Marius Damian, povestitorul de la Asia Express, a slăbit considerabil și pare în cea mai bună formă fizică. Actorul a fost întrebat dacă a apelat la injecțiile pentru slăbit.

Marius Damian, povestitorul emisiunii „Asia Express” de la Antena 1, a surprins publicul cu o transformare fizică spectaculoasă. Prezent în platoul emisiunii Spynews TV Live, îndrăgitul actor a afișat o siluetă vizibil subțiată și a explicat deschis cum a câștigat lupta cu kilogramele în plus.

Schimbarea fizică a fost observată imediat de prezentatoarea TV Mara Bănică, iar Marius Damian a mărturisit că procesul de slăbire nu a fost rezultatul unei diete drastice temporare, ci al unei decizii ferme de reconfigurare a stilului de viață.

Cum a slăbit Marius Damin, povestitorul de la Asia Express

Povestitorul reality-show-ului de la Antena 1 a explicat că hotărârea de a-și schimba alimentația a venit în urma unor probleme de sănătate, apărute după ce a făcut un efort fizic intens.

Întrebat direct dacă a apelat la injecțiile pentru slăbit, o metodă tot mai populară în rândul persoanelor publice din România, Marius Damian a susținut că nu. Principiul de bază de la care nu s-a abătut a fost eliminarea completă a unui aliment prezent zilnic pe mesele românilor.

„E o chestie, nu e un efort, e o decizie, nu știu cât de înțeleaptă, dar indusă și de un prieten bun care e doctor (...) Aveam niște dureri de spate, am ridicat o sobă la un moment dat (...) Niciodată, nu! (n.r. nu i-a prescris medicul respectiv injecții pentru slăbit). Dieta e prost înțeleasă. E un stil de viață (...) Apropo de dietă, pâinea n-a existat”, a declarat Marius Damian, la Spynews TV Live.

Pasiunea secretă pe care are Marius Damian pe traseul din Asia Express

În cadrul emisiunii de la Antena Stars a fost adusă în prim-plan și o pasiune mai puțin cunoscută a actorului. Marius Damian este un colecționar împătimit de pălării și șepci. Practic, din fiecare oraș vizitat pe parcursul filmărilor pentru „Asia Express”, el își cumpără câte un astfel de obiect.