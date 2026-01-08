Piața auto din România a crescut în 2025

Înmatriculările de autoturisme noi au ajuns, în 2025, la 155.855 de unități, în creștere cu 4,7% față de 2024. Finalul de an a fost extrem de puternic, luna decembrie aducând un avans spectaculos de peste 58% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.

Un rol important în această creștere l-a avut Programul Rabla 2025, care a stimulat achizițiile de vehicule noi, în special din segmentul accesibil.

Cele mai vândute mașini din România în 2025

Conform datelor APIA, Dacia ocupă toate cele trei poziții ale podiumului, o performanță rar întâlnită pe piețele europene.

Locul 1 – Dacia Logan

Marea surpriză a anului 2025 este Dacia Logan, care a devenit cea mai bine vândută mașină din România.

Concret, au fost vândute aproximativ 15.300 de mașini Dacia Logan.

Dacia Logan Journey 2025 la 19.110 euro. Foto: Dacia

Modelul nu mai este comercializat pe majoritatea piețelor europene, fiind disponibil în prezent doar în România și Bulgaria.

Locul 2 – Dacia Duster

SUV-ul produs la Mioveni continuă să fie extrem de popular.

S-au vândut peste14.000 de Dacia Duster în 2025, automobilul reprezentând unul dintre cele mai apreciate SUV-uri din segmentul său de preț.

Dacia Duster Foto: Hepta

Locul 3 – Dacia Sandero

Deși este aproape să devină, pentru al doilea an consecutiv, cea mai vândută mașină din Europa, în România s-a clasat pe locul trei.

Au fost vândute circa 8.100 mașini Dacia Sandero anul trecut.

Dacia Sandero, cea mai bine vândută mașină din Europa, a primit o serie de îmbunătățiri semnificative. Foto: Captură video Youtube Automarket.ro

Ce mașini s-au vândut cel mai bine în decembrie 2025

Luna decembrie a confirmat tendințele anului, cu un nou succes pentru modelele Dacia.

Top vânzări decembrie 2025:

Dacia Duster – aproape 2.200 unități Dacia Logan – puțin peste 2.130 unități Renault Clio – aproximativ 1.400 unități Dacia Sandero – circa 830 unități Dacia Bigster – aproape 790 unități

Dacia Bigster C-SUV Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Hepta

Deși piața auto este în creștere, interesul pentru vehiculele 100% electrice rămâne scăzut. În luna decembrie 2025 au fost înmatriculate doar 1.354 de mașini electrice, cu o creștere marginală de aproximativ 1,4% față de anul anterior.

Succesul Dacia este explicat, în mare parte, de prețurile competitive:

Dacia Logan: de la 14.590 euro, până la aproximativ 18.000 euro pentru versiunile automate sau chiar mai mult pentru versiunea Dacia Logan Journey Full

Dacia Sandero: preț de pornire de circa 15.500 euro

Dacia Duster: de la 19.500 euro

De altfel, datele din cadrul celui mai recent test ADAC privind costurile auto, arată că Dacia are cele mai ieftine mașini de condus.

Modelele Bigster, Duster, Spring, Jogger, dar și conceptul Hipster au fost recompensate cu nu mai puțin de 52 de premii internaționale, acordate de presa auto și organizații de profil din numeroase țări europene, în 2025.

