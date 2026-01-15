Vehicule autonome în acțiune

Pe platformele de socializare chinezești, inclusiv Xiaohongshu, au apărut numeroase videoclipuri care documentează aventurile vehiculelor autonome pe terenuri accidentate, în condiții meteorologice dificile sau în zone de construcții.

De exemplu, un clip viral arată un vehicul autonom Neolix X3 care traversează cu dificultate un drum acoperit de gropi, sărind vizibil la fiecare obstacol. Alte înregistrări arată mașini confruntându-se cu ciment ud, deșeuri agricole sau chiar transportând un moped târât accidental pe o autostradă.

Extinderea rapidă a flotei autonome în China

China a devenit lider mondial în adoptarea vehiculelor autonome, cu peste 10.000 de dube de livrare Neolix funcționând în prezent în 300 de orașe. În orașul Qingdao, mai mult de 1.200 de vehicule autonome au parcurs deja zeci de milioane de kilometri, realizând livrări comerciale.

Neolix, prima companie din China care a obținut o licență de livrare autonomă în 2021, a inspirat și alte companii, precum Rino.ai, să-și extindă flotele de vehicule autonome.

Tehnologie asistată, nu complet autonomă

În ciuda succesului aparent, majoritatea vehiculelor autonome din China folosesc tehnologii de conducere asistată, în loc să fie complet autonome.

Companii precum Inceptio Technology dezvoltă sisteme de asistență de nivel 2+ pentru transportul pe distanțe lungi, care automatizează funcțiile esențiale ale condusului pe autostradă, dar necesită în continuare șoferi umani.

Până acum, aceste sisteme au acumulat sute de milioane de kilometri, în parteneriat cu marii producători de camioane, reducând consumul de combustibil, accidentele și costurile cu forța de muncă.

În timp ce autoritățile și companiile implicate susțin că tehnologia autonomă poate îmbunătăți siguranța și eficiența, utilizatorii de social media din afara Chinei au avut reacții mixte la imaginile cu vehiculele autonome.

„Condusul autonom devine mult mai ușor atunci când nu-ți pasă ce lovești”, a scris un utilizator. Alții au subliniat că cererea în creștere pentru livrări rapide justifică utilizarea acestor vehicule: „Adică, cum altfel veți face livrări în aceeași zi?”

