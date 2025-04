TikTok a acționat în contextul alegerilor prezidențiale din România, ștergând și 1.211 conturi care imitau candidați sau oficiali aleși.

Totodată, în perioada 31 martie-6 aprilie, TikTok a eliminat peste 1.000 de materiale care încălcau politicile privind integritatea electorală și dezinformarea.

Reprezentanții platformei afirmă că 93% din conținutul problematic a fost șters înainte de a fi raportat.

„În perioada 31 martie – 21 aprilie, am luat următoarele măsuri: Am prevenit proactiv 113.000 de aprecieri false și 113.000 de cereri de urmărire false. De asemenea, am blocat crearea a 13.400 de conturi spam în România. Am eliminat 5.900 de conturi false, peste 2.200.000 de aprecieri false și 31.000 de urmăritori falși”, au mai transmis reprezentanții platformei.

De asemenea, a fost organizată o sesiune pentru agențiile de influencer marketing din România și creatori de conținut de top, pentru a prezenta în mod detaliat politicile TikTok referitoare la publicitatea politică și a răspunde întrebărilor deschise din partea participanților.

Aceste măsuri vin ca parte a unui efort mai amplu de combatere a interferențelor externe, în urma unei anchete deschise de Comisia Europeană.

