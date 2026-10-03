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Marius Damian, povestitorul de la Asia Express, a slăbit considerabil și pare în cea mai bună formă fizică. Actorul a fost întrebat dacă a apelat la injecțiile pentru slăbit.
Marius Damian, povestitorul emisiunii „Asia Express” de la Antena 1, a surprins publicul cu o transformare fizică spectaculoasă. Prezent în platoul emisiunii Spynews TV Live, îndrăgitul actor a afișat o siluetă vizibil subțiată și a explicat deschis cum a câștigat lupta cu kilogramele în plus.
Schimbarea fizică a fost observată imediat de prezentatoarea TV Mara Bănică, iar Marius Damian a mărturisit că procesul de slăbire nu a fost rezultatul unei diete drastice temporare, ci al unei decizii ferme de reconfigurare a stilului de viață.
Povestitorul reality-show-ului de la Antena 1 a explicat că hotărârea de a-și schimba alimentația a venit în urma unor probleme de sănătate, apărute după ce a făcut un efort fizic intens.
Întrebat direct dacă a apelat la injecțiile pentru slăbit, o metodă tot mai populară în rândul persoanelor publice din România, Marius Damian a susținut că nu. Principiul de bază de la care nu s-a abătut a fost eliminarea completă a unui aliment prezent zilnic pe mesele românilor.
„E o chestie, nu e un efort, e o decizie, nu știu cât de înțeleaptă, dar indusă și de un prieten bun care e doctor (...) Aveam niște dureri de spate, am ridicat o sobă la un moment dat (...) Niciodată, nu! (n.r. nu i-a prescris medicul respectiv injecții pentru slăbit). Dieta e prost înțeleasă. E un stil de viață (...) Apropo de dietă, pâinea n-a existat”, a declarat Marius Damian, la Spynews TV Live.
În cadrul emisiunii de la Antena Stars a fost adusă în prim-plan și o pasiune mai puțin cunoscută a actorului. Marius Damian este un colecționar împătimit de pălării și șepci. Practic, din fiecare oraș vizitat pe parcursul filmărilor pentru „Asia Express”, el își cumpără câte un astfel de obiect.
Marius Damian face parte din echipa emisiunii „Asia Express” încă de la primele sezoane, rolul său de povestitor fiind acela de a le oferi telespectatorilor informații prețioase despre istoria, cultura, tradițiile și specificul geografic al locurilor străbătute de concurenți. În paralel cu activitatea din televiziune, el are o carieră de peste două decenii în teatru, lucrează ca scenarist și își cultivă pasiunea pentru desen și pictură.