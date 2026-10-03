Un McLaren F1 GTR din 1996, deținut timp de 25 de ani de Nick Mason, bateristul Pink Floyd, s-a vândut la licitație pentru 34,655 milioane de dolari. Mașina fusese implicată în două accidente serioase de-a lungul vieții sale, dar asta nu a împiedicat-o să devină cel mai scump McLaren F1 vândut vreodată la licitație și, în același timp, cea mai scumpă mașină britanică adjudecată public.

A fost lovit de două ori, dar de fiecare dată a fost reparat

Exemplarul este șasiul 10R, primul McLaren F1 construit în specificație GTR pentru sezonul 1996 și unul dintre doar nouă exemplare realizate în această configurație, conform CarScoops. Mașina a fost păstrată inițial de McLaren și a fost folosită inclusiv la testele pentru cursa de 24 de ore de la Le Mans. În 1999 a fost cumpărată de Nick Mason și ulterior a fost convertită pentru utilizare pe drumurile publice.

Istoria ei nu a fost însă una liniștită. În 2009, un jurnalist a pierdut controlul și a ajuns cu mașina într-un câmp, iar F1-ul a avut nevoie de o restaurare completă. În 2017, chiar Mason a lovit-o din nou la Goodwood, după ce a pierdut controlul și a intrat într-un zid de anvelope. De fiecare dată, reparațiile au fost făcute de Lanzante, compania care a întreținut mașina ani la rând.

Are motor V12 și este unul dintre cele mai rare McLaren F1

McLaren F1 GTR a fost versiunea de competiție a celebrului F1 de stradă, cu greutate redusă, aerodinamică modificată și frâne mai performante. Sub caroserie se află motorul V12 BMW de 6,1 litri, iar șasiul 10R este unul dintre doar două prototipuri GTR „short-tail” existente.

Mașina este cunoscută și sub numele „Pop Art F1”, datorită combinației de roșu și galben aplicate din fabrică. RM Sotheby's spune că este singurul F1 GTR cu această grafică originală și primul dintre cele nouă exemplare construite pentru specificația din 1996.

S-a vândut cu 34,655 milioane de dolari

Licitația a avut loc în august 2026 la Monterey, iar rezultatul final a fost de 34,655 milioane de dolari, taxe incluse. Suma a depășit toate vânzările publice anterioare pentru un McLaren F1 și a stabilit și un nou record pentru o mașină britanică vândută la licitație.