Povestea unei construcții auto unice

Când un motor de Skoda Octavia veche, o cabină de Trabant, țevi de instalații termice, piese dintr-un ARO românesc și o imaginație greu de învins se întâlnesc, rezultatul este un vehicul fără egal.

Jiří Pejchar, din zona de la poalele Munților Orlické, Cehia, a creat o mașină cu șase roți, care a apărut inclusiv într-o reclamă la bere. Tot el a construit o motocicletă al cărei rezervor a fost realizat din lemn, după ce nimeni nu a vrut să îl sudeze, scrie denik.cz.

Inițial, proiectul a pornit modest. Pejchar achiziționase un tractor artizanal, echipat cu motor de Skoda 1202. În terenul montan dificil, însă, mașinăria și-a arătat limitele: urcările abrupte erau o problemă, iar după aproximativ doi ani de utilizare au început să cedeze șuruburile diferențialului. „Atunci mi-am spus că așa nu mai merge și că am nevoie de un vehicul cu tracțiune integrală”, a explicat Jiří Pejchar.

ARO, Trabant, Octavia și multă imaginație

Pentru cabină, a ales un Trabant. Avea deja trei astfel de mașini, iar una dintre ele era într-o stare avansată de degradare și nu mai putea fi folosit pe drumurile publice.

Drept urmare, cabina a devenit parte a viitoarei mașini cu șase roți. Șasiul și cadrul au fost construite din țevi solide de instalații termice, iar în interior a fost montat motorul Skoda 1202.

La asamblare, Pejchar a combinat axe de la Skoda Octavia din anii 60, componente de Trabant și cutia de viteze de la un ARO românesc. Și, pentru a reduce solicitarea diferențialelor, a venit cu o soluție ingenioasă: a adăugat o axă suplimentară. „Am plecat de la ideea că, dacă împart greutatea pe trei axe, reduc solicitarea de trei ori și mecanica va rezista mai mult”, a explicat constructorul.

Astfel a luat naștere un vehicul unic, cu două axe frontale, ambele direcționale și motrice.

Construcția a fost plină de improvizații. Pentru a nu tăia planetare în stare bună, le-a schimbat prin anunțuri cu unele rupte de Octavia, pe care le-a putut tăia și suda, adaptând piese de Trabant.

Mașina cu șase roți, într-o reclamă la bere

Bărbatul recunoaște că cele două axe direcționale din față nu sunt întotdeauna un avantaj pe teren dificil, fiind mai degrabă o curiozitate tehnică. În situații limită, se bazează pe un troliu construit manual, folosind o cutie de viteze de Trabant.

Exploatarea vehiculului a presupus multă răbdare. „Practic, după fiecare ieșire trebuia să mai sudez ceva în garaj înainte să pot pleca din nou. Chiar și acum, după aproape două decenii, scot șase-roți de câteva ori pe an și mă ajută la transportul lemnului”, spune Jiří Pejchar.

Un detaliu inedit este faptul că vehiculul său a apărut, în urmă cu mai mulți ani, într-o reclamă la bere.

Când sudorii refuză, intervine tâmplarul

Mașina cu șase roți nu este singura creație neobișnuită ieșită din garajul cehului.

Jiří Pejchar a construit și o motocicletă Jawa atipică. Dorindu-și un chopper, dar fără resurse financiare pentru un model american, s-a lovit de o problemă neașteptată: nimeni nu a vrut să îi sudeze rezervorul conform dorințelor sale.

Soluția a fost una tipic cehească. A construit rezervorul din lemn, botezând motocicleta „Dřevák” („Pantoful de lemn”).

Rezervorul, aripile față și spate, precum și cutiile laterale au fost realizate din lemn de fag și placaj de mesteacăn. Pentru un ansamblu complet, a îmbrăcat în lemn și celebrul ataș Páv.

Modificările tehnice au permis o poziție cu picioarele înainte, specifică unui chopper, iar finisajul a fost atât de bine realizat încât puțini își dădeau seama că sub vopsea se află lemn.