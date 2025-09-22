Conform unui studiu recent realizat de serviciul GetHelp.pl, multe mărci auto cunoscute s-au dovedit „extrem de nesigure” când sunt achiziționate la mâna a doua.

Analiza s-a bazat pe recenziile proprietarilor care au cumpărat mașini second-hand în sezonul de vară și le-au folosit intens.

Cele mai multe plângeri sunt depuse în prima lună după achiziție (33%) sau după parcurgerea a doar 1.000 km (26%).

În total, 61% din toate defecțiunile apar înainte ca mașina să atingă pragul de 5.000 km.

Experții au identificat principalele zone problematice: motoarele (15% din toate defecțiunile), sistemele de aer condiționat și încălzire (14%) și componentele responsabile pentru neutralizarea gazelor de eșapament (13%)

Studiul a evidențiat următoarele mărci ca fiind cele mai predispuse la defecțiuni:

  • 1. Alfa Romeo – 71% cazuri
  • 2. Mini – 60%
  • 3. Fiat – 44%
  • 4. Opel – 44%
  • 5. Audi – 44%
  • 6. Mitsubishi – 44%
  • 7. Mercedes-Benz – 43%
  • 8. BMW – 42%
  • 9. Volkswagen – 41%
  • 10. DS – 40%

Aceste date subliniază importanța unei verificări amănunțite înainte de achiziționarea unei mașini second-hand.

Potențialii cumpărători ar trebui să solicite o inspecție tehnică detaliată înainte de finalizarea tranzacției. Experții recomandă, de asemenea, să se țină cont de istoricul de întreținere al vehiculului și să se efectueze un test-drive cuprinzător pentru a identifica eventuale „probleme ascunse”.


Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Al Treilea Război Mondial va începe înainte de Crăciun, după ce Vladimir Putin va declanșa un atac asupra Poloniei. Avertismentul unui general rus dezertor: „Va fi zonă-gri”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaela Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
Viva.ro
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaela Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
Elena Udrea face furori cu noul ei look! Cum a fost fotografiată în weekend la ziua de naștere a fiicei ei. Nimeni nu se aștepta să facă o schimbare atât de îndrăzneață! Foto
Unica.ro
Elena Udrea face furori cu noul ei look! Cum a fost fotografiată în weekend la ziua de naștere a fiicei ei. Nimeni nu se aștepta să facă o schimbare atât de îndrăzneață! Foto
Adrian Nartea și soția lui, la un pas de divorț. Ce a dezvăluit actorul despre problemele din căsnicia lui: „Neajunsuri neexplicate și neexprimate din lipsă de timp și…”
Elle.ro
Adrian Nartea și soția lui, la un pas de divorț. Ce a dezvăluit actorul despre problemele din căsnicia lui: „Neajunsuri neexplicate și neexprimate din lipsă de timp și…”
gsp
Mama lui Toto Dumitrescu, „Monica Bellucci de România”. Cum arată Letiția Badea la 50 de ani, fost fotomodel de top în anii ’90
GSP.RO
Mama lui Toto Dumitrescu, „Monica Bellucci de România”. Cum arată Letiția Badea la 50 de ani, fost fotomodel de top în anii ’90
Gigi Nețoiu, detalii tulburătoare după moartea lui Florin Marin: „Am încercat să-l ajut, dar nu a vrut să mai trăiască”
GSP.RO
Gigi Nețoiu, detalii tulburătoare după moartea lui Florin Marin: „Am încercat să-l ajut, dar nu a vrut să mai trăiască”
Parteneri
WOW, cum arată azi fosta soție a lui Adrian Enache! Blond platinat, coafată impecabil, machiată ca de revistă, Corina Enache a înflorit după divorțul din 2009. Cu ce se ocupă acum
Libertateapentrufemei.ro
WOW, cum arată azi fosta soție a lui Adrian Enache! Blond platinat, coafată impecabil, machiată ca de revistă, Corina Enache a înflorit după divorțul din 2009. Cu ce se ocupă acum
Alina Vidican, complet schimbată. Fosta soție a lui Cristi Borcea, viață de prințesă cu milionarul brazilian. Cum arată acum
Avantaje.ro
Alina Vidican, complet schimbată. Fosta soție a lui Cristi Borcea, viață de prințesă cu milionarul brazilian. Cum arată acum
Cine este și cu ce se ocupă soția lui Serghei Mizil. Sunt împreună de peste trei decenii și au o relație atipică: „Nu mă sufocă, fac ce vreau!”
Tvmania.ro
Cine este și cu ce se ocupă soția lui Serghei Mizil. Sunt împreună de peste trei decenii și au o relație atipică: „Nu mă sufocă, fac ce vreau!”

Alte știri

Cea mai mare pensie specială din România este de 70.000 de lei. CCR dezbate miercuri legea pensiilor magistraților
Știri România 10:46
Cea mai mare pensie specială din România este de 70.000 de lei. CCR dezbate miercuri legea pensiilor magistraților
Grupul de firme Avangarde intenţionează să preia afacerea Nordis. „Dorim să fructificăm această oportunitate de business”
Știri România 09:45
Grupul de firme Avangarde intenţionează să preia afacerea Nordis. „Dorim să fructificăm această oportunitate de business”
Parteneri
Cum au reușit trei mici producători să nu-și mai vândă munca pe nimic. „Acum nu fac față comenzilor”
Adevarul.ro
Cum au reușit trei mici producători să nu-și mai vândă munca pe nimic. „Acum nu fac față comenzilor”
Cine deține hotelul de lux din Capitală unde se întâlneau mercenarii lui Potra. Cum erau tratați oamenii din slujba lui Călin Georgescu
Fanatik.ro
Cine deține hotelul de lux din Capitală unde se întâlneau mercenarii lui Potra. Cum erau tratați oamenii din slujba lui Călin Georgescu
Cinci fructe care pot prelungi viața, potrivit oamenilor de știință
Financiarul.ro
Cinci fructe care pot prelungi viața, potrivit oamenilor de știință

Monden

Cristi Pitulice și-a luat revanșa după ce Ioana Ginghină a găsit poze cu altă femeie în telefonul lui. Ce urare i-a făcut de ziua ei: „Jumătatea mea”
Stiri Mondene 10:24
Cristi Pitulice și-a luat revanșa după ce Ioana Ginghină a găsit poze cu altă femeie în telefonul lui. Ce urare i-a făcut de ziua ei: „Jumătatea mea”
Mesajele primite de Doina Teodoru, după despărțirea de Cătălin Scărlătescu: „Ai fost într-un «love bombing» prelungit”. Reacția actriței
Stiri Mondene 10:16
Mesajele primite de Doina Teodoru, după despărțirea de Cătălin Scărlătescu: „Ai fost într-un «love bombing» prelungit”. Reacția actriței
Parteneri
Prada, în mijlocul unei CONTROVERSE. Brand-ul lansează pantofi care seamănă izbitor cu opincile românești și alte modele făcute de un designer român! Cât costă o pereche de astfel de pantofi
Elle.ro
Prada, în mijlocul unei CONTROVERSE. Brand-ul lansează pantofi care seamănă izbitor cu opincile românești și alte modele făcute de un designer român! Cât costă o pereche de astfel de pantofi
Ce transformare spectaculoasă! Toată lumea vorbește despre noul look al Ralucăi Turcan, iar medicii esteticieni au observat imediat intervențiile la care ar fi apelat. Cum arăta în urmă cu câțiva ani
Unica.ro
Ce transformare spectaculoasă! Toată lumea vorbește despre noul look al Ralucăi Turcan, iar medicii esteticieni au observat imediat intervențiile la care ar fi apelat. Cum arăta în urmă cu câțiva ani
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
Viva.ro
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
Parteneri
Sânziana Negru și-a construit o casă de basm în mijlocul pădurii. Cum arată: living cu șemineu și curte desprinsă din povești
TVMania.ro
Sânziana Negru și-a construit o casă de basm în mijlocul pădurii. Cum arată: living cu șemineu și curte desprinsă din povești
Noul sistem de impozitare a maşinilor, criticat dur. Ce n-ar fi luat în calcul Guvernul: "Criterii incomplete"
ObservatorNews.ro
Noul sistem de impozitare a maşinilor, criticat dur. Ce n-ar fi luat în calcul Guvernul: "Criterii incomplete"
Tragedie de nedescris! Fetița celebrului cântăreț a trăit doar 20 de minute. „Suntem frânți de durere și secătuiți de tristețe, dar știm că o vom revedea într-o zi”
Libertateapentrufemei.ro
Tragedie de nedescris! Fetița celebrului cântăreț a trăit doar 20 de minute. „Suntem frânți de durere și secătuiți de tristețe, dar știm că o vom revedea într-o zi”
Parteneri
„A trebuit să mă dezbrac, mama a fost devastată, a dus-o spre moarte” » O atletă din Kenya povestește groaza simțită la testul DSD făcut în adolescență
GSP.ro
„A trebuit să mă dezbrac, mama a fost devastată, a dus-o spre moarte” » O atletă din Kenya povestește groaza simțită la testul DSD făcut în adolescență
Florin Marin s-a stins în spital » Fostul fundaș al Stelei și antrenor la Craiova și Dinamo, răpus de o boală cruntă
GSP.ro
Florin Marin s-a stins în spital » Fostul fundaș al Stelei și antrenor la Craiova și Dinamo, răpus de o boală cruntă
Parteneri
Astăzi are loc echinocțiul de toamnă 2025. Când trecem la ora de iarnă în acest an
Mediafax.ro
Astăzi are loc echinocțiul de toamnă 2025. Când trecem la ora de iarnă în acest an
Traian Băsescu, reacție sinceră despre Ilie Bolojan, după ce a preluat conducerea Guvernului. Fostul președinte a vorbit fără perdea: ”E lipsă de experiență”
StirileKanalD.ro
Traian Băsescu, reacție sinceră despre Ilie Bolojan, după ce a preluat conducerea Guvernului. Fostul președinte a vorbit fără perdea: ”E lipsă de experiență”
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Wowbiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Promo
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Advertorial
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Wowbiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
StirileKanalD.ro
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
Un tânăr de 22 de ani a murit într-un teribil accident rutier, în județul Arad. Șoferul a pierdut controlul volanului într-o curbă
KanalD.ro
Un tânăr de 22 de ani a murit într-un teribil accident rutier, în județul Arad. Șoferul a pierdut controlul volanului într-o curbă

Politic

Cine este Andrei Nistor, noul prefect de București propus de USR și ce avere are. Partidul lui Dominic Fritz a primit prefectura Capitalei
Politică 21 sept.
Cine este Andrei Nistor, noul prefect de București propus de USR și ce avere are. Partidul lui Dominic Fritz a primit prefectura Capitalei
Răsturnare de situație. Românii preferă AUR, dar partidul lui George Simion începe să scadă. Cum stau PSD, PNL și USR - Sondaj CURS
Politică 21 sept.
Răsturnare de situație. Românii preferă AUR, dar partidul lui George Simion începe să scadă. Cum stau PSD, PNL și USR – Sondaj CURS
Parteneri
The Atlantic: SUA limitează discret vânzările de arme. Europa, pe cont propriu în fața Rusiei?
Spotmedia.ro
The Atlantic: SUA limitează discret vânzările de arme. Europa, pe cont propriu în fața Rusiei?
Patru zodii au stea în frunte de pe 22 septembrie după ora 22.00. Dumnezeu le pune mâna-n cap acestor nativi și le aduce noroc din plin, dar și șanse unice
Fanatik.ro
Patru zodii au stea în frunte de pe 22 septembrie după ora 22.00. Dumnezeu le pune mâna-n cap acestor nativi și le aduce noroc din plin, dar și șanse unice
Ceva bizar se întâmplă cu visele atunci când renunți la cafea
Spotmedia.ro
Ceva bizar se întâmplă cu visele atunci când renunți la cafea