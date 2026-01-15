Mecanicul bulgar a devenit victima unei campanii de dezinformare în presa pro-rusă

Nikolay Gentchev, un mecanic bulgar, este victima unei campanii de dezinformare care a început în 2014, când fotografia sa a fost folosită pe site-uri pro-ruse pentru a susține că ar fi fost ars de viu în Odesa, relatează AFP.

Deși Gentchev nu a vizitat niciodată Ucraina, povestea falsă continuă să circule, fiind reactivată recent pe Facebook în noiembrie 2025. Practic, de aproape un deceniu, Nikolay Gentchev se confruntă cu o întrebare bizară: „Tu nu ești mort, nu-i așa?”.

Fotografia sa a fost utilizată ca „dovadă” pentru a susține că ucrainenii ar fi ostili față de Bulgaria și bulgari. Gentchev încearcă din 2017 să clarifice situația, dar povestea și imaginea sa continuă să circule pe rețelele sociale și în presa bulgară.

Cum a reacționat bulgarul când a văzut că imaginea lui este folosită de presa pro-rusă

Mecanicul din Bulgaria a explicat în repetate rânduri că nu a vizitat niciodată Odesa și nici Ucraina. Acesta spune că nu are nicio legătură cu propaganda rusă. Având în vedere că presa pro-rusă susține că bulgarul a fost ars de viu, apropiați și cunoscuți au vrut să verifice dacă mai este în viață.

„Când au publicat fotografia mea pentru prima dată, prietenii m-au sunat să mă întrebe dacă sunt în viață”, a declarat Gentchev pentru sursa citată mai sus. Bărbatul a mai ținut să precizeze că „nu am fost niciodată în Odesa sau în Ucraina”, a subliniat el.

În noiembrie 2025, povestea a reapărut într-o postare pe Facebook distribuită de mii de persoane. „Îți amintești de bulgarul ars de viu în Odesa, pe 2 mai 2014, de oamenii din Euromaidan?”, scria postarea, făcând referire la mișcarea de protest din Ucraina din 2014 și la admiratorii lui Stepan Bandera, liderul naționalist ucrainean controversat.

Cum a început calvarul bulgarului declarat mort în presa pro-rusă

Rădăcina acestei dezinformări se află în ciocnirile sângeroase din Odesa, când activiști pro-ruși și pro-ucraineni s-au confruntat în mai 2014. Peste 40 de persoane au murit, majoritatea fiind activiști pro-ruși baricadați într-o clădire incendiată.

„Povestea incendiului din Odesa este adesea folosită pentru a-i portretiza pe ucraineni ca dușmani ai bulgarilor”, a explicat Nikola Tulechki, expert în dezinformare la compania de analiză de date Data for Good, în cadrul unui interviu acordat pentru AFP.

Acesta a menționat că este parte din efortul Kremlinului de a-i prezenta pe ucraineni drept naziști, justificând astfel „eliberarea” Ucrainei.

Cum arată propaganda pro-rusă în Bulgaria

Tulechki a subliniat că propaganda rusă este omniprezentă în Bulgaria, fiind repetată de politicieni, influenceri și chiar în lecții de istorie din școli. Acest fenomen se bazează pe „niveluri extrem de scăzute de încredere în societatea bulgară, trecutul comun și proximitatea culturală față de Rusia”.

Fost satelit fidel al Uniunii Sovietice, Bulgaria rămâne un teren fertil pentru narațiuni antioccidentale, deși este membră NATO și UE. În vara anului trecut, șase bulgari au fost condamnați la închisoare pentru spionaj în favoarea Rusiei.

Dezinformarea rusă nu l-a împiedicat pe Gentchev să împărtășească pe Facebook opinii pro-Kremlin, inclusiv afirmații care învinuiesc Ucraina pentru invazie.

„Să zicem că au greșit, că algoritmul a confundat oamenii”, a spus Gentchev, care locuiește în Kazanlak, oraș cunoscut pentru fabricile de armament și producția de ulei de trandafir. „M-am recuperat, deși a fost foarte greu”.

Pe Facebook, unde are 5.000 de urmăritori, Gentchev distribuie frecvent postări antieuropene și pro-Kremlin, criticând politicienii „corupți”. Nu a fost mulțumit nici de aderarea Bulgariei la zona euro pe 1 ianuarie 2026, considerând că „în realitate nu beneficiem de UE”.

Orașul său, Kazanlak, este susținut economic de cea mai mare fabrică de armament din Bulgaria, care produce muniție în mare parte pentru armata ucraineană. „Dacă nu noi producem aceste arme, altcineva o va face”, a afirmat el.

Ce s-a întâmplat la Odesa în primăvara anului 2014

În primăvara anului 2014, în orașul portuar Odesa din sudul Ucrainei, tensiunile politice dintre susținătorii Ucrainei unite și cei cu simpatii pro‑ruse au escaladat în violențe de stradă. În ziua de 2 mai 2014, un marș în sprijinul integrității Ucrainei și împotriva separatiștilor a degenerat în confruntări în centrul orașului, pe străzi ca Hretska Street și Kulikovo Field. În urma schimburilor de pietre, petrolbombelor și utilizării armelor, șase persoane au fost împușcate mortal în timpul acestor ciocniri.

În aceeași zi, o tabără de susținători pro‑ruși, instalați în apropiere de Casa Sindicatelor (Trade Union House), a fost atacată de protestatari, ceea ce a condus la izbucnirea unui incendiu violent în clădire. În special, mulți dintre cei adăpostiți în clădire au rămas prinși în interior și au murit în urma incendiului sau încercând să scape de flăcări.

În total, în timpul conflictelor din 2 mai au murit 48 de persoane și peste 200 de oameni au fost răniți. Majoritatea victimelor incendierii au fost susținători ai taberei anti‑Maidan care se refugiaseră în Casa Sindicatelor.

Anchetele privind evenimentele și responsabilitățile nu au fost considerate suficiente conform standardelor convenției europene privind drepturile omului. Ca urmare, Ucraina a fost găsită vinovată de încălcarea dreptului la viață și a fost obligată să plătească despăgubiri rudelor victimelor și supraviețuitorilor răniți, relatează Pravda. În hotărâre, instanța a menționat că propaganda și dezinformarea din partea Rusiei au contribuit la escaladarea tensiunilor în acea perioadă.



