tot mai mulți cumpărători să facă trecerea către acest model.

Cât costă o Dacia Sandero rulată pe piața din Serbia

O Dacia Sandero rulată poate fi găsită pe piața locală din Serbia la prețuri care pornesc de la 5.000 de euro, ceea ce o transformă într-una dintre cele mai avantajoase opțiuni din segmentul mașinilor de oraș.

În comparație cu autoturismele mai vechi, care au adesea un consum ridicat de carburant și costuri imprevizibile de reparație, Sandero se impune ca o alternativă rațională, mai ales din punctul de vedere al consumului și al cheltuielilor de întreținere, apreciază jurnaliștii Informer.

Consum redus și costuri mici de întreținere

Unul dintre principalele avantaje ale modelului Dacia Sandero este consumul foarte scăzut de combustibil, în special în cazul versiunilor pe benzină și diesel cu motoare de capacitate mică. Atât în traficul urban, cât și pe drumurile extraurbane, Sandero înregistrează un consum semnificativ mai mic comparativ cu autoturismele mai vechi din aceeași clasă. Această eficiență o face extrem de atractivă pentru șoferii care folosesc mașina zilnic, economiile realizate pe termen lung fiind un criteriu decisiv la achiziție.

Pe lângă eficiența consumului, Sandero se remarcă și prin construcția simplă, care contribuie la costuri de service reduse și la o disponibilitate bună a pieselor de schimb.

Mecanicii descriu acest model drept robust și fiabil, un aspect care oferă un plus de încredere cumpărătorilor de autoturisme rulate. Deși nu face parte din segmentul premium, Dacia Sandero oferă un nivel decent de confort, spațiu suficient pentru nevoile zilnice și dotări de bază moderne.

Mașina veche la schimb, cu o diferență de preț

Practica schimbului mașinii vechi cu una mai nouă, contra unei diferențe de preț, devine tot mai frecventă și facilitează procesul de achiziție. Mulți comercianți vin în întâmpinarea clienților care doresc o tranziție rapidă și simplă către un autoturism mai recent.

Astfel, Dacia Sandero ajunge să fie succesorul natural al mașinilor vechi care nu mai răspund cerințelor actuale ale șoferilor, fie din punctul de vedere al consumului, fie al fiabilității.

Datorită prețului avantajos, consumului redus și caracterului practic, Dacia Sandero s-a poziționat drept una dintre cele mai raționale alegeri din segmentul autoturismelor second-hand chiar de la începutul anului 2026, ceea ce explică de ce este tot mai des prima opțiune pentru șoferii din Serbia.

Cele mai vândute mașini din România în 2025

Conform datelor APIA (Asociația Producătorilor și Importatorilor Auto), Dacia a ocupat toate cele trei poziții ale podiumului, o performanță rar întâlnită pe piețele europene.

Locul 1 – Dacia Logan

Marea surpriză a anului 2025 este Dacia Logan, care a devenit cel mai bine vândută mașină din România.

Concret, au fost vândute aproximativ 15.300 de mașini Dacia Logan.

Modelul nu mai este comercializat pe majoritatea piețelor europene, fiind disponibil în prezent doar în România și Bulgaria.

Locul 2 – Dacia Duster

SUV-ul produs la Mioveni continuă să fie extrem de popular.

S-au vândut peste14.000 de Dacia Duster în 2025, automobilul reprezentând unul dintre cele mai apreciate SUV-uri din segmentul său de preț.

Locul 3 – Dacia Sandero

Deși este aproape să devină, pentru al doilea an consecutiv, cea mai vândută mașină din Europa, în România s-a clasat pe locul trei. Anul trecut, au fost vândute circa 8.100 de mașini Dacia Sandero.

