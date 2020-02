De Cristian Otopeanu,

Totodată, Ion Rujan a afirmat că activitățile culturale şi educative au fost suspendate în comuna Prigoria, din județul Gorj, unde locuiește primul român depistat cu noul coronavirus.

„Am adoptat o hotărâre care vizează în primul rând suspendarea activităţilor cultural-educative, sportive, cu public numeros, în comuna Prigoria”, a declarat Ion Rujan, prefectul judeţului Gorj, potrivit Mediafax.

Aseară a fost confirmat primul caz de coronavirus în România. Este vorba despre un bărbat din Gorj, din grupul care are legătură cu italianul diagnosticat deja la Rimini şi care s-a aflat pentru câteva zile în ţară.

Ministrul Sănătăţii, Victor Costache, a declarat aseară că bărbatul este asimptomatic și că alte 7 persoane care locuiau aceeaşi casă vor rămâne la domiciliu şi nu vor putea părăsi locuinţa. Citeşte întreaga ştire: Raed Arafat, primele declarații după ce gorjeanul cu cornavirus a fost adus la București.