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Imagini din penthouse-ul achiziționat de Andreea Popescu, după divorțul de Rareș Cojoc. Cum arată noua locuință

Diana Stamen
Diana Stamen
Jurnalist
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Andreea Popescu și-a cumpărat Penthouse
Andreea Popescu și-a cumpărat Penthouse Sursa foto: Instagram/ Andreea Popescu
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Andreea Popescu se pregătește să se mute într-un nou penthouse din București, la câteva luni după divorțul de Rareș Cojoc. Influencerița a locuit până acum într-un apartament cu trei camere, însă spune că noua locuință îi va oferi mai mult spațiu pentru cei trei copii ai săi.

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După divorțul de Rareș Cojoc, Andreea Popescu începe o nouă etapă alături de cei trei copii ai săi. Influencerița și-a cumpărat un penthouse în București și urmează să se mute în curând în noua locuință.

În ultimele luni, Andreea Popescu a locuit într-un apartament cu trei camere, format din două dormitoare și un living. Spațiul s-a dovedit insuficient pentru familia sa, având în vedere că are doi băieți și o fetiță. Noua locuință este mult mai spațioasă și îi va permite fiecărui copil să aibă propriul dormitor.

Imagini din penthouse-ul achiziționat de Andreea Popescu, după divorțul de Rareș CojocVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 24

Noua casă are patru dormitoare

Penthouse-ul cumpărat de Andreea Popescu are patru dormitoare: trei dintre acestea sunt destinate copiilor, iar unul îi va aparține influenceriței.

Locuința dispune, de asemenea, de o terasă spațioasă și mai multe spații necesare vieții de zi cu zi. Un alt aspect care a atras-o pe Andreea Popescu este lumina naturală din noul apartament.

Influencerița a publicat primele imagini cu penthouse-ul și le-a povestit urmăritorilor că este nerăbdătoare să înceapă amenajarea.

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Andreea Popescu a apelat la un designer de interior

Mutarea nu este singurul plan pentru perioada următoare. Andreea Popescu trebuie să transforme noua locuință într-un spațiu potrivit pentru ea și cei trei copii.

Pentru amenajare, influencerița a apelat deja la un designer de interior și spune că aceasta este una dintre etapele pe care le așteaptă cu nerăbdare.

„Maica Domnului, îți mulțumesc! Gataaaa! Mă mut într-o casă mult mai mare, unde fiecare copil va avea dormitorul lui, iar eu pe al meu. Acum începe partea care îmi place ceeel mai mult: amenajarea!”, a declarat Andreea Popescu.

A locuit ani de zile în penthouse-ul lui Rareș Cojoc

Înainte de separarea de Rareș Cojoc, Andreea Popescu a locuit timp de mai mulți ani în penthouse-ul acestuia, o locuință despre care în presa mondenă s-a scris că ar valora peste două milioane de euro.

După divorț, influencerița s-a mutat într-un apartament cu trei camere. Noul spațiu nu a fost însă suficient pentru familia sa, astfel că Andreea Popescu a decis să achiziționeze o locuință mai mare.

Acum, la câteva luni de la separare, aceasta urmează să se mute din nou într-un penthouse, de această dată într-o proprietate cumpărată de ea.

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Tags: Instagram Andreea Popescu Rareş Cojoc
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