Rătăcea desculță, după tragedie

Micuța se afla într-unul dintre vagoanele cele mai grav afectate ale celui de-al doilea tren, împreună cu părinții, fratele și vărul ei. Aceștia au murit pe loc în impactul devastator.

Povestea familiei Zamorano Álvarez din Huelva apare în toate marile ziare din Spania. Echipele de salvare au observat fetița de 6 ani, la scurt timp după accident. Ea mergea pe lângă calea ferată și părea să fie ușor rănită.

Micuța Cristina se afla în vagonul din față al celui de-al doilea tren, care a intrat în primul tren cu o viteză de 200 de kilometri pe oră.

Un agent al Gărzii Civile a observat că era desculță. Potrivit ziarului „La Vanguardia”, ea a povestit că, după accident, a rămas blocată și a fost nevoită să-și scoată pantofii pentru a putea ieși pe fereastră.

„Fetița a avut nevoie doar de câteva copci la cap. Se simte bine, are doar câteva zgârieturi și vânătăi. Atât”, a declarat primarul Adrián Cano din Huelva pentru ziarul spaniol „EL MUNDO”.

Au mers la meciul echipei Real Madrid

Familia Zamorano Álvarez a călătorit weekendul trecut în capitala Spaniei pentru a vedea musicalul „The Lion King” și pentru a asista la un meci al echipei Real Madrid, clubul de fotbal ai cărui fani erau.

Duminică, au vizitat noul stadion al clubului. Au făcut o fotografie în tribună. Această poză a fost folosită a doua zi, după accidentul trenurilor de mare viteză, de către familia care îi căuta.

Seara, familia Cristinei s-a întors acasă cu trenul. Toți erau încântați, pentru că echipa lor preferată câștigase. La scurt timp s-a produs dramaticul accident din Adamuz.

Cristina, în vârstă de 6 ani, numită după mama ei, a fost dusă la Spitalul Reina Sofía din Córdoba, unde a fost vizitată de familie. Despre părinții ei, fratele José, numit după tatăl său, și vărul Félix nu se știa încă nimic. Pentru o clipă, a existat speranță, însă ieri după-amiază a venit vestea cumplită: toți patru muriseră.

„Oameni foarte harnici”

Familia locuia în Aljaraque, lângă Huelva, un oraș de pe coasta de sud a Spaniei, la aproximativ 40 de kilometri de granița cu Portugalia. Tatăl, José, administra un magazin de materiale de construcții. Mama, Cristina, conducea un magazin de haine pentru copii în apropiere de Punta Umbría. Familia deținea și o rulotă cu mâncare cu care participa la festivaluri. Primarul localității îi descrie ca fiind „oameni foarte harnici”, liniștiți și implicați în viața comunității.

Accidentul feroviar din sudul Spaniei s-a soldat cu cel puțin 39 de morți și peste 170 de răniți. Zeci de persoane sunt în continuare internate, unele în stare gravă. O supraviețuitoare povestește clipe de groază trăite în momentul impactului când cele două trenuri de mare viteză s-au ciocnit, potrivit ziarului spaniol El Mundo.

Robert Bratu, un român în vârstă de 40 de ani, se afla într-unul dintre trenurile implicate în gravul accident feroviar din sudul Spaniei. Se întorcea acasă, la Huelva, după ce participase la aniversarea fiului său, la Madrid. Puțin după ora 21.00, călătoria s-a transformat într-un coșmar.

Înalta Curte de Casație și Justiție a respins recursul lui Cornel Onilă: fostul episcop de Huși rămâne în închisoare
Știri România 17:02
Înalta Curte de Casație și Justiție a respins recursul lui Cornel Onilă: fostul episcop de Huși rămâne în închisoare
Fascinația intelectualilor pentru fascism. Studiu de caz: asociația interbelică Criterion. „Există o amnezie colectivă a societății din România față de trecut"
Exclusiv Interviu
Știri România 17:00
Fascinația intelectualilor pentru fascism. Studiu de caz: asociația interbelică Criterion. „Există o amnezie colectivă a societății din România față de trecut”
Lidia Buble, mărturisiri rare despre relația cu Horațiu Nicolau. Cum se simte lângă bărbatul cu 30 de ani mai în vârstă ca ea: „Totul e simplu"
Stiri Mondene 17:12
Lidia Buble, mărturisiri rare despre relația cu Horațiu Nicolau. Cum se simte lângă bărbatul cu 30 de ani mai în vârstă ca ea: „Totul e simplu”
Power Couple România, 20 ianuarie 2026. Cele opt cupluri rămase în competiție au parte de noi provocări
Stiri Mondene 17:08
Power Couple România, 20 ianuarie 2026. Cele opt cupluri rămase în competiție au parte de noi provocări
Sorin Grindeanu spune că „nu suntem încă în momentul" în care Ilie Bolojan să plece din fruntea Guvernului
Politică 17:19
Sorin Grindeanu spune că „nu suntem încă în momentul” în care Ilie Bolojan să plece din fruntea Guvernului
Răspunsul lui Alexandru Nazare, întrebat dacă va fi premier în caz că Ilie Bolojan va pleca de la șefia Guvernului
Politică 16:14
Răspunsul lui Alexandru Nazare, întrebat dacă va fi premier în caz că Ilie Bolojan va pleca de la șefia Guvernului
