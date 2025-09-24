Pornirea mașinii cu aerul condiționat deja pornit

Jesús, mecanicul de pe contul de TikTok Frpqassion, a atras atenția că aceste practici par banale, dar „ termini mașina fără să-ți dai seama”, pentru că afectează motorul, direcția și alte componente esențiale.

Primul obicei greșit este pornirea motorului cu aerul condiționat activat.

„Pornirea mașinii este cel mai dificil moment, iar faptul că aerul condiționat este pornit solicită motorul”, a explicat Jesús.

Accelerarea motorului când este rece

Un alt obicei des întâlnit este accelerarea imediat după pornire, atunci când motorul este rece.

„Piesele și mecanica motorului tău nu au încă temperatura potrivită și provoci mai multă uzură decât crezi”, a avertizat mecanicul.

Răsucirea completă a volanului la parcare

Al treilea obicei periculos pentru mașină este rotirea completă a volanului și menținerea lui în acea poziție.

„Pompa servodirecției este puternic afectată de această manevră”, a spus Jesús, adăugând că parcarea cu volanul complet întors „face ca burdufurile, arborii de punte și alte componente să creeze o poziție complet nefirească, ceea ce va determina distrugerea înainte de plată”.

Jesús subliniază că, dacă aceste obiceiuri sunt corectate, șoferii vor observa că „vizitele la service scad în număr și frecvență”.

Recomandări Curtea Constituțională a amânat verdictul la pensiile magistraților. Ilie Bolojan amenințase cu demisia dacă legea pică la CCR

Un alt obicei inofensiv duce la „moartea neagră” a motorului unei mașini.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE