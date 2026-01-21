Nu și-a dat seama că fusese lovit de alt tren

Două conversații extrase din cutia neagră a trenului Frecciarossa între mecanic și centrul de comandă, prezentată de elDiario.es, arată apeluri ale angajatului Iryo către centrul de comandă pentru a anunța că a suferit un „accident” și că este blocat. Discuțiile arată că aceștia nu aveau cunoștință de amploarea accidentului care a ucis 42 de oameni, duminică seara, când trenul operatorului italian a deraiat.

Mecanicul de locomotivă spune că a deraiat și a intrat pe altă șină unde s-a intersectat cu un alt tren care venea direct spre el cu luminile aprinse, dar nu și-a dat seama că celălalt tren se izbise de vagoanele din spate ale trenului său.

Într-un al doilea apel, mecanicul recunoaște că a deraiat, că are un incendiu și că a pătruns pe calea ferată opusă, motiv pentru care solicită întreruperea traficului. „Nu vine niciun tren”, i se răspunde. În acel moment, trenul Alvia al Renfe se ciocnise cu vagoanele din spatele trenului Iryo.

„Sunt blocat în apropierea localității Adamuz”

În prima dintre cele două conversații înregistrate, mecanicul de locomotivă anunță că trenul este blocat în apropierea localității din Cordoba:

Centrul de comandă Adif din Atocha: 6189, aici Atocha, spune!

6189, aici Atocha, spune! Mecanicul de locomotivă: Sunt blocat în apropierea localității Adamuz.

Sunt blocat în apropierea localității Adamuz. Centrul de comandă Adif din Atocha: Da, te văd, te văd.

Da, te văd, te văd. Mecanicul: Bine, în regulă.

Bine, în regulă. Centrul de comandă Adif din Atocha: Lasă-mi un număr de telefon.

Lasă-mi un număr de telefon. Mecanicul: Notați, vă rog…

Notați, vă rog… Centrul de comandă Adif din Atocha: Pantografele sunt coborâte.

Pantografele sunt coborâte. Mecanicul de tren: Da, totul este coborât.

Da, totul este coborât. Centrul de comandă Adif din Atocha: Bine, în regulă.

Bine, în regulă. Mecanicul de tren: De fapt, sunt blocat…

De fapt, sunt blocat… Centrul de comandă Adif din Atocha: Deci, nu vă puteți mișca.

Deci, nu vă puteți mișca. Mecanicul de tren: Nu… nu.

Al doilea apel

Centrul de comandă Adif din Atocha: 6189, aici Atocha.

6189, aici Atocha. Mecanicul de tren: Bună ziua, Atocha, 6189, raportez o deraiere și mă apropii de linia adiacentă. Repet: deraiere și mă apropii de linia adiacentă.

Bună ziua, Atocha, 6189, raportez o deraiere și mă apropii de linia adiacentă. Repet: deraiere și mă apropii de linia adiacentă. Centrul de comandă Adif din Atocha: Bine, bine, am primit, mulțumim că ne-ați anunțat.

Bine, bine, am primit, mulțumim că ne-ați anunțat. Mecanicul de tren: Trebuie să oprești urgent traficul pe șine, te rog.

Trebuie să oprești urgent traficul pe șine, te rog. Centrul de comandă Adif din Atocha: Da, da, da… nu vine niciun tren.

Accidentul feroviar din sudul Spaniei s-a soldat cu cel puțin 39 de morți și peste 170 de răniți. Zeci de persoane sunt în continuare internate, unele în stare gravă. O supraviețuitoare povestește clipe de groază trăite în momentul impactului când cele două trenuri de mare viteză s-au ciocnit, potrivit ziarului spaniol El Mundo.

Cristina, o fetiță de 6 ani, a scăpat doar cu câteva zgârieturi din accidentul de tren în care i-au murit părinții, fratele și vărul, în Spania. Echipele de salvare au găsit-o, duminică seară, rătăcind prin zonă, după teribilul accident, relatează HLN.be.



