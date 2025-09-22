Conform unui studiu recent realizat de serviciul GetHelp.pl, multe mărci auto cunoscute s-au dovedit „extrem de nesigure” când sunt achiziționate la mâna a doua.

Analiza s-a bazat pe recenziile proprietarilor care au cumpărat mașini second-hand în sezonul de vară și le-au folosit intens.

Cele mai multe plângeri sunt depuse în prima lună după achiziție (33%) sau după parcurgerea a doar 1.000 km (26%).

În total, 61% din toate defecțiunile apar înainte ca mașina să atingă pragul de 5.000 km.

Experții au identificat principalele zone problematice: motoarele (15% din toate defecțiunile), sistemele de aer condiționat și încălzire (14%) și componentele responsabile pentru neutralizarea gazelor de eșapament (13%)

Studiul a evidențiat următoarele mărci ca fiind cele mai predispuse la defecțiuni:

1. Alfa Romeo – 71% cazuri

2. Mini – 60%

3. Fiat – 44%

4. Opel – 44%

5. Audi – 44%

6. Mitsubishi – 44%

7. Mercedes-Benz – 43%

8. BMW – 42%

9. Volkswagen – 41%

10. DS – 40%

Aceste date subliniază importanța unei verificări amănunțite înainte de achiziționarea unei mașini second-hand.

Potențialii cumpărători ar trebui să solicite o inspecție tehnică detaliată înainte de finalizarea tranzacției. Experții recomandă, de asemenea, să se țină cont de istoricul de întreținere al vehiculului și să se efectueze un test-drive cuprinzător pentru a identifica eventuale „probleme ascunse”.



