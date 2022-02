Oficialii din Insulele Mauritius au cântat, luni, în cadrul unei ceremonii, imnul național al țării lor, iar steagul roșu, albastru, galben și verde a fost arborat, în semn de contestare a coloniei , scrie The Guardian.

„Încercăm actul simbolic de a ridica steagul așa cum au făcut britanicii, de atâtea ori, pentru a stabili colonii. Noi, totuși, revendicăm ceea ce a fost întotdeauna al nostru.”, a spus Jagdish Koonjul, ambasadorul ONU al Mauritius.

Un mesaj preînregistrat al prim-ministrului mauritian, Pravind Jugnauth, a fost difuzat printr-un difuzor către locuitorii din Chagos și oficialii mauritieni și ai mass-media, adunați pe plajă.

Its morning on #Chagos, where the flag of Mauritius flies, proof that the rule of law is not only a dream pic.twitter.com/IbO1BhfIfh