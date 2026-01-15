Vehicule autonome în acțiune

Pe platformele de socializare chinezești, inclusiv Xiaohongshu, au apărut numeroase videoclipuri care documentează aventurile vehiculelor autonome pe terenuri accidentate, în condiții meteorologice dificile sau în zone de construcții.

De exemplu, un clip viral arată un vehicul autonom Neolix X3 care traversează cu dificultate un drum acoperit de gropi, sărind vizibil la fiecare obstacol. Alte înregistrări arată mașini confruntându-se cu ciment ud, deșeuri agricole sau chiar transportând un moped târât accidental pe o autostradă.

Extinderea rapidă a flotei autonome în China

China a devenit lider mondial în adoptarea vehiculelor autonome, cu peste 10.000 de dube de livrare Neolix funcționând în prezent în 300 de orașe. În orașul Qingdao, mai mult de 1.200 de vehicule autonome au parcurs deja zeci de milioane de kilometri, realizând livrări comerciale.

Neolix, prima companie din China care a obținut o licență de livrare autonomă în 2021, a inspirat și alte companii, precum Rino.ai, să-și extindă flotele de vehicule autonome.

Tehnologie asistată, nu complet autonomă

În ciuda succesului aparent, majoritatea vehiculelor autonome din China folosesc tehnologii de conducere asistată, în loc să fie complet autonome.

Companii precum Inceptio Technology dezvoltă sisteme de asistență de nivel 2+ pentru transportul pe distanțe lungi, care automatizează funcțiile esențiale ale condusului pe autostradă, dar necesită în continuare șoferi umani.

Până acum, aceste sisteme au acumulat sute de milioane de kilometri, în parteneriat cu marii producători de camioane, reducând consumul de combustibil, accidentele și costurile cu forța de muncă.

În timp ce autoritățile și companiile implicate susțin că tehnologia autonomă poate îmbunătăți siguranța și eficiența, utilizatorii de social media din afara Chinei au avut reacții mixte la imaginile cu vehiculele autonome.

„Condusul autonom devine mult mai ușor atunci când nu-ți pasă ce lovești”, a scris un utilizator. Alții au subliniat că cererea în creștere pentru livrări rapide justifică utilizarea acestor vehicule: „Adică, cum altfel veți face livrări în aceeași zi?”

Mașinile de lux cumpărate cu bani fără acoperire fiscală, luate la verificat de ANAF
Știri România 23:32
Mașinile de lux cumpărate cu bani fără acoperire fiscală, luate la verificat de ANAF
Adrian Băzăvan a proiectat mesajul „Marș la Moscova!" pe clădiri, în timpul protestelor din București
Știri România 23:21
Adrian Băzăvan a proiectat mesajul „Marș la Moscova!” pe clădiri, în timpul protestelor din București
Alina Crișan, primele declarații despre viața amoroasă, carieră și planuri de viitor la „Dincolo de copertă": „Niciodată nu m-am apărat și niciodată n-am spus adevărul adevărat"
Exclusiv
Stiri Mondene 20:00
Alina Crișan, primele declarații despre viața amoroasă, carieră și planuri de viitor la „Dincolo de copertă”: „Niciodată nu m-am apărat și niciodată n-am spus adevărul adevărat”
Cine este Adrian Petre, concurent la Survivor România 2026, emisiune difuzată de Antena 1
Stiri Mondene 18:12
Cine este Adrian Petre, concurent la Survivor România 2026, emisiune difuzată de Antena 1
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Cine este Olimpiea Crețeanu, judecătoarea de la Curtea de Apel cu doctorat la Academia de Poliție care poate bloca CCR și proiectul pensiilor speciale
Exclusiv
Politică 21:07
Cine este Olimpiea Crețeanu, judecătoarea de la Curtea de Apel cu doctorat la Academia de Poliție care poate bloca CCR și proiectul pensiilor speciale
Sute de angajați din Parlament rămân fără apă câteva zile pentru lucrări la conducte vechi de 40 de ani
Politică 10:06
Sute de angajați din Parlament rămân fără apă câteva zile pentru lucrări la conducte vechi de 40 de ani
